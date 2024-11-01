Il sistema consente di trattare comodamente un maggior numero di pazienti al giorno e di ridurre i tempi di attesa del paziente, riducendo i tempi di diagnosi grazie a strumenti innovativi che aiutano a migliorare l'efficienza del flusso di lavoro. La telecamera in tempo reale dell'unità radiogena DigitalDiagnost C90, le configurazioni versatili della sala e le tecnologie di automazione degli esami contribuiscono nel loro insieme a garantire un'eccezionale produttività.
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L'interfaccia utente di Philips Eleva offre a tecnici e radiologi l'opportunità di personalizzare le impostazioni utente per consentire un flusso di lavoro ininterrotto e incentrato sul paziente, con preimpostazioni personalizzabili e automazione per la massima efficienza. Il monitor touchscreen consente ai tecnici di lavorare velocemente ed eseguendo un numero minimo di azioni.
Flusso di lavoro intuitivo
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L'interfaccia utente di Philips Eleva offre a tecnici e radiologi l'opportunità di personalizzare le impostazioni utente per consentire un flusso di lavoro ininterrotto e incentrato sul paziente, con preimpostazioni personalizzabili e automazione per la massima efficienza. Il monitor touchscreen consente ai tecnici di lavorare velocemente ed eseguendo un numero minimo di azioni.
Affidabilità diagnostica
Affidabilità diagnostica
L'elaborazione delle immagini UNIQUE 2 di Philips utilizza un software di elaborazione delle immagini di nuova generazione per fornire immagini eccellenti di tutte le aree anatomiche. L'elaborazione delle immagini UNIQUE 2 offre immagini digitali veloci ed eccezionali. Migliora significativamente la qualità dell'immagine, ad esempio offrendo sfondi neri più omogenei, riduzione del rumore e miglioramento automatico dei piccoli dettagli.
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Flusso di lavoro rapido dell'unità radiogena Eleva
Flusso di lavoro rapido dell'unità radiogena Eleva
L'unità radiogena Philips Eleva è dotata di una moderna interfaccia smart touch e consente all'utente di modificare rapidamente la maggior parte dei parametri più importanti nella routine quotidiana direttamente sull'unità stessa. L'unità radiogena Eleva fornisce un'immagine della telecamera in tempo reale per offrire un miglior supporto al posizionamento.
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Flusso di lavoro rapido dell'unità radiogena Eleva
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L'unità radiogena Philips Eleva è dotata di una moderna interfaccia smart touch e consente all'utente di modificare rapidamente la maggior parte dei parametri più importanti nella routine quotidiana direttamente sull'unità stessa. L'unità radiogena Eleva fornisce un'immagine della telecamera in tempo reale per offrire un miglior supporto al posizionamento.
Investimento sicuro
Investimento sicuro
DigitalDiagnost offre la flessibilità necessaria per personalizzare la configurazione in base alle specifiche esigenze cliniche e finanziarie della struttura. DigitalDiagnost C90 offre diverse opzioni e caratteristiche del detettore, come la condivisione del detettore SkyPlate. Utilizzate un solo detettore in più camere DR Philips compatibili: ciò contribuirà ad aumentare il valore economico delle soluzioni Philips.
Investimento sicuro
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Pacchetto telecamera in tempo reale
Pacchetto telecamera in tempo reale
DigitalDiagnost C90 integra un touchscreen e una telecamera in tempo reale nell'unità radiogena Eleva per un controllo Eleva esteso, direttamente nella sala d'esame. La telecamera in tempo reale aiuta a posizionare il paziente fornendo una chiara visione dell'area collimata, contribuendo ad alleviare la potenziale collimazione imprecisa, ad esempio nei pazienti obesi.
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Condivisione senza limiti
Condivisione senza limiti
Le combinazioni di condivisione del detettore SkyPlate per DR permettono di utilizzare il budget in maniera efficiente e di personalizzare il dislocamento dei detettori DR sui sistemi Philips compatibili. La gamma di applicazioni specialistiche del detettore SkyPlate Philips di piccole dimensioni ne permette l'adozione in varie sale DR/F nonché l'utilizzo con una unità DR mobile. Il detettore SkyPlate Philips di grandi dimensioni può essere utilizzato per esami liberi in varie aree o inserito in supporti verticali o nei potter bucky dei lettini.
