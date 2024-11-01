LiteTouch Maschera per camera distanziatrice Maschera per camera distanziatrice

La maschera LiteTouch è concepita per offrire maggiore comfort ai pazienti e una somministrazione più agevole dei farmaci per aerosol. Si conforma rapidamente e comodamente ai contorni del viso e offre una tenuta sicura ma morbida, che permette di ottenere maggiore aderenza alla terapia ed efficacia di trattamento.