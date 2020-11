Ingenia Ambition 1.5T X

Con il suo nuovo e rivoluzionario magnete BlueSeal a tenuta ermetica, Ingenia Ambition X permette di svolgere operatività di imaging RM più produttive e senza elio¹. Ingenia Ambition X fornisce immagini di qualità eccellente anche con pazienti tecnicamente difficili ed esegue esami RM a una velocità fino al 50% più elevata² con accelerazioni Compressed SENSE per tutte le regioni anatomiche, in scansioni sia 2D che 3D. La riduzione del tempo complessivo di esecuzione dell'esame si ottiene migliorando i tempi di preparazione del paziente prima del suo inserimento nel tunnel attraverso funzionalità di impostazione guidata del paziente di tipo touchless. Il sistema Ingenia Ambition offre inoltre l'immersione in un'esperienza virtuale audio e visiva di un ambiente rilassante al fine di tranquillizzare il paziente e guidarlo durante l'esecuzione dell'esame RM.