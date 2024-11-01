Lumify L12-4 per Android Trasduttore ad array lineare a banda larga per Android

Il trasduttore ad array lineare a banda larga Lumify L12-4 fornisce immagini ad alta risoluzione per applicazioni superficiali: tessuti molli, vascolare, superficiale, apparato muscolo-scheletrico e polmonare. Con un trasduttore senza batteria per un controllo agevole, una piattaforma a connessione rapida per una collaborazione professionale e una comoda connettività per la condivisione dei dati, Lumify offre innumerevoli applicazioni, in tempo reale. Inclusi: custodia per il trasporto, cavi USB-C e Micro-B.