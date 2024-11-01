La camera distanziatrice con valvole OptiChamber Diamond è più piccola della maggior parte degli altri dispositivi simili presenti sul mercato. Grazie al suo design intuitivo OptiChamber Diamond agevola la somministrazione dei farmaci e l’aderenza alla terapia per i pazienti di tutte le età, sia a casa che in ospedale.
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Le valvole a bassa resistenza permettono ai pazienti di respirare liberamente
Anche con i bassi flussi e basse pressioni dei pazienti pediatrici, le valvole inspiratoria ed espiratoria di OptiChamber Diamond si aprono liberamente.
Le valvole a bassa resistenza permettono ai pazienti di respirare liberamente
Anche con i bassi flussi e basse pressioni dei pazienti pediatrici, le valvole inspiratoria ed espiratoria di OptiChamber Diamond si aprono liberamente.
Le valvole a bassa resistenza permettono ai pazienti di respirare liberamente
Anche con i bassi flussi e basse pressioni dei pazienti pediatrici, le valvole inspiratoria ed espiratoria di OptiChamber Diamond si aprono liberamente.
Esclusivo boccaglio a gradini
L'esclusivo boccaglio a gradini ne permette l'utilizzo anche da parte di pazienti pediatrici
Il boccaglio di OptiChamber è studiato per aiutare i piccoli pazienti a passare dalle maschere facciali pediatriche al boccaglio. Consente inoltre il collegamento a un connettore da 22 mm.
L'esclusivo boccaglio a gradini ne permette l'utilizzo anche da parte di pazienti pediatrici
Il boccaglio di OptiChamber è studiato per aiutare i piccoli pazienti a passare dalle maschere facciali pediatriche al boccaglio. Consente inoltre il collegamento a un connettore da 22 mm.
L'esclusivo boccaglio a gradini ne permette l'utilizzo anche da parte di pazienti pediatrici
Il boccaglio di OptiChamber è studiato per aiutare i piccoli pazienti a passare dalle maschere facciali pediatriche al boccaglio. Consente inoltre il collegamento a un connettore da 22 mm.
Valvola espiratoria ben visibile
La valvola espiratoria ben visibile aiuta a conteggiare i respiri e le fasi in cui il respiro è trat
La valvola espiratoria ben visibile aiuta a conteggiare i respiri e le fasi in cui il respiro è trattenuto
La valvola espiratoria ben visibile aiuta a conteggiare i respiri e le fasi in cui il respiro è trat
La valvola espiratoria ben visibile aiuta a conteggiare i respiri e le fasi in cui il respiro è trattenuto
La valvola espiratoria ben visibile aiuta a conteggiare i respiri e le fasi in cui il respiro è trat
La valvola espiratoria ben visibile aiuta a conteggiare i respiri e le fasi in cui il respiro è trattenuto
Facile da smontare
Facile da smontare per la manutenzione
Il boccaglio e l'adattatore possono essere staccati dalla camera per essere puliti con facilità.
Facile da smontare per la manutenzione
Il boccaglio e l'adattatore possono essere staccati dalla camera per essere puliti con facilità.
Facile da smontare per la manutenzione
Il boccaglio e l'adattatore possono essere staccati dalla camera per essere puliti con facilità.
Camera antistatica
La camera antistatica concede ai pazienti più tempo per inalare
OptiChamber consente la somministrazione al paziente di quantità maggiori di farmaci inalabili. Grazie al materiale antistatico, l'aerosol rimane in sospensione più a lungo, concedendo al paziente più tempo per inalare.
La camera antistatica concede ai pazienti più tempo per inalare
OptiChamber consente la somministrazione al paziente di quantità maggiori di farmaci inalabili. Grazie al materiale antistatico, l'aerosol rimane in sospensione più a lungo, concedendo al paziente più tempo per inalare.
La camera antistatica concede ai pazienti più tempo per inalare
OptiChamber consente la somministrazione al paziente di quantità maggiori di farmaci inalabili. Grazie al materiale antistatico, l'aerosol rimane in sospensione più a lungo, concedendo al paziente più tempo per inalare.
