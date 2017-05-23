Applicazioni per cardiologia

Quantificazione dedicata dello stress, grazie alla tecnologia di speckle tracking 2D e all'app di quantificazione della meccanica e della cinetica cardiaca (CMQ Stress) di QLAB. Nei protocolli da sforzo, lo strumento per la valutazione della cinetica parietale con punteggio è automaticamente legato alle fasi e alle viste anatomiche; con un solo clic cambia sia la vista che la fase per una sincronizzazione continua dei dati. È possibile salvare i loop secondari preferiti da sistemi EPIQ e iE33, per realizzare un flusso di lavoro di nuova concezione, incentrato sugli studi eco stress, al fine di aumentare la produttività. Interfaccia utente e comandi passo passo si adattano ai protocolli di acquisizione. Facili da apprendere e da integrare nel flusso di lavoro.