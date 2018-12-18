I nostri sistemi con detettore di quarta generazione offrono chiarezza e flessibilità di imaging eccezionali nell'esecuzione di una vasta gamma di casi. Gli archi fanno parte della famiglia di archi a C mobili Zenition: una serie di archi a C mobili armonizzata che offre semplicità d'uso e funzionalità orientate al futuro.
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Il tempo è essenziale per l'imaging chirurgico. In uno studio sugli utenti[1], il controllo touch e gli ausili alla navigazione del flusso di lavoro Unify hanno quasi dimezzato i problemi di comunicazione, mentre la Position Memory ha ridotto il tempo di riposizionamento del 20%.
Maggiore efficienza della sala operatoria
Il tempo è essenziale per l'imaging chirurgico. In uno studio sugli utenti[1], il controllo touch e gli ausili alla navigazione del flusso di lavoro Unify hanno quasi dimezzato i problemi di comunicazione, mentre la Position Memory ha ridotto il tempo di riposizionamento del 20%.
Maggiore efficienza della sala operatoria
Il tempo è essenziale per l'imaging chirurgico. In uno studio sugli utenti[1], il controllo touch e gli ausili alla navigazione del flusso di lavoro Unify hanno quasi dimezzato i problemi di comunicazione, mentre la Position Memory ha ridotto il tempo di riposizionamento del 20%.
Il tempo è essenziale per l'imaging chirurgico. In uno studio sugli utenti[1], il controllo touch e gli ausili alla navigazione del flusso di lavoro Unify hanno quasi dimezzato i problemi di comunicazione, mentre la Position Memory ha ridotto il tempo di riposizionamento del 20%.
Uso semplificato dei sistemi arco a C nelle sale operatorie
Uso semplificato dei sistemi arco a C nelle sale operatorie
Il sistema Zenition 70 e gli altri sistemi della famiglia Zenition possono essere utilizzati agevolmente da operatori più e meno esperti grazie a un intuitivo design "point-and-shoot" e alla guida sullo schermo. L'interfaccia utente di Zenition è così pratica da essere inserita nel primo 12% per la migliore usabilità dei sistemi[1].
Uso semplificato dei sistemi arco a C nelle sale operatorie
Il sistema Zenition 70 e gli altri sistemi della famiglia Zenition possono essere utilizzati agevolmente da operatori più e meno esperti grazie a un intuitivo design "point-and-shoot" e alla guida sullo schermo. L'interfaccia utente di Zenition è così pratica da essere inserita nel primo 12% per la migliore usabilità dei sistemi[1].
Uso semplificato dei sistemi arco a C nelle sale operatorie
Il sistema Zenition 70 e gli altri sistemi della famiglia Zenition possono essere utilizzati agevolmente da operatori più e meno esperti grazie a un intuitivo design "point-and-shoot" e alla guida sullo schermo. L'interfaccia utente di Zenition è così pratica da essere inserita nel primo 12% per la migliore usabilità dei sistemi[1].
Uso semplificato dei sistemi arco a C nelle sale operatorie
Uso semplificato dei sistemi arco a C nelle sale operatorie
Il sistema Zenition 70 e gli altri sistemi della famiglia Zenition possono essere utilizzati agevolmente da operatori più e meno esperti grazie a un intuitivo design "point-and-shoot" e alla guida sullo schermo. L'interfaccia utente di Zenition è così pratica da essere inserita nel primo 12% per la migliore usabilità dei sistemi[1].
Costo totale di gestione ridotto
Costo totale di gestione ridotto
Estendi le prestazioni cliniche del tuo sisteam con la piattaforma Windows® standard, predisposta per l'integrazione di innovazioni e aggiornamenti software.
Costo totale di gestione ridotto
Estendi le prestazioni cliniche del tuo sisteam con la piattaforma Windows® standard, predisposta per l'integrazione di innovazioni e aggiornamenti software.
Costo totale di gestione ridotto
Estendi le prestazioni cliniche del tuo sisteam con la piattaforma Windows® standard, predisposta per l'integrazione di innovazioni e aggiornamenti software.
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Configurazione semplificata della nuova sala operatoria
Configurazione semplificata della nuova sala operatoria
Risparmia tempo e fatica per impostare un nuovo OR avendo Philips a organizzare e attrezzare la nuova sala operatoria. Si può collegare facilmente tutta la linea di archi a C mobili Zenition con altri sistemi OR, oltre all'infrastruttura ospedaliera, tramite strumenti avanzati di connettività e interoperabilità, tra cui il trasferimento wireless dei dati ad alta velocità.
Configurazione semplificata della nuova sala operatoria
Risparmia tempo e fatica per impostare un nuovo OR avendo Philips a organizzare e attrezzare la nuova sala operatoria. Si può collegare facilmente tutta la linea di archi a C mobili Zenition con altri sistemi OR, oltre all'infrastruttura ospedaliera, tramite strumenti avanzati di connettività e interoperabilità, tra cui il trasferimento wireless dei dati ad alta velocità.
