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Lumify C5-2 per Android

Trasduttore ad array curvo per Android

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Il trasduttore ad array curvo Lumify C5-2 fornisce immagini ad alta risoluzione per applicazioni più profonde: preimpostazioni ottimizzate per imaging addominale, colecisti, ostetrico/ginecologico e polmonare. Con un trasduttore senza batteria per un controllo agevole, una piattaforma a connessione rapida per una collaborazione professionale e una comoda connettività per la condivisione dei dati, Lumify offre innumerevoli applicazioni, in tempo reale. Inclusi: borsa per il trasporto, cavi USB-C e Micro-B.

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fino a 7,5 ore di capacità di scansione continua e chiarezza nelle situazioni più urgenti.

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Cavo all'avanguardia:
Progettato per la massima versatilità.

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Lumify è dotato di un cavo scollegabile che offre la flessibilità di sostituire i cavi danneggiati e di stare al passo con i dispositivi digitali in continua evoluzione.

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Portabilità leggera:
Trasduttori ergonomici.

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Con un peso inferiore a 136 grammi, i trasduttori senza batteria Lumify offrono un controllo agevole per una maggiore facilità d'uso e il massimo vantaggio in termini di portabilità.

Trasduttori ergonomici.

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Aggiornamenti semplificati:
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Lumify consente di inviare e condividere rapidamente immagini, note e dati diagnostici.* I dati vengono inviati tramite e-mail, DICOM a PACS, a una rete condivisa o a una directory locale. *L'utente è responsabile della conformità alle normative sulla privacy dei dati dei pazienti.

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Supporto continuo:
Assistenza globale.

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Come per tutti i prodotti Philips, Lumify offre un supporto continuo e un servizio globale che vi aiuterà a restare sempre operativi. Abbiamo anche creato una pagina di FAQ su Lumify per rispondere alle domande più comuni.

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Soluzione integrata di tele-ecografia:
collaborazione in tempo reale.

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Philips Lumify con Reacts offre una piattaforma a connessione rapida per collaborare con altri professionisti del settore sanitario con uno streaming bidirezionale video e audio ed ecografia in tempo reale.

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Prezzi accessibili:
Nessun costo nascosto.

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Lumify è un sistema ecografico dai costi accessibili, senza sorprese. Poiché Lumify funziona con i dispositivi compatibili esistenti, non sono previsti costi aggiuntivi per l'acquisto di un monitor.

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Specifiche Tecniche

Specifiche
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Campo di vista
  • 67,3°
Applicazioni
  • Addome, Colecisti, Polmoni, Ostetricia/Ginecologia
Larghezza di banda
  • 5-2 MHz
Ingombro
  • 50 mm (raggio di curvatura)
Profondità di scansione
  • Fino a 30 cm
Caratteristiche di imaging
  • 2D, Color Doppler, M-mode, XRES avanzato e imaging in seconda armonica multivariato, SonoCT
Specifiche
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Applicazioni
  • Addome, Colecisti, Polmoni, Ostetricia/Ginecologia
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Ingombro
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