Adattatore
L'adattatore mantiene in posizione l’erogatore spray
L'adattatore mantiene in posizione l’erogatore spray
L'adattatore mantiene in posizione l’erogatore spray
L'adattatore mantiene in posizione l’erogatore spray
L'adattatore mantiene in posizione l’erogatore spray
L'adattatore mantiene in posizione l’erogatore spray
Fischio in caso di flusso elevato
Il fischio in caso di flusso inspiratorio elevato aiuta i pazienti a mantenere una corretta tecnica
Il fischio in caso di flusso elevato aiuta i pazienti a mantenere una corretta tecnica respiratoria
Il fischio in caso di flusso inspiratorio elevato aiuta i pazienti a mantenere una corretta tecnica
Il fischio in caso di flusso elevato aiuta i pazienti a mantenere una corretta tecnica respiratoria
Il fischio in caso di flusso inspiratorio elevato aiuta i pazienti a mantenere una corretta tecnica
Il fischio in caso di flusso elevato aiuta i pazienti a mantenere una corretta tecnica respiratoria
Maschera per camera spaziatrice LiteTouch
La maschera per camera spaziatrice LiteTouch è confortevole e aiuta a mantenere l’aderenza alla ter
Questa maschera separabile è costituita da un guscio rigido trasparente unito a un'esclusiva interfaccia morbida che garantisce elevata tenuta. Riduce le perdite, aiuta il paziente ad attenersi alla terapia ed è confortevole.
La maschera per camera spaziatrice LiteTouch è confortevole e aiuta a mantenere l’aderenza alla ter
Questa maschera separabile è costituita da un guscio rigido trasparente unito a un'esclusiva interfaccia morbida che garantisce elevata tenuta. Riduce le perdite, aiuta il paziente ad attenersi alla terapia ed è confortevole.
La maschera per camera spaziatrice LiteTouch è confortevole e aiuta a mantenere l’aderenza alla ter
Questa maschera separabile è costituita da un guscio rigido trasparente unito a un'esclusiva interfaccia morbida che garantisce elevata tenuta. Riduce le perdite, aiuta il paziente ad attenersi alla terapia ed è confortevole.
Fondo piatto
Il fondo piatto la rende più stabile e impedisce il ribaltamento
Il fondo piatto la rende più stabile e impedisce il ribaltamento
Il fondo piatto la rende più stabile e impedisce il ribaltamento
Il fondo piatto la rende più stabile e impedisce il ribaltamento
Il fondo piatto la rende più stabile e impedisce il ribaltamento
Il fondo piatto la rende più stabile e impedisce il ribaltamento
Le valvole a bassa resistenza permettono ai pazienti di respirare liberamente
Anche con i bassi flussi e basse pressioni dei pazienti pediatrici, le valvole inspiratoria ed espiratoria di OptiChamber Diamond si aprono liberamente.
Le valvole a bassa resistenza permettono ai pazienti di respirare liberamente
Anche con i bassi flussi e basse pressioni dei pazienti pediatrici, le valvole inspiratoria ed espiratoria di OptiChamber Diamond si aprono liberamente.
Le valvole a bassa resistenza permettono ai pazienti di respirare liberamente
Anche con i bassi flussi e basse pressioni dei pazienti pediatrici, le valvole inspiratoria ed espiratoria di OptiChamber Diamond si aprono liberamente.
Esclusivo boccaglio a gradini
L'esclusivo boccaglio a gradini ne permette l'utilizzo anche da parte di pazienti pediatrici
Il boccaglio di OptiChamber è studiato per aiutare i piccoli pazienti a passare dalle maschere facciali pediatriche al boccaglio. Consente inoltre il collegamento a un connettore da 22 mm.
L'esclusivo boccaglio a gradini ne permette l'utilizzo anche da parte di pazienti pediatrici
Il boccaglio di OptiChamber è studiato per aiutare i piccoli pazienti a passare dalle maschere facciali pediatriche al boccaglio. Consente inoltre il collegamento a un connettore da 22 mm.
L'esclusivo boccaglio a gradini ne permette l'utilizzo anche da parte di pazienti pediatrici
Il boccaglio di OptiChamber è studiato per aiutare i piccoli pazienti a passare dalle maschere facciali pediatriche al boccaglio. Consente inoltre il collegamento a un connettore da 22 mm.
Valvola espiratoria ben visibile
La valvola espiratoria ben visibile aiuta a conteggiare i respiri e le fasi in cui il respiro è trat
La valvola espiratoria ben visibile aiuta a conteggiare i respiri e le fasi in cui il respiro è trattenuto
La valvola espiratoria ben visibile aiuta a conteggiare i respiri e le fasi in cui il respiro è trat
La valvola espiratoria ben visibile aiuta a conteggiare i respiri e le fasi in cui il respiro è trattenuto
La valvola espiratoria ben visibile aiuta a conteggiare i respiri e le fasi in cui il respiro è trat
La valvola espiratoria ben visibile aiuta a conteggiare i respiri e le fasi in cui il respiro è trattenuto
Facile da smontare
Facile da smontare per la manutenzione
Il boccaglio e l'adattatore possono essere staccati dalla camera per essere puliti con facilità.
