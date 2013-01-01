Con SmartPath è possibile convertire il sistema Ingenia esistente in un sistema RM Ingenia Elition X, definendo nuove prospettive per la ricerca clinica nell'imaging 3.0T basato su design di gradienti e RF. Consente di migliorare le prestazioni con le innovative soluzioni SmartWorkflow che includono la tecnologia di rilevamento del paziente senza contatto e la guida in sala per la preparazione del paziente. La tecnologia Compressed SENSE consente di eseguire scansioni fino al 50% più veloci con una qualità dell'immagine tecnicamente equivalente.¹ La conversione SmartPath consente inoltre di accedere alle più recenti tecniche di scansione per una diagnosi sicura.
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.
Nuove aree nella RM neurofunzionale - SP to Elition X
Nuovi territori nella RM neurofunzionale
I gradienti di Ingenia Elition Vega HP forniscono una risoluzione temporale fino al 23% più elevata negli studi fMRI per un eccellente imaging funzionale a 3.0T². Ingenia Elition consente di aprire nuove strade nel campo della RM neurofunzionale, esaltando le connessioni e l'organizzazione funzionale del cervello.
Nuovi territori nella RM neurofunzionale
I gradienti di Ingenia Elition Vega HP forniscono una risoluzione temporale fino al 23% più elevata negli studi fMRI per un eccellente imaging funzionale a 3.0T². Ingenia Elition consente di aprire nuove strade nel campo della RM neurofunzionale, esaltando le connessioni e l'organizzazione funzionale del cervello.
Nuovi territori nella RM neurofunzionale
I gradienti di Ingenia Elition Vega HP forniscono una risoluzione temporale fino al 23% più elevata negli studi fMRI per un eccellente imaging funzionale a 3.0T². Ingenia Elition consente di aprire nuove strade nel campo della RM neurofunzionale, esaltando le connessioni e l'organizzazione funzionale del cervello.
Nuove aree nella RM neurofunzionale - SP to Elition X
Nuovi territori nella RM neurofunzionale
I gradienti di Ingenia Elition Vega HP forniscono una risoluzione temporale fino al 23% più elevata negli studi fMRI per un eccellente imaging funzionale a 3.0T². Ingenia Elition consente di aprire nuove strade nel campo della RM neurofunzionale, esaltando le connessioni e l'organizzazione funzionale del cervello.
Una guida a portata di mano
Una guida a portata di mano
Aumentare la sicurezza del personale e velocizzare la configurazione del paziente attraverso una guida automatica in tempo reale e informazioni approfondite sui dettagli dello studio del paziente corrente. Ottenere risultati di alta qualità, indipendentemente dal livello di competenza del personale. VitalScreen fornisce indicazioni a portata di mano del vostro personale.
Una guida a portata di mano
Aumentare la sicurezza del personale e velocizzare la configurazione del paziente attraverso una guida automatica in tempo reale e informazioni approfondite sui dettagli dello studio del paziente corrente. Ottenere risultati di alta qualità, indipendentemente dal livello di competenza del personale. VitalScreen fornisce indicazioni a portata di mano del vostro personale.
Una guida a portata di mano
Aumentare la sicurezza del personale e velocizzare la configurazione del paziente attraverso una guida automatica in tempo reale e informazioni approfondite sui dettagli dello studio del paziente corrente. Ottenere risultati di alta qualità, indipendentemente dal livello di competenza del personale. VitalScreen fornisce indicazioni a portata di mano del vostro personale.
Aumentare la sicurezza del personale e velocizzare la configurazione del paziente attraverso una guida automatica in tempo reale e informazioni approfondite sui dettagli dello studio del paziente corrente. Ottenere risultati di alta qualità, indipendentemente dal livello di competenza del personale. VitalScreen fornisce indicazioni a portata di mano del vostro personale.
Immagini DWI fino al 30% più veloci - SP to Elition X
Immagini DWI fino al 30% più veloci²
Grazie ai gradienti a prestazioni elevate di Ingenia Elition, le scansioni di diffusione sono fino al 30% più veloci e, nello stesso tempo, più nitide². Nell'imaging in diffusione è possibile ottenere una media della risoluzione di contrasto del 70% più elevata². Il rapporto segnale-rumore è ulteriormente migliorato grazie a un tempo di espirazione fino al 15% più corto nell'imaging in diffusione².
Immagini DWI fino al 30% più veloci²
Grazie ai gradienti a prestazioni elevate di Ingenia Elition, le scansioni di diffusione sono fino al 30% più veloci e, nello stesso tempo, più nitide². Nell'imaging in diffusione è possibile ottenere una media della risoluzione di contrasto del 70% più elevata². Il rapporto segnale-rumore è ulteriormente migliorato grazie a un tempo di espirazione fino al 15% più corto nell'imaging in diffusione².
Immagini DWI fino al 30% più veloci²
Grazie ai gradienti a prestazioni elevate di Ingenia Elition, le scansioni di diffusione sono fino al 30% più veloci e, nello stesso tempo, più nitide². Nell'imaging in diffusione è possibile ottenere una media della risoluzione di contrasto del 70% più elevata². Il rapporto segnale-rumore è ulteriormente migliorato grazie a un tempo di espirazione fino al 15% più corto nell'imaging in diffusione².
Immagini DWI fino al 30% più veloci - SP to Elition X
Immagini DWI fino al 30% più veloci²
Grazie ai gradienti a prestazioni elevate di Ingenia Elition, le scansioni di diffusione sono fino al 30% più veloci e, nello stesso tempo, più nitide². Nell'imaging in diffusione è possibile ottenere una media della risoluzione di contrasto del 70% più elevata². Il rapporto segnale-rumore è ulteriormente migliorato grazie a un tempo di espirazione fino al 15% più corto nell'imaging in diffusione².
Risoluzione fino al 60% più elevata - SP to Elition X
Risoluzione fino al 60% più elevata¹
La combinazione di gradienti completamente ridisegnati e la tecnologia di accelerazione Compressed SENSE offrono una risoluzione spaziale fino al 60% più elevata¹ nello stesso tempo di scansione, rivelando più dettagli per una maggiore precisione. Ciò consente, ad esempio, di velocizzare l'imaging dell'apparato muscoloscheletrico 3D isotropico. Precisione resa efficiente.
