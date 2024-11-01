DigitalDiagnost C90

Flusso di lavoro intuitivo

L'interfaccia utente di Philips Eleva offre a tecnici e radiologi l'opportunità di personalizzare le impostazioni utente per consentire un flusso di lavoro ininterrotto e incentrato sul paziente, con preimpostazioni personalizzabili e automazione per la massima efficienza. Il monitor touchscreen consente ai tecnici di lavorare velocemente ed eseguendo un numero minimo di azioni.