Facile da smontare per la manutenzione
Il boccaglio e l'adattatore possono essere staccati dalla camera per essere puliti con facilità.
Facile da smontare per la manutenzione
Il boccaglio e l'adattatore possono essere staccati dalla camera per essere puliti con facilità.
Camera antistatica
La camera antistatica concede ai pazienti più tempo per inalare
OptiChamber consente la somministrazione al paziente di quantità maggiori di farmaci inalabili. Grazie al materiale antistatico, l'aerosol rimane in sospensione più a lungo, concedendo al paziente più tempo per inalare.
La camera antistatica concede ai pazienti più tempo per inalare
OptiChamber consente la somministrazione al paziente di quantità maggiori di farmaci inalabili. Grazie al materiale antistatico, l'aerosol rimane in sospensione più a lungo, concedendo al paziente più tempo per inalare.
La camera antistatica concede ai pazienti più tempo per inalare
OptiChamber consente la somministrazione al paziente di quantità maggiori di farmaci inalabili. Grazie al materiale antistatico, l'aerosol rimane in sospensione più a lungo, concedendo al paziente più tempo per inalare.
Adattatore
L'adattatore mantiene in posizione l’erogatore spray
L'adattatore mantiene in posizione l’erogatore spray
L'adattatore mantiene in posizione l’erogatore spray
L'adattatore mantiene in posizione l’erogatore spray
L'adattatore mantiene in posizione l’erogatore spray
L'adattatore mantiene in posizione l’erogatore spray
Fischio in caso di flusso elevato
Il fischio in caso di flusso inspiratorio elevato aiuta i pazienti a mantenere una corretta tecnica
Il fischio in caso di flusso elevato aiuta i pazienti a mantenere una corretta tecnica respiratoria
Il fischio in caso di flusso inspiratorio elevato aiuta i pazienti a mantenere una corretta tecnica
Il fischio in caso di flusso elevato aiuta i pazienti a mantenere una corretta tecnica respiratoria
Il fischio in caso di flusso inspiratorio elevato aiuta i pazienti a mantenere una corretta tecnica
Il fischio in caso di flusso elevato aiuta i pazienti a mantenere una corretta tecnica respiratoria
Maschera per camera spaziatrice LiteTouch
La maschera per camera spaziatrice LiteTouch è confortevole e aiuta a mantenere l’aderenza alla ter
Questa maschera separabile è costituita da un guscio rigido trasparente unito a un'esclusiva interfaccia morbida che garantisce elevata tenuta. Riduce le perdite, aiuta il paziente ad attenersi alla terapia ed è confortevole.
La maschera per camera spaziatrice LiteTouch è confortevole e aiuta a mantenere l’aderenza alla ter
Questa maschera separabile è costituita da un guscio rigido trasparente unito a un'esclusiva interfaccia morbida che garantisce elevata tenuta. Riduce le perdite, aiuta il paziente ad attenersi alla terapia ed è confortevole.
La maschera per camera spaziatrice LiteTouch è confortevole e aiuta a mantenere l’aderenza alla ter
Questa maschera separabile è costituita da un guscio rigido trasparente unito a un'esclusiva interfaccia morbida che garantisce elevata tenuta. Riduce le perdite, aiuta il paziente ad attenersi alla terapia ed è confortevole.
Fondo piatto
Il fondo piatto la rende più stabile e impedisce il ribaltamento
Il fondo piatto la rende più stabile e impedisce il ribaltamento
Il fondo piatto la rende più stabile e impedisce il ribaltamento
Il fondo piatto la rende più stabile e impedisce il ribaltamento
Il fondo piatto la rende più stabile e impedisce il ribaltamento
Il fondo piatto la rende più stabile e impedisce il ribaltamento
Specifiche Tecniche
Materiali e manutenzione
Materiali e manutenzione
Camera
Acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) antistatico
Maschera LiteTouch
Policarbonato (PC), silicone
Valvole
Silicone
Manutenzione
Facile da smontare per la pulizia manuale con acqua calda e detersivo liquido
Facile da smontare per la pulizia manuale con acqua calda e detersivo liquido
Durata
Sostituire dopo un anno
Dimensioni
Dimensioni
Volume
140
ml
Lunghezza
14,2 cm
Boccaglio
Si interfaccia con connettori standard da 22
mm
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