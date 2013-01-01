Con SmartPath è possibile convertire il sistema Ingenia esistente in un sistema Ingenia 1.5T Evolution. Consente di migliorare le prestazioni con le innovative soluzioni SmartWorkflow, che includono la tecnologia di rilevamento del paziente touchless, la guida in sala per la preparazione del paziente e l'inizio dell'esame al fianco del paziente. La tecnologia Compressed SENSE consente di eseguire scansioni fino al 50% più veloci mantenendo la stessa qualità delle immagini, sia nelle scansioni 2D che 3D e per tutte le regioni anatomiche.¹ La conversione SmartPath consente inoltre di accedere alle più recenti tecniche di scansione per una diagnosi affidabile.
Aumentare la sicurezza del personale e velocizzare la configurazione del paziente attraverso una guida automatica in tempo reale e informazioni approfondite sui dettagli dello studio del paziente corrente. Ottenere risultati di alta qualità, indipendentemente dal livello di competenza del personale. VitalScreen fornisce indicazioni a portata di mano del vostro personale.
Una guida a portata di mano
Rilevamento del paziente touchless - SP per Ingenia 1.5T Evolution
Rilevamento touchless del paziente
Elimina la necessità di eseguire le operazioni di posizionamento e riposizionamento della cintura respiratoria. Anche il semplice posizionamento di una cintura distoglie l'attenzione dell'operatore dal paziente, in un momento in cui è cruciale che il paziente si senta a proprio agio e rassicurato. Il rilevamento ottico e l'intelligenza artificiale² rilevano automaticamente i pattern respiratori del paziente. Il rilevamento del paziente touchless VitalEye consente un rapido rilevamento della respirazione del paziente senza alcuna interazione da parte dell'operatore
Rilevamento del paziente touchless - SP per Ingenia 1.5T Evolution
Esame RM fino al 50% più veloce - SP per Ingenia Evolution
Esami RM fino al 50% più veloci con una qualità dell'immagine praticamente equivalente¹
Il tempo è una delle risorse più preziose in un reparto RM. E se ti dicessimo che è possibile per recuperare il tempo perso durante gli esami RM? E che esiste un modo per impiegare il tempo a disposizione in modo più efficiente? Immagina in che modo ciò potrebbe aiutarti a sfruttare al meglio le risorse disponibili e a soddisfare maggiormente le richieste dei medici richiedenti. Questo è esattamente ciò che può fare Compressed SENSE per il tuo reparto RM.
Esame RM fino al 50% più veloce - SP per Ingenia Evolution
Risoluzione fino al 60% più elevata - SP per Ingenia Evolution
Risoluzione fino al 60% più elevata¹
La tecnologia di accelerazione Compressed SENSE offre una risoluzione spaziale fino al 60% più elevata¹ nello stesso tempo di scansione, rivelando più dettagli per una maggiore precisione. Ciò consente, ad esempio, di velocizzare l'imaging dell'apparato muscoloscheletrico 3D isotropico.
Risoluzione fino al 60% più elevata - SP per Ingenia Evolution
Accesso alle tecniche di scansione più recenti
Accesso alle tecniche di scansione più recenti
Diventa il partner preferito all'interno della tua rete di medici referenti; l'aggiornamento agevola l'accesso a nuove funzionalità cliniche. Dal 2013 è possibile sfruttare al meglio le nuove opportunità offerte da oltre 30 applicazioni cliniche esclusive introdotte nel portafoglio di soluzioni Philips per RM.
Aumenta il comfort del paziente - SP per Ingenia Evolution
Maggiore comfort per il paziente
Offre una piacevole esperienza con il lettino grazie al materassino Comfort. In media, il 90% dei pazienti trova maggiore sollievo sul materassino Comfort rispetto a un materassino standard³. Il livello di comfort complessivo per questo gruppo di pazienti può aumentare fino al 36%³.