Condivisione senza limiti
Le combinazioni di condivisione del detettore SkyPlate per DR permettono di utilizzare il budget in maniera efficiente e di personalizzare il dislocamento dei detettori DR sui sistemi Philips compatibili. La gamma di applicazioni specialistiche del detettore SkyPlate Philips di piccole dimensioni ne permette l'adozione in varie sale DR/F nonché l'utilizzo con una unità DR mobile. Il detettore SkyPlate Philips di grandi dimensioni può essere utilizzato per esami liberi in varie aree o inserito in supporti verticali o nei potter bucky dei lettini.
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Le combinazioni di condivisione del detettore SkyPlate per DR permettono di utilizzare il budget in maniera efficiente e di personalizzare il dislocamento dei detettori DR sui sistemi Philips compatibili. La gamma di applicazioni specialistiche del detettore SkyPlate Philips di piccole dimensioni ne permette l'adozione in varie sale DR/F nonché l'utilizzo con una unità DR mobile. Il detettore SkyPlate Philips di grandi dimensioni può essere utilizzato per esami liberi in varie aree o inserito in supporti verticali o nei potter bucky dei lettini.
Le combinazioni di condivisione del detettore SkyPlate per DR permettono di utilizzare il budget in maniera efficiente e di personalizzare il dislocamento dei detettori DR sui sistemi Philips compatibili. La gamma di applicazioni specialistiche del detettore SkyPlate Philips di piccole dimensioni ne permette l'adozione in varie sale DR/F nonché l'utilizzo con una unità DR mobile. Il detettore SkyPlate Philips di grandi dimensioni può essere utilizzato per esami liberi in varie aree o inserito in supporti verticali o nei potter bucky dei lettini.
Philips Bone Suppression
Philips Bone Suppression
Il software Philips Bone Suppression* consente di rimuovere le strutture ossee dalle immagini toraciche per una visione senza ostacoli del tessuto molle. Questa visione chiara può aiutare a garantire un'interpretazione più accurata delle immagini. Come parte della piattaforma Eleva di Philips, la soppressione delle ossa è integrata nel normale flusso di lavoro del sistema.
Philips Bone Suppression
Il software Philips Bone Suppression* consente di rimuovere le strutture ossee dalle immagini toraciche per una visione senza ostacoli del tessuto molle. Questa visione chiara può aiutare a garantire un'interpretazione più accurata delle immagini. Come parte della piattaforma Eleva di Philips, la soppressione delle ossa è integrata nel normale flusso di lavoro del sistema.
Philips Bone Suppression
Il software Philips Bone Suppression* consente di rimuovere le strutture ossee dalle immagini toraciche per una visione senza ostacoli del tessuto molle. Questa visione chiara può aiutare a garantire un'interpretazione più accurata delle immagini. Come parte della piattaforma Eleva di Philips, la soppressione delle ossa è integrata nel normale flusso di lavoro del sistema.
Il software Philips Bone Suppression* consente di rimuovere le strutture ossee dalle immagini toraciche per una visione senza ostacoli del tessuto molle. Questa visione chiara può aiutare a garantire un'interpretazione più accurata delle immagini. Come parte della piattaforma Eleva di Philips, la soppressione delle ossa è integrata nel normale flusso di lavoro del sistema.
Grid-like contrast
Contrasto senza radiazione diffusa
Quando si eseguono esami DR senza griglia, Philips SkyFlow Plus produce immagini con contrasto senza radiazione diffusa. Riduce l'effetto della radiazione diffusa per gli esami toracici eseguiti al posto letto. SkyFlow Plus è il primo algoritmo del settore per la correzione degli effetti della radiazione diffusa nei sistemi portatili per radiografie. L'algoritmo ottimizza il mezzo di contrasto in base alla diffusione per ogni singolo paziente.
Contrasto senza radiazione diffusa
Quando si eseguono esami DR senza griglia, Philips SkyFlow Plus produce immagini con contrasto senza radiazione diffusa. Riduce l'effetto della radiazione diffusa per gli esami toracici eseguiti al posto letto. SkyFlow Plus è il primo algoritmo del settore per la correzione degli effetti della radiazione diffusa nei sistemi portatili per radiografie. L'algoritmo ottimizza il mezzo di contrasto in base alla diffusione per ogni singolo paziente.
Contrasto senza radiazione diffusa
Quando si eseguono esami DR senza griglia, Philips SkyFlow Plus produce immagini con contrasto senza radiazione diffusa. Riduce l'effetto della radiazione diffusa per gli esami toracici eseguiti al posto letto. SkyFlow Plus è il primo algoritmo del settore per la correzione degli effetti della radiazione diffusa nei sistemi portatili per radiografie. L'algoritmo ottimizza il mezzo di contrasto in base alla diffusione per ogni singolo paziente.