Risoluzione fino al 60% più elevata¹
La combinazione di gradienti completamente ridisegnati e la tecnologia di accelerazione Compressed SENSE offrono una risoluzione spaziale fino al 60% più elevata¹ nello stesso tempo di scansione, rivelando più dettagli per una maggiore precisione. Ciò consente, ad esempio, di velocizzare l'imaging dell'apparato muscoloscheletrico 3D isotropico. Precisione resa efficiente.
Risoluzione fino al 60% più elevata¹
La combinazione di gradienti completamente ridisegnati e la tecnologia di accelerazione Compressed SENSE offrono una risoluzione spaziale fino al 60% più elevata¹ nello stesso tempo di scansione, rivelando più dettagli per una maggiore precisione. Ciò consente, ad esempio, di velocizzare l'imaging dell'apparato muscoloscheletrico 3D isotropico. Precisione resa efficiente.
Risoluzione fino al 60% più elevata - SP to Elition X
Risoluzione fino al 60% più elevata¹
La combinazione di gradienti completamente ridisegnati e la tecnologia di accelerazione Compressed SENSE offrono una risoluzione spaziale fino al 60% più elevata¹ nello stesso tempo di scansione, rivelando più dettagli per una maggiore precisione. Ciò consente, ad esempio, di velocizzare l'imaging dell'apparato muscoloscheletrico 3D isotropico. Precisione resa efficiente.
Accesso alle tecniche di scansione più recenti
Accesso alle tecniche di scansione più recenti
Diventa il partner preferito all'interno della tua rete di medici referenti; l'aggiornamento agevola l'accesso a nuove funzionalità cliniche. Dal 2013 è possibile sfruttare al meglio le nuove opportunità offerte da oltre 30 applicazioni cliniche esclusive introdotte nel portafoglio di soluzioni Philips per RM.
Accesso alle tecniche di scansione più recenti
Diventa il partner preferito all'interno della tua rete di medici referenti; l'aggiornamento agevola l'accesso a nuove funzionalità cliniche. Dal 2013 è possibile sfruttare al meglio le nuove opportunità offerte da oltre 30 applicazioni cliniche esclusive introdotte nel portafoglio di soluzioni Philips per RM.
Accesso alle tecniche di scansione più recenti
Diventa il partner preferito all'interno della tua rete di medici referenti; l'aggiornamento agevola l'accesso a nuove funzionalità cliniche. Dal 2013 è possibile sfruttare al meglio le nuove opportunità offerte da oltre 30 applicazioni cliniche esclusive introdotte nel portafoglio di soluzioni Philips per RM.
Diventa il partner preferito all'interno della tua rete di medici referenti; l'aggiornamento agevola l'accesso a nuove funzionalità cliniche. Dal 2013 è possibile sfruttare al meglio le nuove opportunità offerte da oltre 30 applicazioni cliniche esclusive introdotte nel portafoglio di soluzioni Philips per RM.
Esami RM fino al 50% più veloci - SP to Ingenia Elition X
Esami RM fino al 50% più veloci con una qualità dell'immagine praticamente equivalente¹
Il tempo è una delle risorse più preziose in un reparto RM. E se ti dicessimo che è possibile recuperare il tempo perso durante gli esami RM? E che esiste un modo per impiegare il tempo a disposizione in modo più efficiente? Immagina in che modo ciò potrebbe aiutarti a sfruttare al meglio le risorse disponibili e a soddisfare maggiormente le richieste dei medici richiedenti. Questo è esattamente ciò che può fare Compressed SENSE per il tuo reparto RM.
Esami RM fino al 50% più veloci con una qualità dell'immagine praticamente equivalente¹
Il tempo è una delle risorse più preziose in un reparto RM. E se ti dicessimo che è possibile recuperare il tempo perso durante gli esami RM? E che esiste un modo per impiegare il tempo a disposizione in modo più efficiente? Immagina in che modo ciò potrebbe aiutarti a sfruttare al meglio le risorse disponibili e a soddisfare maggiormente le richieste dei medici richiedenti. Questo è esattamente ciò che può fare Compressed SENSE per il tuo reparto RM.
Esami RM fino al 50% più veloci con una qualità dell'immagine praticamente equivalente¹
Il tempo è una delle risorse più preziose in un reparto RM. E se ti dicessimo che è possibile recuperare il tempo perso durante gli esami RM? E che esiste un modo per impiegare il tempo a disposizione in modo più efficiente? Immagina in che modo ciò potrebbe aiutarti a sfruttare al meglio le risorse disponibili e a soddisfare maggiormente le richieste dei medici richiedenti. Questo è esattamente ciò che può fare Compressed SENSE per il tuo reparto RM.
Esami RM fino al 50% più veloci - SP to Ingenia Elition X
Esami RM fino al 50% più veloci con una qualità dell'immagine praticamente equivalente¹
Il tempo è una delle risorse più preziose in un reparto RM. E se ti dicessimo che è possibile recuperare il tempo perso durante gli esami RM? E che esiste un modo per impiegare il tempo a disposizione in modo più efficiente? Immagina in che modo ciò potrebbe aiutarti a sfruttare al meglio le risorse disponibili e a soddisfare maggiormente le richieste dei medici richiedenti. Questo è esattamente ciò che può fare Compressed SENSE per il tuo reparto RM.
Rilevamento del paziente senza contatto - SP to Ingenia Elition X
Rilevamento del paziente senza contatto
Elimina la necessità di eseguire le operazioni di posizionamento e riposizionamento della cintura respiratoria. Anche il semplice posizionamento di una cintura distoglie l'attenzione dell'operatore dal paziente, in un momento in cui è cruciale che il paziente si senta a proprio agio e rassicurato. Il rilevamento ottico e l'intelligenza artificiale⁵ rilevano automaticamente i pattern respiratori del paziente. Il rilevamento del paziente senza contatto VitalEye consente un rapido rilevamento della respirazione del paziente senza alcuna interazione da parte dell'operatore.
Rilevamento del paziente senza contatto
Elimina la necessità di eseguire le operazioni di posizionamento e riposizionamento della cintura respiratoria. Anche il semplice posizionamento di una cintura distoglie l'attenzione dell'operatore dal paziente, in un momento in cui è cruciale che il paziente si senta a proprio agio e rassicurato. Il rilevamento ottico e l'intelligenza artificiale⁵ rilevano automaticamente i pattern respiratori del paziente. Il rilevamento del paziente senza contatto VitalEye consente un rapido rilevamento della respirazione del paziente senza alcuna interazione da parte dell'operatore.