Configurazione semplificata della nuova sala operatoria
Risparmia tempo e fatica per impostare un nuovo OR avendo Philips a organizzare e attrezzare la nuova sala operatoria. Si può collegare facilmente tutta la linea di archi a C mobili Zenition con altri sistemi OR, oltre all'infrastruttura ospedaliera, tramite strumenti avanzati di connettività e interoperabilità, tra cui il trasferimento wireless dei dati ad alta velocità.
Configurazione semplificata della nuova sala operatoria
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Risparmia tempo e fatica per impostare un nuovo OR avendo Philips a organizzare e attrezzare la nuova sala operatoria. Si può collegare facilmente tutta la linea di archi a C mobili Zenition con altri sistemi OR, oltre all'infrastruttura ospedaliera, tramite strumenti avanzati di connettività e interoperabilità, tra cui il trasferimento wireless dei dati ad alta velocità.
Assistenza all'avanguardia
Assistenza all'avanguardia
La piattaforma Windows® standard accoglie nuove opzioni software per estendere la rilevanza clinica del sistema, mentre il programma Technology Maximizer[2] offre un modo conveniente per gestire gli aggiornamenti nel tempo. Windows® inoltre supporta la conformità ai più recenti standard di sicurezza per proteggere i dati dei pazienti e prevenire attacchi di malware che possono compromettere la fornitura dei servizi.
Assistenza all'avanguardia
La piattaforma Windows® standard accoglie nuove opzioni software per estendere la rilevanza clinica del sistema, mentre il programma Technology Maximizer[2] offre un modo conveniente per gestire gli aggiornamenti nel tempo. Windows® inoltre supporta la conformità ai più recenti standard di sicurezza per proteggere i dati dei pazienti e prevenire attacchi di malware che possono compromettere la fornitura dei servizi.
Assistenza all'avanguardia
La piattaforma Windows® standard accoglie nuove opzioni software per estendere la rilevanza clinica del sistema, mentre il programma Technology Maximizer[2] offre un modo conveniente per gestire gli aggiornamenti nel tempo. Windows® inoltre supporta la conformità ai più recenti standard di sicurezza per proteggere i dati dei pazienti e prevenire attacchi di malware che possono compromettere la fornitura dei servizi.
La piattaforma Windows® standard accoglie nuove opzioni software per estendere la rilevanza clinica del sistema, mentre il programma Technology Maximizer[2] offre un modo conveniente per gestire gli aggiornamenti nel tempo. Windows® inoltre supporta la conformità ai più recenti standard di sicurezza per proteggere i dati dei pazienti e prevenire attacchi di malware che possono compromettere la fornitura dei servizi.
Esecuzione di procedure complesse
Esecuzione di procedure complesse
Sfrutta le migliori tecnologie di imaging di Philips e l'elaborazione avanzata delle immagini per visualizzare strutture complesse e anatomie dense con un eccezionale livello di chiarezza. La tecnologia del detettore offre immagini prive di distorsioni a basso dosaggio, mentre i nostri strumenti software MetalSmart e BodySmart supportano ulteriormente le attività per ottenere immagini corrette al primo tentativo ed efficienza della dose.
Esecuzione di procedure complesse
Sfrutta le migliori tecnologie di imaging di Philips e l'elaborazione avanzata delle immagini per visualizzare strutture complesse e anatomie dense con un eccezionale livello di chiarezza. La tecnologia del detettore offre immagini prive di distorsioni a basso dosaggio, mentre i nostri strumenti software MetalSmart e BodySmart supportano ulteriormente le attività per ottenere immagini corrette al primo tentativo ed efficienza della dose.
Esecuzione di procedure complesse
Sfrutta le migliori tecnologie di imaging di Philips e l'elaborazione avanzata delle immagini per visualizzare strutture complesse e anatomie dense con un eccezionale livello di chiarezza. La tecnologia del detettore offre immagini prive di distorsioni a basso dosaggio, mentre i nostri strumenti software MetalSmart e BodySmart supportano ulteriormente le attività per ottenere immagini corrette al primo tentativo ed efficienza della dose.
Sfrutta le migliori tecnologie di imaging di Philips e l'elaborazione avanzata delle immagini per visualizzare strutture complesse e anatomie dense con un eccezionale livello di chiarezza. La tecnologia del detettore offre immagini prive di distorsioni a basso dosaggio, mentre i nostri strumenti software MetalSmart e BodySmart supportano ulteriormente le attività per ottenere immagini corrette al primo tentativo ed efficienza della dose.
Adatto anche ai pazienti tecnicamente impegnativi
Adatto anche ai pazienti tecnicamente impegnativi
Ogni paziente è unico, ma Zenition 70 consente di ottenere una qualità dell'immagine assolutamente specifica a livelli di dose efficienti, indipendentemente dalle complessità poste dal paziente. Ad esempio, la fluoroscopia pulsata migliora le immagini acquisite su strutture anatomiche dense e complesse come supporto nella gestione della dose, mentre le tecnologie di imaging Philips di livello premium rendono visibili anche le anomalie e i dettagli minimi in varie tipologie di pazienti.
Adatto anche ai pazienti tecnicamente impegnativi
Ogni paziente è unico, ma Zenition 70 consente di ottenere una qualità dell'immagine assolutamente specifica a livelli di dose efficienti, indipendentemente dalle complessità poste dal paziente. Ad esempio, la fluoroscopia pulsata migliora le immagini acquisite su strutture anatomiche dense e complesse come supporto nella gestione della dose, mentre le tecnologie di imaging Philips di livello premium rendono visibili anche le anomalie e i dettagli minimi in varie tipologie di pazienti.
