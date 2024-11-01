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OptiChamber Diamond

Camera distanziatrice per inalatori pressurizzati predosati

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La camera distanziatrice con valvole OptiChamber Diamond è più piccola della maggior parte degli altri dispositivi simili presenti sul mercato. Grazie al suo design intuitivo OptiChamber Diamond agevola la somministrazione dei farmaci e l’aderenza alla terapia per i pazienti di tutte le età, sia a casa che in ospedale.

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Caratteristiche
Valvole a bassa resistenza

Le valvole a bassa resistenza permettono ai pazienti di respirare liberamente

Anche con i bassi flussi e basse pressioni dei pazienti pediatrici, le valvole inspiratoria ed espiratoria di OptiChamber Diamond si aprono liberamente.

Le valvole a bassa resistenza permettono ai pazienti di respirare liberamente

Anche con i bassi flussi e basse pressioni dei pazienti pediatrici, le valvole inspiratoria ed espiratoria di OptiChamber Diamond si aprono liberamente.

Le valvole a bassa resistenza permettono ai pazienti di respirare liberamente

Anche con i bassi flussi e basse pressioni dei pazienti pediatrici, le valvole inspiratoria ed espiratoria di OptiChamber Diamond si aprono liberamente.
Esclusivo boccaglio a gradini

L'esclusivo boccaglio a gradini ne permette l'utilizzo anche da parte di pazienti pediatrici

Il boccaglio di OptiChamber è studiato per aiutare i piccoli pazienti a passare dalle maschere facciali pediatriche al boccaglio. Consente inoltre il collegamento a un connettore da 22 mm.

L'esclusivo boccaglio a gradini ne permette l'utilizzo anche da parte di pazienti pediatrici

Il boccaglio di OptiChamber è studiato per aiutare i piccoli pazienti a passare dalle maschere facciali pediatriche al boccaglio. Consente inoltre il collegamento a un connettore da 22 mm.

L'esclusivo boccaglio a gradini ne permette l'utilizzo anche da parte di pazienti pediatrici

Il boccaglio di OptiChamber è studiato per aiutare i piccoli pazienti a passare dalle maschere facciali pediatriche al boccaglio. Consente inoltre il collegamento a un connettore da 22 mm.
Valvola espiratoria ben visibile

La valvola espiratoria ben visibile aiuta a conteggiare i respiri e le fasi in cui il respiro è trat

La valvola espiratoria ben visibile aiuta a conteggiare i respiri e le fasi in cui il respiro è trattenuto

La valvola espiratoria ben visibile aiuta a conteggiare i respiri e le fasi in cui il respiro è trat

La valvola espiratoria ben visibile aiuta a conteggiare i respiri e le fasi in cui il respiro è trattenuto

La valvola espiratoria ben visibile aiuta a conteggiare i respiri e le fasi in cui il respiro è trat

La valvola espiratoria ben visibile aiuta a conteggiare i respiri e le fasi in cui il respiro è trattenuto
Facile da smontare

Facile da smontare per la manutenzione

Il boccaglio e l'adattatore possono essere staccati dalla camera per essere puliti con facilità.

Facile da smontare per la manutenzione

Il boccaglio e l'adattatore possono essere staccati dalla camera per essere puliti con facilità.

Facile da smontare per la manutenzione

Il boccaglio e l'adattatore possono essere staccati dalla camera per essere puliti con facilità.
Camera antistatica

La camera antistatica concede ai pazienti più tempo per inalare

OptiChamber consente la somministrazione al paziente di quantità maggiori di farmaci inalabili. Grazie al materiale antistatico, l'aerosol rimane in sospensione più a lungo, concedendo al paziente più tempo per inalare.

La camera antistatica concede ai pazienti più tempo per inalare

OptiChamber consente la somministrazione al paziente di quantità maggiori di farmaci inalabili. Grazie al materiale antistatico, l'aerosol rimane in sospensione più a lungo, concedendo al paziente più tempo per inalare.

La camera antistatica concede ai pazienti più tempo per inalare

OptiChamber consente la somministrazione al paziente di quantità maggiori di farmaci inalabili. Grazie al materiale antistatico, l'aerosol rimane in sospensione più a lungo, concedendo al paziente più tempo per inalare.
Adattatore

L'adattatore mantiene in posizione l’erogatore spray

L'adattatore mantiene in posizione l’erogatore spray

L'adattatore mantiene in posizione l’erogatore spray

L'adattatore mantiene in posizione l’erogatore spray

L'adattatore mantiene in posizione l’erogatore spray

L'adattatore mantiene in posizione l’erogatore spray
Fischio in caso di flusso elevato

Il fischio in caso di flusso inspiratorio elevato aiuta i pazienti a mantenere una corretta tecnica

Il fischio in caso di flusso elevato aiuta i pazienti a mantenere una corretta tecnica respiratoria

Il fischio in caso di flusso inspiratorio elevato aiuta i pazienti a mantenere una corretta tecnica