Rilevamento del paziente senza contatto
Elimina la necessità di eseguire le operazioni di posizionamento e riposizionamento della cintura respiratoria. Anche il semplice posizionamento di una cintura distoglie l'attenzione dell'operatore dal paziente, in un momento in cui è cruciale che il paziente si senta a proprio agio e rassicurato. Il rilevamento ottico e l'intelligenza artificiale⁵ rilevano automaticamente i pattern respiratori del paziente. Il rilevamento del paziente senza contatto VitalEye consente un rapido rilevamento della respirazione del paziente senza alcuna interazione da parte dell'operatore.
Rilevamento del paziente senza contatto - SP to Ingenia Elition X
Rilevamento del paziente senza contatto
Elimina la necessità di eseguire le operazioni di posizionamento e riposizionamento della cintura respiratoria. Anche il semplice posizionamento di una cintura distoglie l'attenzione dell'operatore dal paziente, in un momento in cui è cruciale che il paziente si senta a proprio agio e rassicurato. Il rilevamento ottico e l'intelligenza artificiale⁵ rilevano automaticamente i pattern respiratori del paziente. Il rilevamento del paziente senza contatto VitalEye consente un rapido rilevamento della respirazione del paziente senza alcuna interazione da parte dell'operatore.
Esperienza visiva immersiva
Esperienza visiva immersiva
Philips assume un approccio incentrato sul paziente per gli esami RM. La nostra soluzione Ambient Experience consente agli operatori e ai pazienti di definire illuminazione, suoni ed elementi visivi nel tunnel in linea con le preferenze personali. La nostra soluzione innovativa nel tunnel è progettata per offrire un'esperienza sensoriale rilassante.
Esperienza visiva immersiva
Philips assume un approccio incentrato sul paziente per gli esami RM. La nostra soluzione Ambient Experience consente agli operatori e ai pazienti di definire illuminazione, suoni ed elementi visivi nel tunnel in linea con le preferenze personali. La nostra soluzione innovativa nel tunnel è progettata per offrire un'esperienza sensoriale rilassante.
Esperienza visiva immersiva
Philips assume un approccio incentrato sul paziente per gli esami RM. La nostra soluzione Ambient Experience consente agli operatori e ai pazienti di definire illuminazione, suoni ed elementi visivi nel tunnel in linea con le preferenze personali. La nostra soluzione innovativa nel tunnel è progettata per offrire un'esperienza sensoriale rilassante.
Philips assume un approccio incentrato sul paziente per gli esami RM. La nostra soluzione Ambient Experience consente agli operatori e ai pazienti di definire illuminazione, suoni ed elementi visivi nel tunnel in linea con le preferenze personali. La nostra soluzione innovativa nel tunnel è progettata per offrire un'esperienza sensoriale rilassante.
Aumenta il comfort del paziente - SP to Ingenia Elition X
Maggiore comfort per il paziente
Ingenia Elition offre una piacevole esperienza con il lettino grazie al materassino Comfort. In media, il 90% dei pazienti trova maggiore sollievo sul materassino Comfort rispetto a un materassino standard³. Il livello di comfort complessivo per questo gruppo di pazienti può aumentare fino al 36%³
Maggiore comfort per il paziente
Ingenia Elition offre una piacevole esperienza con il lettino grazie al materassino Comfort. In media, il 90% dei pazienti trova maggiore sollievo sul materassino Comfort rispetto a un materassino standard³. Il livello di comfort complessivo per questo gruppo di pazienti può aumentare fino al 36%³
Maggiore comfort per il paziente
Ingenia Elition offre una piacevole esperienza con il lettino grazie al materassino Comfort. In media, il 90% dei pazienti trova maggiore sollievo sul materassino Comfort rispetto a un materassino standard³. Il livello di comfort complessivo per questo gruppo di pazienti può aumentare fino al 36%³
Aumenta il comfort del paziente - SP to Ingenia Elition X
Maggiore comfort per il paziente
Ingenia Elition offre una piacevole esperienza con il lettino grazie al materassino Comfort. In media, il 90% dei pazienti trova maggiore sollievo sul materassino Comfort rispetto a un materassino standard³. Il livello di comfort complessivo per questo gruppo di pazienti può aumentare fino al 36%³
Standardizza le tue apparecchiature RM - SP to Ingenia 3.0T Evolution
Standardizza le tue apparecchiature RM a un costo annuale fisso
Se utilizzi più scanner Philips, la standardizzazione mediante l'installazione della stessa versione software può migliorare l'efficienza poiché gli operatori dovranno apprendere un'unica interfaccia utente e utilizzare le stesse ExamCard su più scanner. Con il programma di abbonamento⁴ Technology Maximizer Plus, Ingenia 3.0T Evolution e le altre apparecchiature riceveranno aggiornamenti software ogni volta che sono disponibili, offrendo tutti i vantaggi dei miglioramenti del software e della sicurezza informatica e al contempo mantenendo tutti i sistemi RM allo stesso livello.
Standardizza le tue apparecchiature RM a un costo annuale fisso
Se utilizzi più scanner Philips, la standardizzazione mediante l'installazione della stessa versione software può migliorare l'efficienza poiché gli operatori dovranno apprendere un'unica interfaccia utente e utilizzare le stesse ExamCard su più scanner. Con il programma di abbonamento⁴ Technology Maximizer Plus, Ingenia 3.0T Evolution e le altre apparecchiature riceveranno aggiornamenti software ogni volta che sono disponibili, offrendo tutti i vantaggi dei miglioramenti del software e della sicurezza informatica e al contempo mantenendo tutti i sistemi RM allo stesso livello.
Standardizza le tue apparecchiature RM a un costo annuale fisso
Se utilizzi più scanner Philips, la standardizzazione mediante l'installazione della stessa versione software può migliorare l'efficienza poiché gli operatori dovranno apprendere un'unica interfaccia utente e utilizzare le stesse ExamCard su più scanner. Con il programma di abbonamento⁴ Technology Maximizer Plus, Ingenia 3.0T Evolution e le altre apparecchiature riceveranno aggiornamenti software ogni volta che sono disponibili, offrendo tutti i vantaggi dei miglioramenti del software e della sicurezza informatica e al contempo mantenendo tutti i sistemi RM allo stesso livello.
