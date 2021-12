Sicurezza nella scansione di pazienti con impianti soggetti a condizioni specifiche in RM

Per semplificare la scansione nel caso di pazienti con impianti soggetti a condizioni specifiche in RM, il software ScanWise Implant⁴ fornisce istruzioni passo-passo per inserire i valori delle condizioni specifiche indicate dal produttore dell’impianto. Il sistema RM quindi applicherà automaticamente tali valori per la durata dell’intero esame. ScanWise Implant⁴ offre la possibilità di trattare questa popolazione di pazienti in continuo aumento con maggiore sicurezza, incrementando il numero di pazienti indirizzati verso la struttura.