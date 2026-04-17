I prodotti Squishon consistono in cuscini morbidi e pieghevoli per sostenere e alloggiare la testa e/o il corpo del bambino. La forma rettangolare consente il movimento della testa mantenendo il supporto superficiale.
Forma regolabile per le diverse esigenze
Materiale morbido e traspirante per maggior comfort e sicurezza
Pensati per i neonati e i prematuri più grandi.
Caratteristiche
Forma regolabile per le diverse esigenze
Per ottenere un maggiore riempimento del cuscino, l'operatore sanitario può spingere tutto il gel da un lato, ripiegare la sacca in sotto e fissarla con del nastro.
Materiale morbido e traspirante per maggior comfort e sicurezza
I prodotti Squishon sono realizzati con un materiale morbido e traspirante e imbottiti con un gel non tossico per aumentare il comfort e la sicurezza del neonato.
Pensati per i neonati e i prematuri più grandi.
La sacca esterna leggermente più spessa rallenta la perdita dovuta all'evaporazione e può essere utilizzata per periodi estesi.