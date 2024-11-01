OptiChamber Diamond Camera distanziatrice per inalatori pressurizzati predosati

La camera distanziatrice con valvole OptiChamber Diamond è più piccola della maggior parte degli altri dispositivi simili presenti sul mercato. Grazie al suo design intuitivo OptiChamber Diamond agevola la somministrazione dei farmaci e l’aderenza alla terapia per i pazienti di tutte le età, sia a casa che in ospedale.