Il fischio in caso di flusso elevato aiuta i pazienti a mantenere una corretta tecnica respiratoria

Il fischio in caso di flusso inspiratorio elevato aiuta i pazienti a mantenere una corretta tecnica

Il fischio in caso di flusso elevato aiuta i pazienti a mantenere una corretta tecnica respiratoria
Maschera per camera spaziatrice LiteTouch

La maschera per camera spaziatrice LiteTouch è confortevole e aiuta a mantenere l’aderenza alla ter

Questa maschera separabile è costituita da un guscio rigido trasparente unito a un'esclusiva interfaccia morbida che garantisce elevata tenuta. Riduce le perdite, aiuta il paziente ad attenersi alla terapia ed è confortevole.

La maschera per camera spaziatrice LiteTouch è confortevole e aiuta a mantenere l’aderenza alla ter

Questa maschera separabile è costituita da un guscio rigido trasparente unito a un'esclusiva interfaccia morbida che garantisce elevata tenuta. Riduce le perdite, aiuta il paziente ad attenersi alla terapia ed è confortevole.

La maschera per camera spaziatrice LiteTouch è confortevole e aiuta a mantenere l’aderenza alla ter

Questa maschera separabile è costituita da un guscio rigido trasparente unito a un'esclusiva interfaccia morbida che garantisce elevata tenuta. Riduce le perdite, aiuta il paziente ad attenersi alla terapia ed è confortevole.
Fondo piatto

Il fondo piatto la rende più stabile e impedisce il ribaltamento

Il fondo piatto la rende più stabile e impedisce il ribaltamento

Il fondo piatto la rende più stabile e impedisce il ribaltamento

Il fondo piatto la rende più stabile e impedisce il ribaltamento

Il fondo piatto la rende più stabile e impedisce il ribaltamento

Il fondo piatto la rende più stabile e impedisce il ribaltamento
  • Valvole a bassa resistenza
  • Esclusivo boccaglio a gradini
  • Valvola espiratoria ben visibile
  • Facile da smontare
Vedi tutte le caratteristiche
Valvole a bassa resistenza

Le valvole a bassa resistenza permettono ai pazienti di respirare liberamente

Anche con i bassi flussi e basse pressioni dei pazienti pediatrici, le valvole inspiratoria ed espiratoria di OptiChamber Diamond si aprono liberamente.

Le valvole a bassa resistenza permettono ai pazienti di respirare liberamente

Anche con i bassi flussi e basse pressioni dei pazienti pediatrici, le valvole inspiratoria ed espiratoria di OptiChamber Diamond si aprono liberamente.

Le valvole a bassa resistenza permettono ai pazienti di respirare liberamente

Anche con i bassi flussi e basse pressioni dei pazienti pediatrici, le valvole inspiratoria ed espiratoria di OptiChamber Diamond si aprono liberamente.
Esclusivo boccaglio a gradini

L'esclusivo boccaglio a gradini ne permette l'utilizzo anche da parte di pazienti pediatrici

Il boccaglio di OptiChamber è studiato per aiutare i piccoli pazienti a passare dalle maschere facciali pediatriche al boccaglio. Consente inoltre il collegamento a un connettore da 22 mm.

L'esclusivo boccaglio a gradini ne permette l'utilizzo anche da parte di pazienti pediatrici

Il boccaglio di OptiChamber è studiato per aiutare i piccoli pazienti a passare dalle maschere facciali pediatriche al boccaglio. Consente inoltre il collegamento a un connettore da 22 mm.

L'esclusivo boccaglio a gradini ne permette l'utilizzo anche da parte di pazienti pediatrici

Il boccaglio di OptiChamber è studiato per aiutare i piccoli pazienti a passare dalle maschere facciali pediatriche al boccaglio. Consente inoltre il collegamento a un connettore da 22 mm.
Valvola espiratoria ben visibile

La valvola espiratoria ben visibile aiuta a conteggiare i respiri e le fasi in cui il respiro è trat

La valvola espiratoria ben visibile aiuta a conteggiare i respiri e le fasi in cui il respiro è trattenuto

La valvola espiratoria ben visibile aiuta a conteggiare i respiri e le fasi in cui il respiro è trat

La valvola espiratoria ben visibile aiuta a conteggiare i respiri e le fasi in cui il respiro è trattenuto

La valvola espiratoria ben visibile aiuta a conteggiare i respiri e le fasi in cui il respiro è trat

La valvola espiratoria ben visibile aiuta a conteggiare i respiri e le fasi in cui il respiro è trattenuto
Facile da smontare

Facile da smontare per la manutenzione

Il boccaglio e l'adattatore possono essere staccati dalla camera per essere puliti con facilità.

Facile da smontare per la manutenzione

Il boccaglio e l'adattatore possono essere staccati dalla camera per essere puliti con facilità.