Adatto anche ai pazienti tecnicamente impegnativi
Ogni paziente è unico, ma Zenition 70 consente di ottenere una qualità dell'immagine assolutamente specifica a livelli di dose efficienti, indipendentemente dalle complessità poste dal paziente. Ad esempio, la fluoroscopia pulsata migliora le immagini acquisite su strutture anatomiche dense e complesse come supporto nella gestione della dose, mentre le tecnologie di imaging Philips di livello premium rendono visibili anche le anomalie e i dettagli minimi in varie tipologie di pazienti.
Ogni paziente è unico, ma Zenition 70 consente di ottenere una qualità dell'immagine assolutamente specifica a livelli di dose efficienti, indipendentemente dalle complessità poste dal paziente. Ad esempio, la fluoroscopia pulsata migliora le immagini acquisite su strutture anatomiche dense e complesse come supporto nella gestione della dose, mentre le tecnologie di imaging Philips di livello premium rendono visibili anche le anomalie e i dettagli minimi in varie tipologie di pazienti.
Meno distrazioni
Meno distrazioni
Quando si esegue il posizionamento di uno stent o una fusione spinale tecnicamente difficile, poter ridurre le distrazioni tecniche e le discussioni può aiutare le équipe chirurgiche a rimanere concentrate sul paziente. In uno studio sull'usabilità[1], grazie agli ausili alla navigazione del flusso di lavoro Unify, le équipe chirurgiche hanno ottenuto interazioni più semplici e meno problemi di comunicazione. La funzione di Position Memory ha consentito di ridurre le frustrazioni durante le operazioni di riposizionamento[1].
Meno distrazioni
Quando si esegue il posizionamento di uno stent o una fusione spinale tecnicamente difficile, poter ridurre le distrazioni tecniche e le discussioni può aiutare le équipe chirurgiche a rimanere concentrate sul paziente. In uno studio sull'usabilità[1], grazie agli ausili alla navigazione del flusso di lavoro Unify, le équipe chirurgiche hanno ottenuto interazioni più semplici e meno problemi di comunicazione. La funzione di Position Memory ha consentito di ridurre le frustrazioni durante le operazioni di riposizionamento[1].
Meno distrazioni
Quando si esegue il posizionamento di uno stent o una fusione spinale tecnicamente difficile, poter ridurre le distrazioni tecniche e le discussioni può aiutare le équipe chirurgiche a rimanere concentrate sul paziente. In uno studio sull'usabilità[1], grazie agli ausili alla navigazione del flusso di lavoro Unify, le équipe chirurgiche hanno ottenuto interazioni più semplici e meno problemi di comunicazione. La funzione di Position Memory ha consentito di ridurre le frustrazioni durante le operazioni di riposizionamento[1].
Quando si esegue il posizionamento di uno stent o una fusione spinale tecnicamente difficile, poter ridurre le distrazioni tecniche e le discussioni può aiutare le équipe chirurgiche a rimanere concentrate sul paziente. In uno studio sull'usabilità[1], grazie agli ausili alla navigazione del flusso di lavoro Unify, le équipe chirurgiche hanno ottenuto interazioni più semplici e meno problemi di comunicazione. La funzione di Position Memory ha consentito di ridurre le frustrazioni durante le operazioni di riposizionamento[1].
Funzionamento semplificato per gli utenti
Funzionamento semplificato per gli utenti
Per migliorare il lavoro quotidiano del personale medico, è stato progettato il flusso di lavoro Unify per eliminare complessità e frustrazioni dalle attività di imaging chirurgico, per gli utenti sia principianti che esperti. Gli utenti acquisiscono rapidamente dimestichezza nell'uso del sistema Zenition, grazie ai controlli touch che funzionano come tablet e smartphone standard.
Funzionamento semplificato per gli utenti
Per migliorare il lavoro quotidiano del personale medico, è stato progettato il flusso di lavoro Unify per eliminare complessità e frustrazioni dalle attività di imaging chirurgico, per gli utenti sia principianti che esperti. Gli utenti acquisiscono rapidamente dimestichezza nell'uso del sistema Zenition, grazie ai controlli touch che funzionano come tablet e smartphone standard.
Funzionamento semplificato per gli utenti
Per migliorare il lavoro quotidiano del personale medico, è stato progettato il flusso di lavoro Unify per eliminare complessità e frustrazioni dalle attività di imaging chirurgico, per gli utenti sia principianti che esperti. Gli utenti acquisiscono rapidamente dimestichezza nell'uso del sistema Zenition, grazie ai controlli touch che funzionano come tablet e smartphone standard.
Per migliorare il lavoro quotidiano del personale medico, è stato progettato il flusso di lavoro Unify per eliminare complessità e frustrazioni dalle attività di imaging chirurgico, per gli utenti sia principianti che esperti. Gli utenti acquisiscono rapidamente dimestichezza nell'uso del sistema Zenition, grazie ai controlli touch che funzionano come tablet e smartphone standard.