Standardizza le tue apparecchiature RM - SP to Ingenia 3.0T Evolution
Standardizza le tue apparecchiature RM a un costo annuale fisso
Se utilizzi più scanner Philips, la standardizzazione mediante l'installazione della stessa versione software può migliorare l'efficienza poiché gli operatori dovranno apprendere un'unica interfaccia utente e utilizzare le stesse ExamCard su più scanner. Con il programma di abbonamento⁴ Technology Maximizer Plus, Ingenia 3.0T Evolution e le altre apparecchiature riceveranno aggiornamenti software ogni volta che sono disponibili, offrendo tutti i vantaggi dei miglioramenti del software e della sicurezza informatica e al contempo mantenendo tutti i sistemi RM allo stesso livello.
Prevenire i problemi prima che si verifichino
Prevenire i problemi prima che si verifichino
I tempi di inattività degli scanner possono compromettere la pianificazione e ritardare l'assistenza al paziente. Offriamo contratti di manutenzione adatti alle vostre esigenze, supportati dalle più recenti innovazioni nel settore dei servizi e con una garanzia sui tempi di attività. Preveniamo i problemi prima che si verifichino attraverso il monitoraggio proattivo a distanza, la diagnostica remota e l'assistenza remota e sul campo. Con e-Alerts, monitoriamo a distanza più di 500 parametri dei vostri sistemi RM, rilevando e risolvendo i problemi senza influire sulle attività del reparto.
Prevenire i problemi prima che si verifichino
I tempi di inattività degli scanner possono compromettere la pianificazione e ritardare l'assistenza al paziente. Offriamo contratti di manutenzione adatti alle vostre esigenze, supportati dalle più recenti innovazioni nel settore dei servizi e con una garanzia sui tempi di attività. Preveniamo i problemi prima che si verifichino attraverso il monitoraggio proattivo a distanza, la diagnostica remota e l'assistenza remota e sul campo. Con e-Alerts, monitoriamo a distanza più di 500 parametri dei vostri sistemi RM, rilevando e risolvendo i problemi senza influire sulle attività del reparto.
Prevenire i problemi prima che si verifichino
I tempi di inattività degli scanner possono compromettere la pianificazione e ritardare l'assistenza al paziente. Offriamo contratti di manutenzione adatti alle vostre esigenze, supportati dalle più recenti innovazioni nel settore dei servizi e con una garanzia sui tempi di attività. Preveniamo i problemi prima che si verifichino attraverso il monitoraggio proattivo a distanza, la diagnostica remota e l'assistenza remota e sul campo. Con e-Alerts, monitoriamo a distanza più di 500 parametri dei vostri sistemi RM, rilevando e risolvendo i problemi senza influire sulle attività del reparto.
I tempi di inattività degli scanner possono compromettere la pianificazione e ritardare l'assistenza al paziente. Offriamo contratti di manutenzione adatti alle vostre esigenze, supportati dalle più recenti innovazioni nel settore dei servizi e con una garanzia sui tempi di attività. Preveniamo i problemi prima che si verifichino attraverso il monitoraggio proattivo a distanza, la diagnostica remota e l'assistenza remota e sul campo. Con e-Alerts, monitoriamo a distanza più di 500 parametri dei vostri sistemi RM, rilevando e risolvendo i problemi senza influire sulle attività del reparto.
Produttività incentrata sul paziente - SP to Ingenia Elition X
Produttività incentrata sul paziente con le soluzioni SmartWorkflow
Il crescente utilizzo della RM per diagnosticare numerose condizioni e patologie ha portato alla necessità di una maggiore efficienza. Troppo spesso la produttività entra in conflitto con la possibilità di offrire ai pazienti il tempo e l'attenzione che desiderano. SmartWorkflow fornisce una soluzione per l’intero flusso di lavoro, che migliora l’esperienza di pazienti e staff sanitario e rende possibile prestazioni produttive e focalizzate sul paziente.
Produttività incentrata sul paziente con le soluzioni SmartWorkflow
Il crescente utilizzo della RM per diagnosticare numerose condizioni e patologie ha portato alla necessità di una maggiore efficienza. Troppo spesso la produttività entra in conflitto con la possibilità di offrire ai pazienti il tempo e l'attenzione che desiderano. SmartWorkflow fornisce una soluzione per l’intero flusso di lavoro, che migliora l’esperienza di pazienti e staff sanitario e rende possibile prestazioni produttive e focalizzate sul paziente.
Produttività incentrata sul paziente con le soluzioni SmartWorkflow
Il crescente utilizzo della RM per diagnosticare numerose condizioni e patologie ha portato alla necessità di una maggiore efficienza. Troppo spesso la produttività entra in conflitto con la possibilità di offrire ai pazienti il tempo e l'attenzione che desiderano. SmartWorkflow fornisce una soluzione per l’intero flusso di lavoro, che migliora l’esperienza di pazienti e staff sanitario e rende possibile prestazioni produttive e focalizzate sul paziente.
Nuove aree nella RM neurofunzionale - SP to Elition X
Una guida a portata di mano
Immagini DWI fino al 30% più veloci - SP to Elition X
Risoluzione fino al 60% più elevata - SP to Elition X
Nuove aree nella RM neurofunzionale - SP to Elition X
Nuovi territori nella RM neurofunzionale
I gradienti di Ingenia Elition Vega HP forniscono una risoluzione temporale fino al 23% più elevata negli studi fMRI per un eccellente imaging funzionale a 3.0T². Ingenia Elition consente di aprire nuove strade nel campo della RM neurofunzionale, esaltando le connessioni e l'organizzazione funzionale del cervello.
Nuovi territori nella RM neurofunzionale
I gradienti di Ingenia Elition Vega HP forniscono una risoluzione temporale fino al 23% più elevata negli studi fMRI per un eccellente imaging funzionale a 3.0T². Ingenia Elition consente di aprire nuove strade nel campo della RM neurofunzionale, esaltando le connessioni e l'organizzazione funzionale del cervello.