Quando si eseguono esami DR senza griglia, Philips SkyFlow Plus produce immagini con contrasto senza radiazione diffusa. Riduce l'effetto della radiazione diffusa per gli esami toracici eseguiti al posto letto. SkyFlow Plus è il primo algoritmo del settore per la correzione degli effetti della radiazione diffusa nei sistemi portatili per radiografie. L'algoritmo ottimizza il mezzo di contrasto in base alla diffusione per ogni singolo paziente.
Flusso di lavoro intuitivo
Affidabilità diagnostica
Flusso di lavoro rapido dell'unità radiogena Eleva
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Affidabilità diagnostica
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L'elaborazione delle immagini UNIQUE 2 di Philips utilizza un software di elaborazione delle immagini di nuova generazione per fornire immagini eccellenti di tutte le aree anatomiche. L'elaborazione delle immagini UNIQUE 2 offre immagini digitali veloci ed eccezionali. Migliora significativamente la qualità dell'immagine, ad esempio offrendo sfondi neri più omogenei, riduzione del rumore e miglioramento automatico dei piccoli dettagli.
Affidabilità diagnostica
L'elaborazione delle immagini UNIQUE 2 di Philips utilizza un software di elaborazione delle immagini di nuova generazione per fornire immagini eccellenti di tutte le aree anatomiche. L'elaborazione delle immagini UNIQUE 2 offre immagini digitali veloci ed eccezionali. Migliora significativamente la qualità dell'immagine, ad esempio offrendo sfondi neri più omogenei, riduzione del rumore e miglioramento automatico dei piccoli dettagli.
Affidabilità diagnostica
L'elaborazione delle immagini UNIQUE 2 di Philips utilizza un software di elaborazione delle immagini di nuova generazione per fornire immagini eccellenti di tutte le aree anatomiche. L'elaborazione delle immagini UNIQUE 2 offre immagini digitali veloci ed eccezionali. Migliora significativamente la qualità dell'immagine, ad esempio offrendo sfondi neri più omogenei, riduzione del rumore e miglioramento automatico dei piccoli dettagli.
L'elaborazione delle immagini UNIQUE 2 di Philips utilizza un software di elaborazione delle immagini di nuova generazione per fornire immagini eccellenti di tutte le aree anatomiche. L'elaborazione delle immagini UNIQUE 2 offre immagini digitali veloci ed eccezionali. Migliora significativamente la qualità dell'immagine, ad esempio offrendo sfondi neri più omogenei, riduzione del rumore e miglioramento automatico dei piccoli dettagli.
Flusso di lavoro rapido dell'unità radiogena Eleva
Flusso di lavoro rapido dell'unità radiogena Eleva
L'unità radiogena Philips Eleva è dotata di una moderna interfaccia smart touch e consente all'utente di modificare rapidamente la maggior parte dei parametri più importanti nella routine quotidiana direttamente sull'unità stessa. L'unità radiogena Eleva fornisce un'immagine della telecamera in tempo reale per offrire un miglior supporto al posizionamento.
Flusso di lavoro rapido dell'unità radiogena Eleva
L'unità radiogena Philips Eleva è dotata di una moderna interfaccia smart touch e consente all'utente di modificare rapidamente la maggior parte dei parametri più importanti nella routine quotidiana direttamente sull'unità stessa. L'unità radiogena Eleva fornisce un'immagine della telecamera in tempo reale per offrire un miglior supporto al posizionamento.
Flusso di lavoro rapido dell'unità radiogena Eleva
L'unità radiogena Philips Eleva è dotata di una moderna interfaccia smart touch e consente all'utente di modificare rapidamente la maggior parte dei parametri più importanti nella routine quotidiana direttamente sull'unità stessa. L'unità radiogena Eleva fornisce un'immagine della telecamera in tempo reale per offrire un miglior supporto al posizionamento.
Flusso di lavoro rapido dell'unità radiogena Eleva
Flusso di lavoro rapido dell'unità radiogena Eleva
L'unità radiogena Philips Eleva è dotata di una moderna interfaccia smart touch e consente all'utente di modificare rapidamente la maggior parte dei parametri più importanti nella routine quotidiana direttamente sull'unità stessa. L'unità radiogena Eleva fornisce un'immagine della telecamera in tempo reale per offrire un miglior supporto al posizionamento.