Azionamento semplice da un solo utente
Azionamento semplice da un solo utente
Per ridurre i costi del personale, il sistema può essere facilmente gestito da un solo utente, grazie all'estrema manovrabilità dell'arco a C completamente controbilanciato e alla stazione di visualizzazione mobile di peso ridotto.
Azionamento semplice da un solo utente
Per ridurre i costi del personale, il sistema può essere facilmente gestito da un solo utente, grazie all'estrema manovrabilità dell'arco a C completamente controbilanciato e alla stazione di visualizzazione mobile di peso ridotto.
Azionamento semplice da un solo utente
Per ridurre i costi del personale, il sistema può essere facilmente gestito da un solo utente, grazie all'estrema manovrabilità dell'arco a C completamente controbilanciato e alla stazione di visualizzazione mobile di peso ridotto.
Per ridurre i costi del personale, il sistema può essere facilmente gestito da un solo utente, grazie all'estrema manovrabilità dell'arco a C completamente controbilanciato e alla stazione di visualizzazione mobile di peso ridotto.
Semplificazione della gestione dei sistemi arco a C
Semplificazione della gestione dei sistemi arco a C
La piattaforma Windows® standard semplifica la gestione del software dei sistemi archi a C. Con Philips Support Connect, gli amministratori dei sistemi possono ora eseguire autonomamente diverse attività per evitare ritardi ed evitare costose visite di servizio. Per risparmiare tempo, le impostazioni di sistema e le impostazioni wireless possono essere esportate facilmente su tutti i sistemi Zenition.
Semplificazione della gestione dei sistemi arco a C
La piattaforma Windows® standard semplifica la gestione del software dei sistemi archi a C. Con Philips Support Connect, gli amministratori dei sistemi possono ora eseguire autonomamente diverse attività per evitare ritardi ed evitare costose visite di servizio. Per risparmiare tempo, le impostazioni di sistema e le impostazioni wireless possono essere esportate facilmente su tutti i sistemi Zenition.
Semplificazione della gestione dei sistemi arco a C
La piattaforma Windows® standard semplifica la gestione del software dei sistemi archi a C. Con Philips Support Connect, gli amministratori dei sistemi possono ora eseguire autonomamente diverse attività per evitare ritardi ed evitare costose visite di servizio. Per risparmiare tempo, le impostazioni di sistema e le impostazioni wireless possono essere esportate facilmente su tutti i sistemi Zenition.
Semplificazione della gestione dei sistemi arco a C
Semplificazione della gestione dei sistemi arco a C
La piattaforma Windows® standard semplifica la gestione del software dei sistemi archi a C. Con Philips Support Connect, gli amministratori dei sistemi possono ora eseguire autonomamente diverse attività per evitare ritardi ed evitare costose visite di servizio. Per risparmiare tempo, le impostazioni di sistema e le impostazioni wireless possono essere esportate facilmente su tutti i sistemi Zenition.
Assistenza e condivisione rapide
Assistenza e condivisione rapide
Grazie alle nostre opzioni di supporto in remoto, siamo in grado di accedere tempestivamente e guidare l'utente nel problema di service. Ciò consente di gestire numerosi problemi di assistenza
senza visite in loco, per offrire un risparmio in termini di tempo e denaro. Il nostro strumento CAT incorporato consente di velocizzare la diagnostica del sistema. L'opzione di connettività wireless permette di condividere
dati e immagini in tutto l'ospedale e favorire in tal modo una maggiore efficienza.
Assistenza e condivisione rapide
Grazie alle nostre opzioni di supporto in remoto, siamo in grado di accedere tempestivamente e guidare l'utente nel problema di service. Ciò consente di gestire numerosi problemi di assistenza
senza visite in loco, per offrire un risparmio in termini di tempo e denaro. Il nostro strumento CAT incorporato consente di velocizzare la diagnostica del sistema. L'opzione di connettività wireless permette di condividere
dati e immagini in tutto l'ospedale e favorire in tal modo una maggiore efficienza.
Assistenza e condivisione rapide
Grazie alle nostre opzioni di supporto in remoto, siamo in grado di accedere tempestivamente e guidare l'utente nel problema di service. Ciò consente di gestire numerosi problemi di assistenza
senza visite in loco, per offrire un risparmio in termini di tempo e denaro. Il nostro strumento CAT incorporato consente di velocizzare la diagnostica del sistema. L'opzione di connettività wireless permette di condividere
dati e immagini in tutto l'ospedale e favorire in tal modo una maggiore efficienza.
Grazie alle nostre opzioni di supporto in remoto, siamo in grado di accedere tempestivamente e guidare l'utente nel problema di service. Ciò consente di gestire numerosi problemi di assistenza
senza visite in loco, per offrire un risparmio in termini di tempo e denaro. Il nostro strumento CAT incorporato consente di velocizzare la diagnostica del sistema. L'opzione di connettività wireless permette di condividere
dati e immagini in tutto l'ospedale e favorire in tal modo una maggiore efficienza.