Nuovi territori nella RM neurofunzionale
I gradienti di Ingenia Elition Vega HP forniscono una risoluzione temporale fino al 23% più elevata negli studi fMRI per un eccellente imaging funzionale a 3.0T². Ingenia Elition consente di aprire nuove strade nel campo della RM neurofunzionale, esaltando le connessioni e l'organizzazione funzionale del cervello.
Nuove aree nella RM neurofunzionale - SP to Elition X
Nuovi territori nella RM neurofunzionale
I gradienti di Ingenia Elition Vega HP forniscono una risoluzione temporale fino al 23% più elevata negli studi fMRI per un eccellente imaging funzionale a 3.0T². Ingenia Elition consente di aprire nuove strade nel campo della RM neurofunzionale, esaltando le connessioni e l'organizzazione funzionale del cervello.
Una guida a portata di mano
Una guida a portata di mano
Aumentare la sicurezza del personale e velocizzare la configurazione del paziente attraverso una guida automatica in tempo reale e informazioni approfondite sui dettagli dello studio del paziente corrente. Ottenere risultati di alta qualità, indipendentemente dal livello di competenza del personale. VitalScreen fornisce indicazioni a portata di mano del vostro personale.
Una guida a portata di mano
Aumentare la sicurezza del personale e velocizzare la configurazione del paziente attraverso una guida automatica in tempo reale e informazioni approfondite sui dettagli dello studio del paziente corrente. Ottenere risultati di alta qualità, indipendentemente dal livello di competenza del personale. VitalScreen fornisce indicazioni a portata di mano del vostro personale.
Una guida a portata di mano
Aumentare la sicurezza del personale e velocizzare la configurazione del paziente attraverso una guida automatica in tempo reale e informazioni approfondite sui dettagli dello studio del paziente corrente. Ottenere risultati di alta qualità, indipendentemente dal livello di competenza del personale. VitalScreen fornisce indicazioni a portata di mano del vostro personale.
Aumentare la sicurezza del personale e velocizzare la configurazione del paziente attraverso una guida automatica in tempo reale e informazioni approfondite sui dettagli dello studio del paziente corrente. Ottenere risultati di alta qualità, indipendentemente dal livello di competenza del personale. VitalScreen fornisce indicazioni a portata di mano del vostro personale.
Immagini DWI fino al 30% più veloci - SP to Elition X
Immagini DWI fino al 30% più veloci²
Grazie ai gradienti a prestazioni elevate di Ingenia Elition, le scansioni di diffusione sono fino al 30% più veloci e, nello stesso tempo, più nitide². Nell'imaging in diffusione è possibile ottenere una media della risoluzione di contrasto del 70% più elevata². Il rapporto segnale-rumore è ulteriormente migliorato grazie a un tempo di espirazione fino al 15% più corto nell'imaging in diffusione².
Immagini DWI fino al 30% più veloci²
Grazie ai gradienti a prestazioni elevate di Ingenia Elition, le scansioni di diffusione sono fino al 30% più veloci e, nello stesso tempo, più nitide². Nell'imaging in diffusione è possibile ottenere una media della risoluzione di contrasto del 70% più elevata². Il rapporto segnale-rumore è ulteriormente migliorato grazie a un tempo di espirazione fino al 15% più corto nell'imaging in diffusione².
Immagini DWI fino al 30% più veloci²
Grazie ai gradienti a prestazioni elevate di Ingenia Elition, le scansioni di diffusione sono fino al 30% più veloci e, nello stesso tempo, più nitide². Nell'imaging in diffusione è possibile ottenere una media della risoluzione di contrasto del 70% più elevata². Il rapporto segnale-rumore è ulteriormente migliorato grazie a un tempo di espirazione fino al 15% più corto nell'imaging in diffusione².
Immagini DWI fino al 30% più veloci - SP to Elition X
Immagini DWI fino al 30% più veloci²
Grazie ai gradienti a prestazioni elevate di Ingenia Elition, le scansioni di diffusione sono fino al 30% più veloci e, nello stesso tempo, più nitide². Nell'imaging in diffusione è possibile ottenere una media della risoluzione di contrasto del 70% più elevata². Il rapporto segnale-rumore è ulteriormente migliorato grazie a un tempo di espirazione fino al 15% più corto nell'imaging in diffusione².
Risoluzione fino al 60% più elevata - SP to Elition X
Risoluzione fino al 60% più elevata¹
La combinazione di gradienti completamente ridisegnati e la tecnologia di accelerazione Compressed SENSE offrono una risoluzione spaziale fino al 60% più elevata¹ nello stesso tempo di scansione, rivelando più dettagli per una maggiore precisione. Ciò consente, ad esempio, di velocizzare l'imaging dell'apparato muscoloscheletrico 3D isotropico. Precisione resa efficiente.
Risoluzione fino al 60% più elevata¹
La combinazione di gradienti completamente ridisegnati e la tecnologia di accelerazione Compressed SENSE offrono una risoluzione spaziale fino al 60% più elevata¹ nello stesso tempo di scansione, rivelando più dettagli per una maggiore precisione. Ciò consente, ad esempio, di velocizzare l'imaging dell'apparato muscoloscheletrico 3D isotropico. Precisione resa efficiente.
Risoluzione fino al 60% più elevata¹
La combinazione di gradienti completamente ridisegnati e la tecnologia di accelerazione Compressed SENSE offrono una risoluzione spaziale fino al 60% più elevata¹ nello stesso tempo di scansione, rivelando più dettagli per una maggiore precisione. Ciò consente, ad esempio, di velocizzare l'imaging dell'apparato muscoloscheletrico 3D isotropico. Precisione resa efficiente.
Risoluzione fino al 60% più elevata - SP to Elition X
Risoluzione fino al 60% più elevata¹
La combinazione di gradienti completamente ridisegnati e la tecnologia di accelerazione Compressed SENSE offrono una risoluzione spaziale fino al 60% più elevata¹ nello stesso tempo di scansione, rivelando più dettagli per una maggiore precisione. Ciò consente, ad esempio, di velocizzare l'imaging dell'apparato muscoloscheletrico 3D isotropico. Precisione resa efficiente.
Accesso alle tecniche di scansione più recenti
Accesso alle tecniche di scansione più recenti
Diventa il partner preferito all'interno della tua rete di medici referenti; l'aggiornamento agevola l'accesso a nuove funzionalità cliniche. Dal 2013 è possibile sfruttare al meglio le nuove opportunità offerte da oltre 30 applicazioni cliniche esclusive introdotte nel portafoglio di soluzioni Philips per RM.