Aumenta il comfort del paziente - SP per Ingenia Evolution
Esperienza visiva immersiva
Esperienza visiva immersiva
La soluzione Ambient Experience, progettata per offrire un'esperienza sensoriale rilassante, offre distrazioni per il paziente, grazie all'illuminazione dinamica, alle proiezioni e ai suoni incorporati, creando un ambiente coinvolgente e positivo che va a vantaggio della qualità dell'esame. Dal momento in cui il paziente entra all'interno dell'apparecchiatura di scansione fino al completamento dell'esame, la soluzione In-Bore Connect lo aiuta a rilassarsi, a seguire le istruzioni e a ridurre al minimo i movimenti.
Standardizza le tue apparecchiature RM - SP per Ingenia 1.5T Evolution
Standardizza le tue apparecchiature RM a un costo annuale fisso
Se utilizzi più scanner Philips, la standardizzazione mediante l'installazione della stessa versione software può migliorare l'efficienza poiché gli operatori dovranno apprendere un'unica interfaccia utente e utilizzare le stesse ExamCard su più scanner. Con il programma di abbonamento⁴ Technology Maximizer Plus, Ingenia 1.5T Evolution e le altre apparecchiature riceveranno aggiornamenti software ogni volta che sono disponibili, offrendo tutti i vantaggi dei miglioramenti del software e della sicurezza informatica e al contempo mantenendo tutti i sistemi RM allo stesso livello.
Standardizza le tue apparecchiature RM - SP per Ingenia 1.5T Evolution
Prevenire i problemi prima che si verifichino
Prevenire i problemi prima che si verifichino
I tempi di inattività degli scanner possono compromettere la pianificazione e ritardare l'assistenza al paziente. Offriamo contratti di manutenzione adatti alle vostre esigenze, supportati dalle più recenti innovazioni nel settore dei servizi e con una garanzia sui tempi di attività. Preveniamo i problemi prima che si verifichino attraverso il monitoraggio proattivo a distanza, la diagnostica remota e l'assistenza remota e sul campo. Con e-Alerts, monitoriamo a distanza più di 500 parametri dei vostri sistemi RM, rilevando e risolvendo i problemi senza influire sulle attività del reparto.
Produttività incentrata sul paziente con le soluzioni Smart Workflow
Produttività incentrata sul paziente con le soluzioni Smart Workflow
Il crescente utilizzo della RM per diagnosticare numerose condizioni e patologie ha portato alla necessità di una maggiore efficienza. Troppo spesso la produttività entra in conflitto con la possibilità di offrire ai pazienti il tempo e l'attenzione che desiderano. Smart Workflow fornisce una soluzione per l’intero flusso di lavoro, che migliora l’esperienza di pazienti e staff sanitario e rende possibile prestazioni produttive e focalizzate sul paziente.
Aumentare la sicurezza del personale e velocizzare la configurazione del paziente attraverso una guida automatica in tempo reale e informazioni approfondite sui dettagli dello studio del paziente corrente. Ottenere risultati di alta qualità, indipendentemente dal livello di competenza del personale. VitalScreen fornisce indicazioni a portata di mano del vostro personale.
Rilevamento del paziente touchless - SP per Ingenia 1.5T Evolution
Rilevamento del paziente touchless - SP per Ingenia 1.5T Evolution
Esame RM fino al 50% più veloce - SP per Ingenia Evolution
Esame RM fino al 50% più veloce - SP per Ingenia Evolution
Risoluzione fino al 60% più elevata - SP per Ingenia Evolution
Risoluzione fino al 60% più elevata¹
La tecnologia di accelerazione Compressed SENSE offre una risoluzione spaziale fino al 60% più elevata¹ nello stesso tempo di scansione, rivelando più dettagli per una maggiore precisione. Ciò consente, ad esempio, di velocizzare l'imaging dell'apparato muscoloscheletrico 3D isotropico.