Maggiore efficienza della sala operatoria
Uso semplificato dei sistemi arco a C nelle sale operatorie
Costo totale di gestione ridotto
Configurazione semplificata della nuova sala operatoria
Il tempo è essenziale per l'imaging chirurgico. In uno studio sugli utenti[1], il controllo touch e gli ausili alla navigazione del flusso di lavoro Unify hanno quasi dimezzato i problemi di comunicazione, mentre la Position Memory ha ridotto il tempo di riposizionamento del 20%.
Maggiore efficienza della sala operatoria
Il tempo è essenziale per l'imaging chirurgico. In uno studio sugli utenti[1], il controllo touch e gli ausili alla navigazione del flusso di lavoro Unify hanno quasi dimezzato i problemi di comunicazione, mentre la Position Memory ha ridotto il tempo di riposizionamento del 20%.
Maggiore efficienza della sala operatoria
Il tempo è essenziale per l'imaging chirurgico. In uno studio sugli utenti[1], il controllo touch e gli ausili alla navigazione del flusso di lavoro Unify hanno quasi dimezzato i problemi di comunicazione, mentre la Position Memory ha ridotto il tempo di riposizionamento del 20%.
Il tempo è essenziale per l'imaging chirurgico. In uno studio sugli utenti[1], il controllo touch e gli ausili alla navigazione del flusso di lavoro Unify hanno quasi dimezzato i problemi di comunicazione, mentre la Position Memory ha ridotto il tempo di riposizionamento del 20%.
Uso semplificato dei sistemi arco a C nelle sale operatorie
Uso semplificato dei sistemi arco a C nelle sale operatorie
Il sistema Zenition 70 e gli altri sistemi della famiglia Zenition possono essere utilizzati agevolmente da operatori più e meno esperti grazie a un intuitivo design "point-and-shoot" e alla guida sullo schermo. L'interfaccia utente di Zenition è così pratica da essere inserita nel primo 12% per la migliore usabilità dei sistemi[1].
Uso semplificato dei sistemi arco a C nelle sale operatorie
Il sistema Zenition 70 e gli altri sistemi della famiglia Zenition possono essere utilizzati agevolmente da operatori più e meno esperti grazie a un intuitivo design "point-and-shoot" e alla guida sullo schermo. L'interfaccia utente di Zenition è così pratica da essere inserita nel primo 12% per la migliore usabilità dei sistemi[1].
Uso semplificato dei sistemi arco a C nelle sale operatorie
Il sistema Zenition 70 e gli altri sistemi della famiglia Zenition possono essere utilizzati agevolmente da operatori più e meno esperti grazie a un intuitivo design "point-and-shoot" e alla guida sullo schermo. L'interfaccia utente di Zenition è così pratica da essere inserita nel primo 12% per la migliore usabilità dei sistemi[1].
Uso semplificato dei sistemi arco a C nelle sale operatorie
Uso semplificato dei sistemi arco a C nelle sale operatorie
Il sistema Zenition 70 e gli altri sistemi della famiglia Zenition possono essere utilizzati agevolmente da operatori più e meno esperti grazie a un intuitivo design "point-and-shoot" e alla guida sullo schermo. L'interfaccia utente di Zenition è così pratica da essere inserita nel primo 12% per la migliore usabilità dei sistemi[1].
Costo totale di gestione ridotto
Costo totale di gestione ridotto
Estendi le prestazioni cliniche del tuo sisteam con la piattaforma Windows® standard, predisposta per l'integrazione di innovazioni e aggiornamenti software.
Costo totale di gestione ridotto
Estendi le prestazioni cliniche del tuo sisteam con la piattaforma Windows® standard, predisposta per l'integrazione di innovazioni e aggiornamenti software.
Costo totale di gestione ridotto
Estendi le prestazioni cliniche del tuo sisteam con la piattaforma Windows® standard, predisposta per l'integrazione di innovazioni e aggiornamenti software.
Estendi le prestazioni cliniche del tuo sisteam con la piattaforma Windows® standard, predisposta per l'integrazione di innovazioni e aggiornamenti software.
Configurazione semplificata della nuova sala operatoria
Configurazione semplificata della nuova sala operatoria
Risparmia tempo e fatica per impostare un nuovo OR avendo Philips a organizzare e attrezzare la nuova sala operatoria. Si può collegare facilmente tutta la linea di archi a C mobili Zenition con altri sistemi OR, oltre all'infrastruttura ospedaliera, tramite strumenti avanzati di connettività e interoperabilità, tra cui il trasferimento wireless dei dati ad alta velocità.
Configurazione semplificata della nuova sala operatoria
Risparmia tempo e fatica per impostare un nuovo OR avendo Philips a organizzare e attrezzare la nuova sala operatoria. Si può collegare facilmente tutta la linea di archi a C mobili Zenition con altri sistemi OR, oltre all'infrastruttura ospedaliera, tramite strumenti avanzati di connettività e interoperabilità, tra cui il trasferimento wireless dei dati ad alta velocità.
Configurazione semplificata della nuova sala operatoria
Risparmia tempo e fatica per impostare un nuovo OR avendo Philips a organizzare e attrezzare la nuova sala operatoria. Si può collegare facilmente tutta la linea di archi a C mobili Zenition con altri sistemi OR, oltre all'infrastruttura ospedaliera, tramite strumenti avanzati di connettività e interoperabilità, tra cui il trasferimento wireless dei dati ad alta velocità.