Investimento sicuro
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DigitalDiagnost offre la flessibilità necessaria per personalizzare la configurazione in base alle specifiche esigenze cliniche e finanziarie della struttura. DigitalDiagnost C90 offre diverse opzioni e caratteristiche del detettore, come la condivisione del detettore SkyPlate. Utilizzate un solo detettore in più camere DR Philips compatibili: ciò contribuirà ad aumentare il valore economico delle soluzioni Philips.
Investimento sicuro
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DigitalDiagnost offre la flessibilità necessaria per personalizzare la configurazione in base alle specifiche esigenze cliniche e finanziarie della struttura. DigitalDiagnost C90 offre diverse opzioni e caratteristiche del detettore, come la condivisione del detettore SkyPlate. Utilizzate un solo detettore in più camere DR Philips compatibili: ciò contribuirà ad aumentare il valore economico delle soluzioni Philips.
Pacchetto telecamera in tempo reale
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DigitalDiagnost C90 integra un touchscreen e una telecamera in tempo reale nell'unità radiogena Eleva per un controllo Eleva esteso, direttamente nella sala d'esame. La telecamera in tempo reale aiuta a posizionare il paziente fornendo una chiara visione dell'area collimata, contribuendo ad alleviare la potenziale collimazione imprecisa, ad esempio nei pazienti obesi.
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Condivisione senza limiti
Condivisione senza limiti
Le combinazioni di condivisione del detettore SkyPlate per DR permettono di utilizzare il budget in maniera efficiente e di personalizzare il dislocamento dei detettori DR sui sistemi Philips compatibili. La gamma di applicazioni specialistiche del detettore SkyPlate Philips di piccole dimensioni ne permette l'adozione in varie sale DR/F nonché l'utilizzo con una unità DR mobile. Il detettore SkyPlate Philips di grandi dimensioni può essere utilizzato per esami liberi in varie aree o inserito in supporti verticali o nei potter bucky dei lettini.
Condivisione senza limiti
Le combinazioni di condivisione del detettore SkyPlate per DR permettono di utilizzare il budget in maniera efficiente e di personalizzare il dislocamento dei detettori DR sui sistemi Philips compatibili. La gamma di applicazioni specialistiche del detettore SkyPlate Philips di piccole dimensioni ne permette l'adozione in varie sale DR/F nonché l'utilizzo con una unità DR mobile. Il detettore SkyPlate Philips di grandi dimensioni può essere utilizzato per esami liberi in varie aree o inserito in supporti verticali o nei potter bucky dei lettini.
Condivisione senza limiti
Le combinazioni di condivisione del detettore SkyPlate per DR permettono di utilizzare il budget in maniera efficiente e di personalizzare il dislocamento dei detettori DR sui sistemi Philips compatibili. La gamma di applicazioni specialistiche del detettore SkyPlate Philips di piccole dimensioni ne permette l'adozione in varie sale DR/F nonché l'utilizzo con una unità DR mobile. Il detettore SkyPlate Philips di grandi dimensioni può essere utilizzato per esami liberi in varie aree o inserito in supporti verticali o nei potter bucky dei lettini.
Le combinazioni di condivisione del detettore SkyPlate per DR permettono di utilizzare il budget in maniera efficiente e di personalizzare il dislocamento dei detettori DR sui sistemi Philips compatibili. La gamma di applicazioni specialistiche del detettore SkyPlate Philips di piccole dimensioni ne permette l'adozione in varie sale DR/F nonché l'utilizzo con una unità DR mobile. Il detettore SkyPlate Philips di grandi dimensioni può essere utilizzato per esami liberi in varie aree o inserito in supporti verticali o nei potter bucky dei lettini.
Philips Bone Suppression
Philips Bone Suppression
Il software Philips Bone Suppression* consente di rimuovere le strutture ossee dalle immagini toraciche per una visione senza ostacoli del tessuto molle. Questa visione chiara può aiutare a garantire un'interpretazione più accurata delle immagini. Come parte della piattaforma Eleva di Philips, la soppressione delle ossa è integrata nel normale flusso di lavoro del sistema.
Philips Bone Suppression
Il software Philips Bone Suppression* consente di rimuovere le strutture ossee dalle immagini toraciche per una visione senza ostacoli del tessuto molle. Questa visione chiara può aiutare a garantire un'interpretazione più accurata delle immagini. Come parte della piattaforma Eleva di Philips, la soppressione delle ossa è integrata nel normale flusso di lavoro del sistema.
Philips Bone Suppression
Il software Philips Bone Suppression* consente di rimuovere le strutture ossee dalle immagini toraciche per una visione senza ostacoli del tessuto molle. Questa visione chiara può aiutare a garantire un'interpretazione più accurata delle immagini. Come parte della piattaforma Eleva di Philips, la soppressione delle ossa è integrata nel normale flusso di lavoro del sistema.