Risoluzione fino al 60% più elevata - SP per Ingenia Evolution
Accesso alle tecniche di scansione più recenti
Accesso alle tecniche di scansione più recenti
Diventa il partner preferito all'interno della tua rete di medici referenti; l'aggiornamento agevola l'accesso a nuove funzionalità cliniche. Dal 2013 è possibile sfruttare al meglio le nuove opportunità offerte da oltre 30 applicazioni cliniche esclusive introdotte nel portafoglio di soluzioni Philips per RM.
Aumenta il comfort del paziente - SP per Ingenia Evolution
Maggiore comfort per il paziente
Offre una piacevole esperienza con il lettino grazie al materassino Comfort. In media, il 90% dei pazienti trova maggiore sollievo sul materassino Comfort rispetto a un materassino standard³. Il livello di comfort complessivo per questo gruppo di pazienti può aumentare fino al 36%³.
Aumenta il comfort del paziente - SP per Ingenia Evolution
Esperienza visiva immersiva
Esperienza visiva immersiva
La soluzione Ambient Experience, progettata per offrire un'esperienza sensoriale rilassante, offre distrazioni per il paziente, grazie all'illuminazione dinamica, alle proiezioni e ai suoni incorporati, creando un ambiente coinvolgente e positivo che va a vantaggio della qualità dell'esame. Dal momento in cui il paziente entra all'interno dell'apparecchiatura di scansione fino al completamento dell'esame, la soluzione In-Bore Connect lo aiuta a rilassarsi, a seguire le istruzioni e a ridurre al minimo i movimenti.
Standardizza le tue apparecchiature RM - SP per Ingenia 1.5T Evolution
Standardizza le tue apparecchiature RM a un costo annuale fisso
Se utilizzi più scanner Philips, la standardizzazione mediante l'installazione della stessa versione software può migliorare l'efficienza poiché gli operatori dovranno apprendere un'unica interfaccia utente e utilizzare le stesse ExamCard su più scanner. Con il programma di abbonamento⁴ Technology Maximizer Plus, Ingenia 1.5T Evolution e le altre apparecchiature riceveranno aggiornamenti software ogni volta che sono disponibili, offrendo tutti i vantaggi dei miglioramenti del software e della sicurezza informatica e al contempo mantenendo tutti i sistemi RM allo stesso livello.
Standardizza le tue apparecchiature RM - SP per Ingenia 1.5T Evolution
Prevenire i problemi prima che si verifichino
Prevenire i problemi prima che si verifichino
I tempi di inattività degli scanner possono compromettere la pianificazione e ritardare l'assistenza al paziente. Offriamo contratti di manutenzione adatti alle vostre esigenze, supportati dalle più recenti innovazioni nel settore dei servizi e con una garanzia sui tempi di attività. Preveniamo i problemi prima che si verifichino attraverso il monitoraggio proattivo a distanza, la diagnostica remota e l'assistenza remota e sul campo. Con e-Alerts, monitoriamo a distanza più di 500 parametri dei vostri sistemi RM, rilevando e risolvendo i problemi senza influire sulle attività del reparto.
Produttività incentrata sul paziente con le soluzioni Smart Workflow
Produttività incentrata sul paziente con le soluzioni Smart Workflow
Il crescente utilizzo della RM per diagnosticare numerose condizioni e patologie ha portato alla necessità di una maggiore efficienza. Troppo spesso la produttività entra in conflitto con la possibilità di offrire ai pazienti il tempo e l'attenzione che desiderano. Smart Workflow fornisce una soluzione per l’intero flusso di lavoro, che migliora l’esperienza di pazienti e staff sanitario e rende possibile prestazioni produttive e focalizzate sul paziente.
1. Rispetto alle scansioni Philips senza Compressed SENSE.
2. Rispetto a Ingenia 3.0T Omega HP R5.3 nelle scansioni dell'apparato muscolo-scheletrico 3D.
3. Rispetto all'utilizzo di un materassino standard.
4. Verificare la compatibilità con l'organizzazione locale di Philips.