Configurazione semplificata della nuova sala operatoria
Configurazione semplificata della nuova sala operatoria
Risparmia tempo e fatica per impostare un nuovo OR avendo Philips a organizzare e attrezzare la nuova sala operatoria. Si può collegare facilmente tutta la linea di archi a C mobili Zenition con altri sistemi OR, oltre all'infrastruttura ospedaliera, tramite strumenti avanzati di connettività e interoperabilità, tra cui il trasferimento wireless dei dati ad alta velocità.
Assistenza all'avanguardia
Assistenza all'avanguardia
La piattaforma Windows® standard accoglie nuove opzioni software per estendere la rilevanza clinica del sistema, mentre il programma Technology Maximizer[2] offre un modo conveniente per gestire gli aggiornamenti nel tempo. Windows® inoltre supporta la conformità ai più recenti standard di sicurezza per proteggere i dati dei pazienti e prevenire attacchi di malware che possono compromettere la fornitura dei servizi.
Assistenza all'avanguardia
La piattaforma Windows® standard accoglie nuove opzioni software per estendere la rilevanza clinica del sistema, mentre il programma Technology Maximizer[2] offre un modo conveniente per gestire gli aggiornamenti nel tempo. Windows® inoltre supporta la conformità ai più recenti standard di sicurezza per proteggere i dati dei pazienti e prevenire attacchi di malware che possono compromettere la fornitura dei servizi.
Assistenza all'avanguardia
La piattaforma Windows® standard accoglie nuove opzioni software per estendere la rilevanza clinica del sistema, mentre il programma Technology Maximizer[2] offre un modo conveniente per gestire gli aggiornamenti nel tempo. Windows® inoltre supporta la conformità ai più recenti standard di sicurezza per proteggere i dati dei pazienti e prevenire attacchi di malware che possono compromettere la fornitura dei servizi.
La piattaforma Windows® standard accoglie nuove opzioni software per estendere la rilevanza clinica del sistema, mentre il programma Technology Maximizer[2] offre un modo conveniente per gestire gli aggiornamenti nel tempo. Windows® inoltre supporta la conformità ai più recenti standard di sicurezza per proteggere i dati dei pazienti e prevenire attacchi di malware che possono compromettere la fornitura dei servizi.
Esecuzione di procedure complesse
Esecuzione di procedure complesse
Sfrutta le migliori tecnologie di imaging di Philips e l'elaborazione avanzata delle immagini per visualizzare strutture complesse e anatomie dense con un eccezionale livello di chiarezza. La tecnologia del detettore offre immagini prive di distorsioni a basso dosaggio, mentre i nostri strumenti software MetalSmart e BodySmart supportano ulteriormente le attività per ottenere immagini corrette al primo tentativo ed efficienza della dose.
Esecuzione di procedure complesse
Sfrutta le migliori tecnologie di imaging di Philips e l'elaborazione avanzata delle immagini per visualizzare strutture complesse e anatomie dense con un eccezionale livello di chiarezza. La tecnologia del detettore offre immagini prive di distorsioni a basso dosaggio, mentre i nostri strumenti software MetalSmart e BodySmart supportano ulteriormente le attività per ottenere immagini corrette al primo tentativo ed efficienza della dose.
Esecuzione di procedure complesse
Sfrutta le migliori tecnologie di imaging di Philips e l'elaborazione avanzata delle immagini per visualizzare strutture complesse e anatomie dense con un eccezionale livello di chiarezza. La tecnologia del detettore offre immagini prive di distorsioni a basso dosaggio, mentre i nostri strumenti software MetalSmart e BodySmart supportano ulteriormente le attività per ottenere immagini corrette al primo tentativo ed efficienza della dose.
Sfrutta le migliori tecnologie di imaging di Philips e l'elaborazione avanzata delle immagini per visualizzare strutture complesse e anatomie dense con un eccezionale livello di chiarezza. La tecnologia del detettore offre immagini prive di distorsioni a basso dosaggio, mentre i nostri strumenti software MetalSmart e BodySmart supportano ulteriormente le attività per ottenere immagini corrette al primo tentativo ed efficienza della dose.
Adatto anche ai pazienti tecnicamente impegnativi
Adatto anche ai pazienti tecnicamente impegnativi
Ogni paziente è unico, ma Zenition 70 consente di ottenere una qualità dell'immagine assolutamente specifica a livelli di dose efficienti, indipendentemente dalle complessità poste dal paziente. Ad esempio, la fluoroscopia pulsata migliora le immagini acquisite su strutture anatomiche dense e complesse come supporto nella gestione della dose, mentre le tecnologie di imaging Philips di livello premium rendono visibili anche le anomalie e i dettagli minimi in varie tipologie di pazienti.
Adatto anche ai pazienti tecnicamente impegnativi
Ogni paziente è unico, ma Zenition 70 consente di ottenere una qualità dell'immagine assolutamente specifica a livelli di dose efficienti, indipendentemente dalle complessità poste dal paziente. Ad esempio, la fluoroscopia pulsata migliora le immagini acquisite su strutture anatomiche dense e complesse come supporto nella gestione della dose, mentre le tecnologie di imaging Philips di livello premium rendono visibili anche le anomalie e i dettagli minimi in varie tipologie di pazienti.
