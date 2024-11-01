Il trasduttore ad array lineare a banda larga Lumify L12-4 fornisce immagini ad alta risoluzione per applicazioni superficiali: tessuti molli, vascolare, superficiale, apparato muscolo-scheletrico e polmonare. Con un trasduttore senza batteria per un controllo agevole, una piattaforma a connessione rapida per una collaborazione professionale e una comoda connettività per la condivisione dei dati, Lumify offre innumerevoli applicazioni, in tempo reale.
Inclusi: custodia per il trasporto, cavi USB-C e Micro-B.
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Grazie agli aggiornamenti continui delle app, vi terremo aggiornati mettendo a vostra disposizione tutte le nostre ultime funzionalità.
Connettività conveniente:
condivisione delle informazioni alla velocità desiderata.
Lumify consente di inviare e condividere rapidamente immagini, note e dati diagnostici.* I dati vengono inviati tramite e-mail, DICOM a PACS, a una rete condivisa o a una directory locale. *L'utente è responsabile della conformità alle normative sulla privacy dei dati dei pazienti.
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Supporto continuo:
Assistenza globale.
Come per tutti i prodotti Philips, Lumify offre un supporto continuo e un servizio globale che vi aiuterà a restare sempre operativi. Abbiamo anche creato una pagina di FAQ su Lumify per rispondere alle domande più comuni.
Assistenza globale.
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Assistenza globale.
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Soluzione integrata di tele-ecografia:
collaborazione in tempo reale.
Philips Lumify con Reacts offre una piattaforma a connessione rapida per collaborare con altri professionisti del settore sanitario con uno streaming bidirezionale video e audio ed ecografia in tempo reale.
collaborazione in tempo reale.
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collaborazione in tempo reale.
Philips Lumify con Reacts offre una piattaforma a connessione rapida per collaborare con altri professionisti del settore sanitario con uno streaming bidirezionale video e audio ed ecografia in tempo reale.
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Prezzi accessibili:
Nessun costo nascosto.
Lumify è un sistema ecografico dai costi accessibili, senza sorprese. Poiché Lumify funziona con i dispositivi compatibili esistenti, non sono previsti costi aggiuntivi per l'acquisto di un monitor.
Nessun costo nascosto.
Lumify è un sistema ecografico dai costi accessibili, senza sorprese. Poiché Lumify funziona con i dispositivi compatibili esistenti, non sono previsti costi aggiuntivi per l'acquisto di un monitor.
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2D, Color Doppler regolabile, M-mode, XRES avanzato e imaging seconda armonica multivariato, SonoCT
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