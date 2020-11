Frederick T. Frog, lavabile con fodere Dispositivo di posizionamento neonatale

La famiglia di supporti posturali Frederick T. Frog è costituita da versatili cuscini con imbottitura granulare a forma di rana, progettati da un infermiere della terapia intensiva neonatale con l'intento clinico di favorire posizioni utili al miglioramento dello sviluppo. Il supporto può essere collocato sotto la testa, il collo o le anche oppure per il posizionamento di un arto. Parti del dispositivo possono essere posizionate separatamente per rispondere a esigenze particolari oppure durante le procedure o come appoggio ausiliare. Frederick T. Frog pesa 453,6 grammi e non deve mai gravare interamente sul neonato né essere utilizzato in sostituzione di Prone Plus. La versione lavabile contiene granuli di polietilene racchiusi in una maglia di poliestere antimicrobica, antimacchia e a prova di fluidi, di comprovata resistenza a molte soluzioni di pulizia standard. Può essere ricoperta con una fodera lavabile o monouso, entrambe studiate per favorire lo sviluppo del neonato rispettandone la cute delicata.