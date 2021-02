Il trasduttore ad array curvo Lumify C5-2 fornisce immagini ad alta risoluzione per applicazioni più profonde: preimpostazioni ottimizzate per imaging addominale, colecisti, ostetrico/ginecologico e polmonare. Con un trasduttore senza batteria per un controllo agevole, una piattaforma a connessione rapida per una collaborazione professionale e una comoda connettività per la condivisione dei dati, Lumify offre innumerevoli applicazioni, in tempo reale. Inclusi: borsa per il trasporto, cavi USB-C e Micro-B.