Facile da smontare per la manutenzione

Il boccaglio e l'adattatore possono essere staccati dalla camera per essere puliti con facilità.
Camera antistatica

La camera antistatica concede ai pazienti più tempo per inalare

OptiChamber consente la somministrazione al paziente di quantità maggiori di farmaci inalabili. Grazie al materiale antistatico, l'aerosol rimane in sospensione più a lungo, concedendo al paziente più tempo per inalare.

La camera antistatica concede ai pazienti più tempo per inalare

OptiChamber consente la somministrazione al paziente di quantità maggiori di farmaci inalabili. Grazie al materiale antistatico, l'aerosol rimane in sospensione più a lungo, concedendo al paziente più tempo per inalare.

La camera antistatica concede ai pazienti più tempo per inalare

OptiChamber consente la somministrazione al paziente di quantità maggiori di farmaci inalabili. Grazie al materiale antistatico, l'aerosol rimane in sospensione più a lungo, concedendo al paziente più tempo per inalare.
Adattatore

L'adattatore mantiene in posizione l’erogatore spray

L'adattatore mantiene in posizione l’erogatore spray

L'adattatore mantiene in posizione l’erogatore spray

L'adattatore mantiene in posizione l’erogatore spray

L'adattatore mantiene in posizione l’erogatore spray

L'adattatore mantiene in posizione l’erogatore spray
Fischio in caso di flusso elevato

Il fischio in caso di flusso inspiratorio elevato aiuta i pazienti a mantenere una corretta tecnica

Il fischio in caso di flusso elevato aiuta i pazienti a mantenere una corretta tecnica respiratoria

Il fischio in caso di flusso inspiratorio elevato aiuta i pazienti a mantenere una corretta tecnica

Il fischio in caso di flusso elevato aiuta i pazienti a mantenere una corretta tecnica respiratoria

Il fischio in caso di flusso inspiratorio elevato aiuta i pazienti a mantenere una corretta tecnica

Il fischio in caso di flusso elevato aiuta i pazienti a mantenere una corretta tecnica respiratoria
Maschera per camera spaziatrice LiteTouch

La maschera per camera spaziatrice LiteTouch è confortevole e aiuta a mantenere l’aderenza alla ter

Questa maschera separabile è costituita da un guscio rigido trasparente unito a un'esclusiva interfaccia morbida che garantisce elevata tenuta. Riduce le perdite, aiuta il paziente ad attenersi alla terapia ed è confortevole.

La maschera per camera spaziatrice LiteTouch è confortevole e aiuta a mantenere l’aderenza alla ter

Questa maschera separabile è costituita da un guscio rigido trasparente unito a un'esclusiva interfaccia morbida che garantisce elevata tenuta. Riduce le perdite, aiuta il paziente ad attenersi alla terapia ed è confortevole.

La maschera per camera spaziatrice LiteTouch è confortevole e aiuta a mantenere l’aderenza alla ter

Questa maschera separabile è costituita da un guscio rigido trasparente unito a un'esclusiva interfaccia morbida che garantisce elevata tenuta. Riduce le perdite, aiuta il paziente ad attenersi alla terapia ed è confortevole.
Fondo piatto

Il fondo piatto la rende più stabile e impedisce il ribaltamento

Il fondo piatto la rende più stabile e impedisce il ribaltamento

Il fondo piatto la rende più stabile e impedisce il ribaltamento

Il fondo piatto la rende più stabile e impedisce il ribaltamento

Il fondo piatto la rende più stabile e impedisce il ribaltamento

Il fondo piatto la rende più stabile e impedisce il ribaltamento

Specifiche Tecniche

Materiali e manutenzione
Materiali e manutenzione
Camera
  • Acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) antistatico
Maschera LiteTouch
  • Policarbonato (PC), silicone
Valvole
  • Silicone
Manutenzione
  • Facile da smontare per la pulizia manuale con acqua calda e detersivo liquido
Durata
  • Sostituire dopo un anno
Dimensioni
Dimensioni
Volume
  • 140 ml
Lunghezza
  • 14,2 cm
Boccaglio
  • Si interfaccia con connettori standard da 22 mm
Materiali e manutenzione
Materiali e manutenzione
Camera
  • Acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) antistatico
Maschera LiteTouch
  • Policarbonato (PC), silicone
Dimensioni
Dimensioni
Volume
  • 140 ml
Lunghezza
  • 14,2 cm
Vedi tutte le specifiche
Materiali e manutenzione
Materiali e manutenzione
Camera
  • Acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS) antistatico
Maschera LiteTouch
  • Policarbonato (PC), silicone
Valvole
  • Silicone
Manutenzione
  • Facile da smontare per la pulizia manuale con acqua calda e detersivo liquido
Durata
  • Sostituire dopo un anno
Dimensioni
Dimensioni
Volume
  • 140 ml
Lunghezza
  • 14,2 cm
Boccaglio
  • Si interfaccia con connettori standard da 22 mm

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