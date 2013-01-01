Esami RM fino al 50% più veloci con una qualità dell'immagine praticamente equivalente¹

Il tempo è una delle risorse più preziose in un reparto RM. E se ti dicessimo che è possibile recuperare il tempo perso durante gli esami RM? E che esiste un modo per impiegare il tempo a disposizione in modo più efficiente? Immagina in che modo ciò potrebbe aiutarti a sfruttare al meglio le risorse disponibili e a soddisfare maggiormente le richieste dei medici richiedenti. Questo è esattamente ciò che può fare Compressed SENSE per il tuo reparto RM.