Adatto anche ai pazienti tecnicamente impegnativi
Ogni paziente è unico, ma Zenition 70 consente di ottenere una qualità dell'immagine assolutamente specifica a livelli di dose efficienti, indipendentemente dalle complessità poste dal paziente. Ad esempio, la fluoroscopia pulsata migliora le immagini acquisite su strutture anatomiche dense e complesse come supporto nella gestione della dose, mentre le tecnologie di imaging Philips di livello premium rendono visibili anche le anomalie e i dettagli minimi in varie tipologie di pazienti.
Ogni paziente è unico, ma Zenition 70 consente di ottenere una qualità dell'immagine assolutamente specifica a livelli di dose efficienti, indipendentemente dalle complessità poste dal paziente. Ad esempio, la fluoroscopia pulsata migliora le immagini acquisite su strutture anatomiche dense e complesse come supporto nella gestione della dose, mentre le tecnologie di imaging Philips di livello premium rendono visibili anche le anomalie e i dettagli minimi in varie tipologie di pazienti.
Meno distrazioni
Meno distrazioni
Quando si esegue il posizionamento di uno stent o una fusione spinale tecnicamente difficile, poter ridurre le distrazioni tecniche e le discussioni può aiutare le équipe chirurgiche a rimanere concentrate sul paziente. In uno studio sull'usabilità[1], grazie agli ausili alla navigazione del flusso di lavoro Unify, le équipe chirurgiche hanno ottenuto interazioni più semplici e meno problemi di comunicazione. La funzione di Position Memory ha consentito di ridurre le frustrazioni durante le operazioni di riposizionamento[1].
Meno distrazioni
Quando si esegue il posizionamento di uno stent o una fusione spinale tecnicamente difficile, poter ridurre le distrazioni tecniche e le discussioni può aiutare le équipe chirurgiche a rimanere concentrate sul paziente. In uno studio sull'usabilità[1], grazie agli ausili alla navigazione del flusso di lavoro Unify, le équipe chirurgiche hanno ottenuto interazioni più semplici e meno problemi di comunicazione. La funzione di Position Memory ha consentito di ridurre le frustrazioni durante le operazioni di riposizionamento[1].
Meno distrazioni
Quando si esegue il posizionamento di uno stent o una fusione spinale tecnicamente difficile, poter ridurre le distrazioni tecniche e le discussioni può aiutare le équipe chirurgiche a rimanere concentrate sul paziente. In uno studio sull'usabilità[1], grazie agli ausili alla navigazione del flusso di lavoro Unify, le équipe chirurgiche hanno ottenuto interazioni più semplici e meno problemi di comunicazione. La funzione di Position Memory ha consentito di ridurre le frustrazioni durante le operazioni di riposizionamento[1].
Quando si esegue il posizionamento di uno stent o una fusione spinale tecnicamente difficile, poter ridurre le distrazioni tecniche e le discussioni può aiutare le équipe chirurgiche a rimanere concentrate sul paziente. In uno studio sull'usabilità[1], grazie agli ausili alla navigazione del flusso di lavoro Unify, le équipe chirurgiche hanno ottenuto interazioni più semplici e meno problemi di comunicazione. La funzione di Position Memory ha consentito di ridurre le frustrazioni durante le operazioni di riposizionamento[1].
Funzionamento semplificato per gli utenti
Funzionamento semplificato per gli utenti
Per migliorare il lavoro quotidiano del personale medico, è stato progettato il flusso di lavoro Unify per eliminare complessità e frustrazioni dalle attività di imaging chirurgico, per gli utenti sia principianti che esperti. Gli utenti acquisiscono rapidamente dimestichezza nell'uso del sistema Zenition, grazie ai controlli touch che funzionano come tablet e smartphone standard.
Funzionamento semplificato per gli utenti
Per migliorare il lavoro quotidiano del personale medico, è stato progettato il flusso di lavoro Unify per eliminare complessità e frustrazioni dalle attività di imaging chirurgico, per gli utenti sia principianti che esperti. Gli utenti acquisiscono rapidamente dimestichezza nell'uso del sistema Zenition, grazie ai controlli touch che funzionano come tablet e smartphone standard.
Funzionamento semplificato per gli utenti
Per migliorare il lavoro quotidiano del personale medico, è stato progettato il flusso di lavoro Unify per eliminare complessità e frustrazioni dalle attività di imaging chirurgico, per gli utenti sia principianti che esperti. Gli utenti acquisiscono rapidamente dimestichezza nell'uso del sistema Zenition, grazie ai controlli touch che funzionano come tablet e smartphone standard.
Per migliorare il lavoro quotidiano del personale medico, è stato progettato il flusso di lavoro Unify per eliminare complessità e frustrazioni dalle attività di imaging chirurgico, per gli utenti sia principianti che esperti. Gli utenti acquisiscono rapidamente dimestichezza nell'uso del sistema Zenition, grazie ai controlli touch che funzionano come tablet e smartphone standard.