Il software Philips Bone Suppression* consente di rimuovere le strutture ossee dalle immagini toraciche per una visione senza ostacoli del tessuto molle. Questa visione chiara può aiutare a garantire un'interpretazione più accurata delle immagini. Come parte della piattaforma Eleva di Philips, la soppressione delle ossa è integrata nel normale flusso di lavoro del sistema.
Grid-like contrast
Contrasto senza radiazione diffusa
Quando si eseguono esami DR senza griglia, Philips SkyFlow Plus produce immagini con contrasto senza radiazione diffusa. Riduce l'effetto della radiazione diffusa per gli esami toracici eseguiti al posto letto. SkyFlow Plus è il primo algoritmo del settore per la correzione degli effetti della radiazione diffusa nei sistemi portatili per radiografie. L'algoritmo ottimizza il mezzo di contrasto in base alla diffusione per ogni singolo paziente.
Contrasto senza radiazione diffusa
Quando si eseguono esami DR senza griglia, Philips SkyFlow Plus produce immagini con contrasto senza radiazione diffusa. Riduce l'effetto della radiazione diffusa per gli esami toracici eseguiti al posto letto. SkyFlow Plus è il primo algoritmo del settore per la correzione degli effetti della radiazione diffusa nei sistemi portatili per radiografie. L'algoritmo ottimizza il mezzo di contrasto in base alla diffusione per ogni singolo paziente.
Contrasto senza radiazione diffusa
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Quando si eseguono esami DR senza griglia, Philips SkyFlow Plus produce immagini con contrasto senza radiazione diffusa. Riduce l'effetto della radiazione diffusa per gli esami toracici eseguiti al posto letto. SkyFlow Plus è il primo algoritmo del settore per la correzione degli effetti della radiazione diffusa nei sistemi portatili per radiografie. L'algoritmo ottimizza il mezzo di contrasto in base alla diffusione per ogni singolo paziente.
Specifiche Tecniche
Testata del tubo Eleva
Testata del tubo Eleva
Larghezza del display touchscreen LCD a colori
30,7 cm
Angolo di visualizzazione minimo in campo di visualizzazione orizzontale e verticale
+/- 80°
Pulsanti di comando
6 pulsanti di comando con codice colore e un sensore capacitivo per il rilascio del freno a 3 assi
Dati visualizzati sull'unità radiogena Eleva (esemplificativi)
Dati del paziente, immagini di anteprima, impostazioni del generatore, immagine della telecamera in tempo reale
Piano regolabile in altezza
Piano regolabile in altezza
Regolazione in altezza
Da 51,5 cm a 91,5 cm
Dimensioni piano portapaziente
240 cm × 75 cm
Escursione piano portapaziente
longitudinale +/- 60 cm
trasversale +/- 12 cm
Carico max. pazienti
375 kg
Supporto mobile verticale
Supporto mobile verticale
Gamma di movimento verticale
Da 35 cm a 185 cm
Escursione orizzontale massima
5,5 m
Dimensioni unità detettore (L × A)
59,6 cm × 57,5 cm
Angolo di inclinazione
asse orizzontale: da -20° a +90° (motorizzata), asse verticale: da +45° a -23° (manuale)
Sospensione a soffitto mobile
Sospensione a soffitto mobile
Escursione con Comfort Track e Comfort Move
longitudinale 3,44 m
Escursione con Comfort Position completamente motorizzata (optional)
longitudinale 3,28 m
Altezza del soffitto alla distanza sorgente-recettore d'immagine 110 cm
Lettore/masterizzatore CD 24x
Lettore/masterizzatore DVD 8x
Detettore SkyPlate grande
Detettore SkyPlate grande
Tipo
Detettore piatto digitale allo ioduro di cesio
Dimensioni detettore
35 cm × 43 cm
Area attiva
34,48 cm × 42,12 cm
Dimensioni matrice immagine
2.330 × 2.846 pixel
Dimensione pixel
148 μm
Detettore fisso
Detettore fisso
Tipo
Detettore piatto digitale allo ioduro di cesio
Dimensioni detettore
43 cm × 43 cm
Area attiva
42 cm × 42,5 cm
Dimensioni matrice immagine
2.840 × 2.874 pixel
Dimensione pixel
148 μm
*ClearRead Bone Suppression di Riverain Technologies: https://www.riveraintech.com/
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