Accesso alle tecniche di scansione più recenti
Diventa il partner preferito all'interno della tua rete di medici referenti; l'aggiornamento agevola l'accesso a nuove funzionalità cliniche. Dal 2013 è possibile sfruttare al meglio le nuove opportunità offerte da oltre 30 applicazioni cliniche esclusive introdotte nel portafoglio di soluzioni Philips per RM.
Accesso alle tecniche di scansione più recenti
Diventa il partner preferito all'interno della tua rete di medici referenti; l'aggiornamento agevola l'accesso a nuove funzionalità cliniche. Dal 2013 è possibile sfruttare al meglio le nuove opportunità offerte da oltre 30 applicazioni cliniche esclusive introdotte nel portafoglio di soluzioni Philips per RM.
Diventa il partner preferito all'interno della tua rete di medici referenti; l'aggiornamento agevola l'accesso a nuove funzionalità cliniche. Dal 2013 è possibile sfruttare al meglio le nuove opportunità offerte da oltre 30 applicazioni cliniche esclusive introdotte nel portafoglio di soluzioni Philips per RM.
Esami RM fino al 50% più veloci - SP to Ingenia Elition X
Esami RM fino al 50% più veloci con una qualità dell'immagine praticamente equivalente¹
Il tempo è una delle risorse più preziose in un reparto RM. E se ti dicessimo che è possibile recuperare il tempo perso durante gli esami RM? E che esiste un modo per impiegare il tempo a disposizione in modo più efficiente? Immagina in che modo ciò potrebbe aiutarti a sfruttare al meglio le risorse disponibili e a soddisfare maggiormente le richieste dei medici richiedenti. Questo è esattamente ciò che può fare Compressed SENSE per il tuo reparto RM.
Esami RM fino al 50% più veloci con una qualità dell'immagine praticamente equivalente¹
Il tempo è una delle risorse più preziose in un reparto RM. E se ti dicessimo che è possibile recuperare il tempo perso durante gli esami RM? E che esiste un modo per impiegare il tempo a disposizione in modo più efficiente? Immagina in che modo ciò potrebbe aiutarti a sfruttare al meglio le risorse disponibili e a soddisfare maggiormente le richieste dei medici richiedenti. Questo è esattamente ciò che può fare Compressed SENSE per il tuo reparto RM.
Esami RM fino al 50% più veloci con una qualità dell'immagine praticamente equivalente¹
Il tempo è una delle risorse più preziose in un reparto RM. E se ti dicessimo che è possibile recuperare il tempo perso durante gli esami RM? E che esiste un modo per impiegare il tempo a disposizione in modo più efficiente? Immagina in che modo ciò potrebbe aiutarti a sfruttare al meglio le risorse disponibili e a soddisfare maggiormente le richieste dei medici richiedenti. Questo è esattamente ciò che può fare Compressed SENSE per il tuo reparto RM.
Esami RM fino al 50% più veloci - SP to Ingenia Elition X
Esami RM fino al 50% più veloci con una qualità dell'immagine praticamente equivalente¹
Il tempo è una delle risorse più preziose in un reparto RM. E se ti dicessimo che è possibile recuperare il tempo perso durante gli esami RM? E che esiste un modo per impiegare il tempo a disposizione in modo più efficiente? Immagina in che modo ciò potrebbe aiutarti a sfruttare al meglio le risorse disponibili e a soddisfare maggiormente le richieste dei medici richiedenti. Questo è esattamente ciò che può fare Compressed SENSE per il tuo reparto RM.
Rilevamento del paziente senza contatto - SP to Ingenia Elition X
Rilevamento del paziente senza contatto
Elimina la necessità di eseguire le operazioni di posizionamento e riposizionamento della cintura respiratoria. Anche il semplice posizionamento di una cintura distoglie l'attenzione dell'operatore dal paziente, in un momento in cui è cruciale che il paziente si senta a proprio agio e rassicurato. Il rilevamento ottico e l'intelligenza artificiale⁵ rilevano automaticamente i pattern respiratori del paziente. Il rilevamento del paziente senza contatto VitalEye consente un rapido rilevamento della respirazione del paziente senza alcuna interazione da parte dell'operatore.
Rilevamento del paziente senza contatto
Elimina la necessità di eseguire le operazioni di posizionamento e riposizionamento della cintura respiratoria. Anche il semplice posizionamento di una cintura distoglie l'attenzione dell'operatore dal paziente, in un momento in cui è cruciale che il paziente si senta a proprio agio e rassicurato. Il rilevamento ottico e l'intelligenza artificiale⁵ rilevano automaticamente i pattern respiratori del paziente. Il rilevamento del paziente senza contatto VitalEye consente un rapido rilevamento della respirazione del paziente senza alcuna interazione da parte dell'operatore.
Rilevamento del paziente senza contatto
Elimina la necessità di eseguire le operazioni di posizionamento e riposizionamento della cintura respiratoria. Anche il semplice posizionamento di una cintura distoglie l'attenzione dell'operatore dal paziente, in un momento in cui è cruciale che il paziente si senta a proprio agio e rassicurato. Il rilevamento ottico e l'intelligenza artificiale⁵ rilevano automaticamente i pattern respiratori del paziente. Il rilevamento del paziente senza contatto VitalEye consente un rapido rilevamento della respirazione del paziente senza alcuna interazione da parte dell'operatore.
Rilevamento del paziente senza contatto - SP to Ingenia Elition X
Rilevamento del paziente senza contatto
Elimina la necessità di eseguire le operazioni di posizionamento e riposizionamento della cintura respiratoria. Anche il semplice posizionamento di una cintura distoglie l'attenzione dell'operatore dal paziente, in un momento in cui è cruciale che il paziente si senta a proprio agio e rassicurato. Il rilevamento ottico e l'intelligenza artificiale⁵ rilevano automaticamente i pattern respiratori del paziente. Il rilevamento del paziente senza contatto VitalEye consente un rapido rilevamento della respirazione del paziente senza alcuna interazione da parte dell'operatore.