Azionamento semplice da un solo utente
Azionamento semplice da un solo utente
Per ridurre i costi del personale, il sistema può essere facilmente gestito da un solo utente, grazie all'estrema manovrabilità dell'arco a C completamente controbilanciato e alla stazione di visualizzazione mobile di peso ridotto.
Azionamento semplice da un solo utente
Per ridurre i costi del personale, il sistema può essere facilmente gestito da un solo utente, grazie all'estrema manovrabilità dell'arco a C completamente controbilanciato e alla stazione di visualizzazione mobile di peso ridotto.
Azionamento semplice da un solo utente
Per ridurre i costi del personale, il sistema può essere facilmente gestito da un solo utente, grazie all'estrema manovrabilità dell'arco a C completamente controbilanciato e alla stazione di visualizzazione mobile di peso ridotto.
Per ridurre i costi del personale, il sistema può essere facilmente gestito da un solo utente, grazie all'estrema manovrabilità dell'arco a C completamente controbilanciato e alla stazione di visualizzazione mobile di peso ridotto.
Semplificazione della gestione dei sistemi arco a C
Semplificazione della gestione dei sistemi arco a C
La piattaforma Windows® standard semplifica la gestione del software dei sistemi archi a C. Con Philips Support Connect, gli amministratori dei sistemi possono ora eseguire autonomamente diverse attività per evitare ritardi ed evitare costose visite di servizio. Per risparmiare tempo, le impostazioni di sistema e le impostazioni wireless possono essere esportate facilmente su tutti i sistemi Zenition.
Semplificazione della gestione dei sistemi arco a C
La piattaforma Windows® standard semplifica la gestione del software dei sistemi archi a C. Con Philips Support Connect, gli amministratori dei sistemi possono ora eseguire autonomamente diverse attività per evitare ritardi ed evitare costose visite di servizio. Per risparmiare tempo, le impostazioni di sistema e le impostazioni wireless possono essere esportate facilmente su tutti i sistemi Zenition.
Semplificazione della gestione dei sistemi arco a C
La piattaforma Windows® standard semplifica la gestione del software dei sistemi archi a C. Con Philips Support Connect, gli amministratori dei sistemi possono ora eseguire autonomamente diverse attività per evitare ritardi ed evitare costose visite di servizio. Per risparmiare tempo, le impostazioni di sistema e le impostazioni wireless possono essere esportate facilmente su tutti i sistemi Zenition.
Semplificazione della gestione dei sistemi arco a C
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La piattaforma Windows® standard semplifica la gestione del software dei sistemi archi a C. Con Philips Support Connect, gli amministratori dei sistemi possono ora eseguire autonomamente diverse attività per evitare ritardi ed evitare costose visite di servizio. Per risparmiare tempo, le impostazioni di sistema e le impostazioni wireless possono essere esportate facilmente su tutti i sistemi Zenition.
Assistenza e condivisione rapide
Assistenza e condivisione rapide
Grazie alle nostre opzioni di supporto in remoto, siamo in grado di accedere tempestivamente e guidare l'utente nel problema di service. Ciò consente di gestire numerosi problemi di assistenza
senza visite in loco, per offrire un risparmio in termini di tempo e denaro. Il nostro strumento CAT incorporato consente di velocizzare la diagnostica del sistema. L'opzione di connettività wireless permette di condividere
dati e immagini in tutto l'ospedale e favorire in tal modo una maggiore efficienza.
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Grazie alle nostre opzioni di supporto in remoto, siamo in grado di accedere tempestivamente e guidare l'utente nel problema di service. Ciò consente di gestire numerosi problemi di assistenza
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dati e immagini in tutto l'ospedale e favorire in tal modo una maggiore efficienza.
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dati e immagini in tutto l'ospedale e favorire in tal modo una maggiore efficienza.
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senza visite in loco, per offrire un risparmio in termini di tempo e denaro. Il nostro strumento CAT incorporato consente di velocizzare la diagnostica del sistema. L'opzione di connettività wireless permette di condividere
dati e immagini in tutto l'ospedale e favorire in tal modo una maggiore efficienza.
1. Risultati ottenuti durante test svolti da utenti, eseguiti a novembre 2013 da Use-Lab GmbH, una società indipendente. I test hanno coinvolto 30 operatori sanitari statunitensi (15 medici e 15 infermieri o tecnici di radiologia), che hanno eseguito procedure simulate utilizzando i sistemi mobili a raggi X Philips in un ambiente di sala operatoria. I partecipanti non avevano mai lavorato insieme prima.
2. I contratti di assistenza idonei sono disponibili con Technology Maximizer.
3. Le immagini cliniche provengono da Veradius Unity e non rappresentano la qualità dell'immagine finale dei sistemi ad arco a C mobile Zenition 70.
I sistemi Zenition 70 sono disponibili per la vendita in un numero limitato di paesi. Verificare con l'organizzazione locale di Philips.
Alcune funzioni mostrate sono opzionali per il sistema Zenition 70,
L'aspetto reale del prodotto può differire.
Philips si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche e/o di interrompere la produzione di qualsiasi prodotto in qualsiasi momento, senza preavviso o obbligo, e non sarà responsabile per eventuali conseguenze derivanti dall'uso di questa pubblicazione.
Contattare l'ufficio vendite Philips di zona per le informazioni più aggiornate.
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.
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