Esperienza visiva immersiva
Esperienza visiva immersiva
Philips assume un approccio incentrato sul paziente per gli esami RM. La nostra soluzione Ambient Experience consente agli operatori e ai pazienti di definire illuminazione, suoni ed elementi visivi nel tunnel in linea con le preferenze personali. La nostra soluzione innovativa nel tunnel è progettata per offrire un'esperienza sensoriale rilassante.
Esperienza visiva immersiva
Philips assume un approccio incentrato sul paziente per gli esami RM. La nostra soluzione Ambient Experience consente agli operatori e ai pazienti di definire illuminazione, suoni ed elementi visivi nel tunnel in linea con le preferenze personali. La nostra soluzione innovativa nel tunnel è progettata per offrire un'esperienza sensoriale rilassante.
Esperienza visiva immersiva
Philips assume un approccio incentrato sul paziente per gli esami RM. La nostra soluzione Ambient Experience consente agli operatori e ai pazienti di definire illuminazione, suoni ed elementi visivi nel tunnel in linea con le preferenze personali. La nostra soluzione innovativa nel tunnel è progettata per offrire un'esperienza sensoriale rilassante.
Philips assume un approccio incentrato sul paziente per gli esami RM. La nostra soluzione Ambient Experience consente agli operatori e ai pazienti di definire illuminazione, suoni ed elementi visivi nel tunnel in linea con le preferenze personali. La nostra soluzione innovativa nel tunnel è progettata per offrire un'esperienza sensoriale rilassante.
Aumenta il comfort del paziente - SP to Ingenia Elition X
Maggiore comfort per il paziente
Ingenia Elition offre una piacevole esperienza con il lettino grazie al materassino Comfort. In media, il 90% dei pazienti trova maggiore sollievo sul materassino Comfort rispetto a un materassino standard³. Il livello di comfort complessivo per questo gruppo di pazienti può aumentare fino al 36%³
Maggiore comfort per il paziente
Ingenia Elition offre una piacevole esperienza con il lettino grazie al materassino Comfort. In media, il 90% dei pazienti trova maggiore sollievo sul materassino Comfort rispetto a un materassino standard³. Il livello di comfort complessivo per questo gruppo di pazienti può aumentare fino al 36%³
Maggiore comfort per il paziente
Ingenia Elition offre una piacevole esperienza con il lettino grazie al materassino Comfort. In media, il 90% dei pazienti trova maggiore sollievo sul materassino Comfort rispetto a un materassino standard³. Il livello di comfort complessivo per questo gruppo di pazienti può aumentare fino al 36%³
Aumenta il comfort del paziente - SP to Ingenia Elition X
Maggiore comfort per il paziente
Ingenia Elition offre una piacevole esperienza con il lettino grazie al materassino Comfort. In media, il 90% dei pazienti trova maggiore sollievo sul materassino Comfort rispetto a un materassino standard³. Il livello di comfort complessivo per questo gruppo di pazienti può aumentare fino al 36%³
Standardizza le tue apparecchiature RM - SP to Ingenia 3.0T Evolution
Standardizza le tue apparecchiature RM a un costo annuale fisso
Se utilizzi più scanner Philips, la standardizzazione mediante l'installazione della stessa versione software può migliorare l'efficienza poiché gli operatori dovranno apprendere un'unica interfaccia utente e utilizzare le stesse ExamCard su più scanner. Con il programma di abbonamento⁴ Technology Maximizer Plus, Ingenia 3.0T Evolution e le altre apparecchiature riceveranno aggiornamenti software ogni volta che sono disponibili, offrendo tutti i vantaggi dei miglioramenti del software e della sicurezza informatica e al contempo mantenendo tutti i sistemi RM allo stesso livello.
Standardizza le tue apparecchiature RM a un costo annuale fisso
Se utilizzi più scanner Philips, la standardizzazione mediante l'installazione della stessa versione software può migliorare l'efficienza poiché gli operatori dovranno apprendere un'unica interfaccia utente e utilizzare le stesse ExamCard su più scanner. Con il programma di abbonamento⁴ Technology Maximizer Plus, Ingenia 3.0T Evolution e le altre apparecchiature riceveranno aggiornamenti software ogni volta che sono disponibili, offrendo tutti i vantaggi dei miglioramenti del software e della sicurezza informatica e al contempo mantenendo tutti i sistemi RM allo stesso livello.
Standardizza le tue apparecchiature RM a un costo annuale fisso
Se utilizzi più scanner Philips, la standardizzazione mediante l'installazione della stessa versione software può migliorare l'efficienza poiché gli operatori dovranno apprendere un'unica interfaccia utente e utilizzare le stesse ExamCard su più scanner. Con il programma di abbonamento⁴ Technology Maximizer Plus, Ingenia 3.0T Evolution e le altre apparecchiature riceveranno aggiornamenti software ogni volta che sono disponibili, offrendo tutti i vantaggi dei miglioramenti del software e della sicurezza informatica e al contempo mantenendo tutti i sistemi RM allo stesso livello.
Standardizza le tue apparecchiature RM - SP to Ingenia 3.0T Evolution
Standardizza le tue apparecchiature RM a un costo annuale fisso
Se utilizzi più scanner Philips, la standardizzazione mediante l'installazione della stessa versione software può migliorare l'efficienza poiché gli operatori dovranno apprendere un'unica interfaccia utente e utilizzare le stesse ExamCard su più scanner. Con il programma di abbonamento⁴ Technology Maximizer Plus, Ingenia 3.0T Evolution e le altre apparecchiature riceveranno aggiornamenti software ogni volta che sono disponibili, offrendo tutti i vantaggi dei miglioramenti del software e della sicurezza informatica e al contempo mantenendo tutti i sistemi RM allo stesso livello.
Prevenire i problemi prima che si verifichino
Prevenire i problemi prima che si verifichino
I tempi di inattività degli scanner possono compromettere la pianificazione e ritardare l'assistenza al paziente. Offriamo contratti di manutenzione adatti alle vostre esigenze, supportati dalle più recenti innovazioni nel settore dei servizi e con una garanzia sui tempi di attività. Preveniamo i problemi prima che si verifichino attraverso il monitoraggio proattivo a distanza, la diagnostica remota e l'assistenza remota e sul campo. Con e-Alerts, monitoriamo a distanza più di 500 parametri dei vostri sistemi RM, rilevando e risolvendo i problemi senza influire sulle attività del reparto.
Prevenire i problemi prima che si verifichino
I tempi di inattività degli scanner possono compromettere la pianificazione e ritardare l'assistenza al paziente. Offriamo contratti di manutenzione adatti alle vostre esigenze, supportati dalle più recenti innovazioni nel settore dei servizi e con una garanzia sui tempi di attività. Preveniamo i problemi prima che si verifichino attraverso il monitoraggio proattivo a distanza, la diagnostica remota e l'assistenza remota e sul campo. Con e-Alerts, monitoriamo a distanza più di 500 parametri dei vostri sistemi RM, rilevando e risolvendo i problemi senza influire sulle attività del reparto.
Prevenire i problemi prima che si verifichino
I tempi di inattività degli scanner possono compromettere la pianificazione e ritardare l'assistenza al paziente. Offriamo contratti di manutenzione adatti alle vostre esigenze, supportati dalle più recenti innovazioni nel settore dei servizi e con una garanzia sui tempi di attività. Preveniamo i problemi prima che si verifichino attraverso il monitoraggio proattivo a distanza, la diagnostica remota e l'assistenza remota e sul campo. Con e-Alerts, monitoriamo a distanza più di 500 parametri dei vostri sistemi RM, rilevando e risolvendo i problemi senza influire sulle attività del reparto.
I tempi di inattività degli scanner possono compromettere la pianificazione e ritardare l'assistenza al paziente. Offriamo contratti di manutenzione adatti alle vostre esigenze, supportati dalle più recenti innovazioni nel settore dei servizi e con una garanzia sui tempi di attività. Preveniamo i problemi prima che si verifichino attraverso il monitoraggio proattivo a distanza, la diagnostica remota e l'assistenza remota e sul campo. Con e-Alerts, monitoriamo a distanza più di 500 parametri dei vostri sistemi RM, rilevando e risolvendo i problemi senza influire sulle attività del reparto.
Produttività incentrata sul paziente - SP to Ingenia Elition X
Produttività incentrata sul paziente con le soluzioni SmartWorkflow
Il crescente utilizzo della RM per diagnosticare numerose condizioni e patologie ha portato alla necessità di una maggiore efficienza. Troppo spesso la produttività entra in conflitto con la possibilità di offrire ai pazienti il tempo e l'attenzione che desiderano. SmartWorkflow fornisce una soluzione per l’intero flusso di lavoro, che migliora l’esperienza di pazienti e staff sanitario e rende possibile prestazioni produttive e focalizzate sul paziente.
Produttività incentrata sul paziente con le soluzioni SmartWorkflow
Il crescente utilizzo della RM per diagnosticare numerose condizioni e patologie ha portato alla necessità di una maggiore efficienza. Troppo spesso la produttività entra in conflitto con la possibilità di offrire ai pazienti il tempo e l'attenzione che desiderano. SmartWorkflow fornisce una soluzione per l’intero flusso di lavoro, che migliora l’esperienza di pazienti e staff sanitario e rende possibile prestazioni produttive e focalizzate sul paziente.
Produttività incentrata sul paziente con le soluzioni SmartWorkflow
Il crescente utilizzo della RM per diagnosticare numerose condizioni e patologie ha portato alla necessità di una maggiore efficienza. Troppo spesso la produttività entra in conflitto con la possibilità di offrire ai pazienti il tempo e l'attenzione che desiderano. SmartWorkflow fornisce una soluzione per l’intero flusso di lavoro, che migliora l’esperienza di pazienti e staff sanitario e rende possibile prestazioni produttive e focalizzate sul paziente.
Specifiche Tecniche
Sistema magnete Xtend
Sistema magnete Xtend
Peso magnete
4800 kg
Design del tunnel
70 cm
FOV massimo
55 cm
Omogeneità tipica a 45 cm DSV
≤ 0,9 ppm
Tecnologia HeliumSave
Sì (Zero boil-off)
* Tasso di boil-off criogenico in condizioni normali di scansione
0,0 l/ora
Ricezione RF
Ricezione RF
Numero di canali indipendenti in ricezione
Indipendente dai canali
Posizione del convertitore del segnale da analogico a digitale (ADC)
All'interno della bobina vicino agli elementi di ricezione
Catena del segnale dalla bobina al ricostruttore
Completamente digitale
dStream
Sì
SmartWorkflow
SmartWorkflow
Configurazione guidata dell'esame
Sì
Centratura automatica del paziente
Sì
Triggering respiratorio senza contatto
Sì
Avvio dell’esame in sala
Sì
ScanWise Implant
Sì
Pianificazione e scansione automatizzate
Sì
Coaching automatizzato del paziente
Sì
Post-elaborazione automatizzata
Sì
Sistema magnete Xtend
Sistema magnete Xtend
Peso magnete
4800 kg
Design del tunnel
70 cm
Ricezione RF
Ricezione RF
Numero di canali indipendenti in ricezione
Indipendente dai canali
Posizione del convertitore del segnale da analogico a digitale (ADC)
All'interno della bobina vicino agli elementi di ricezione
* Tasso di boil-off criogenico in condizioni normali di scansione
0,0 l/ora
Ricezione RF
Ricezione RF
Numero di canali indipendenti in ricezione
Indipendente dai canali
Posizione del convertitore del segnale da analogico a digitale (ADC)
All'interno della bobina vicino agli elementi di ricezione
Catena del segnale dalla bobina al ricostruttore
Completamente digitale
dStream
Sì
SmartWorkflow
SmartWorkflow
Configurazione guidata dell'esame
Sì
Centratura automatica del paziente
Sì
Triggering respiratorio senza contatto
Sì
Avvio dell’esame in sala
Sì
ScanWise Implant
Sì
Pianificazione e scansione automatizzate
Sì
Coaching automatizzato del paziente
Sì
Post-elaborazione automatizzata
Sì
1. Rispetto alle scansioni Philips senza Compressed SENSE.
2. Rispetto a Ingenia 3.0T Omega HP R5.3.
3. Rispetto all'utilizzo di un materassino standard.
4. Verificare la compatibilità con l'organizzazione locale di Philips.
5. In base alla definizione di AI fornita da EU High-Level Expert Group.
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.
La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.
Sei un operatore sanitario?
Campo obbligatorio
Note:
I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.