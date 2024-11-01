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LiteTouch Maschera per camera distanziatrice

Maschera per camera distanziatrice

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La maschera LiteTouch è concepita per offrire maggiore comfort ai pazienti e una somministrazione più agevole dei farmaci per aerosol. Si conforma rapidamente e comodamente ai contorni del viso e offre una tenuta sicura ma morbida, che permette di ottenere maggiore aderenza alla terapia ed efficacia di trattamento.

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Caratteristiche
Tecnologia a tenuta morbida

Tecnologia a tenuta morbida per un maggiore comfort

La maschera LiteTouch è realizzata in modo da adattarsi ai contorni del viso, pertanto permette al paziente di ottenere una tenuta più elevata e di ridurre le perdite applicando una forza minima, migliorando così l’aderenza alla terapoa a lungo termine.

Tecnologia a tenuta morbida per un maggiore comfort

La maschera LiteTouch è realizzata in modo da adattarsi ai contorni del viso, pertanto permette al paziente di ottenere una tenuta più elevata e di ridurre le perdite applicando una forza minima, migliorando così l’aderenza alla terapoa a lungo termine.

Tecnologia a tenuta morbida per un maggiore comfort

La maschera LiteTouch è realizzata in modo da adattarsi ai contorni del viso, pertanto permette al paziente di ottenere una tenuta più elevata e di ridurre le perdite applicando una forza minima, migliorando così l’aderenza alla terapoa a lungo termine.
Maschera facciale

La maschera facciale è più semplice da usare rispetto al boccaglio

La maschera LiteTouch è a elevata tenuta , il che rende il trattamento più confortevole e meno dipendente dalla tecnica. A differenza del boccaglio, per la maschera facciale non è necessario che i pazienti riescano a garantire una tenuta con le labbra.

La maschera facciale è più semplice da usare rispetto al boccaglio

La maschera LiteTouch è a elevata tenuta , il che rende il trattamento più confortevole e meno dipendente dalla tecnica. A differenza del boccaglio, per la maschera facciale non è necessario che i pazienti riescano a garantire una tenuta con le labbra.

La maschera facciale è più semplice da usare rispetto al boccaglio

La maschera LiteTouch è a elevata tenuta , il che rende il trattamento più confortevole e meno dipendente dalla tecnica. A differenza del boccaglio, per la maschera facciale non è necessario che i pazienti riescano a garantire una tenuta con le labbra.
Struttura trasparente

La struttura trasparente facilita l'applicazione

Il suo design esclusivo unisce un guscio rigido trasparente a un'esclusiva interfaccia a tenuta morbida. Questo la rende più facile da applicare sul viso dei bambini e permette di vedere attraverso durante la terapia.

La struttura trasparente facilita l'applicazione

Il suo design esclusivo unisce un guscio rigido trasparente a un'esclusiva interfaccia a tenuta morbida. Questo la rende più facile da applicare sul viso dei bambini e permette di vedere attraverso durante la terapia.

La struttura trasparente facilita l'applicazione

Il suo design esclusivo unisce un guscio rigido trasparente a un'esclusiva interfaccia a tenuta morbida. Questo la rende più facile da applicare sul viso dei bambini e permette di vedere attraverso durante la terapia.
Disponibile in tre misure

Disponibile in tre misure per adattarsi a tutti i pazienti

Disponibile in tre misure per adattarsi a tutti i pazienti

Disponibile in tre misure per adattarsi a tutti i pazienti

Disponibile in tre misure per adattarsi a tutti i pazienti

Disponibile in tre misure per adattarsi a tutti i pazienti

Disponibile in tre misure per adattarsi a tutti i pazienti
  • Tecnologia a tenuta morbida
  • Maschera facciale
  • Struttura trasparente
  • Disponibile in tre misure
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Tecnologia a tenuta morbida

Tecnologia a tenuta morbida per un maggiore comfort

La maschera LiteTouch è realizzata in modo da adattarsi ai contorni del viso, pertanto permette al paziente di ottenere una tenuta più elevata e di ridurre le perdite applicando una forza minima, migliorando così l’aderenza alla terapoa a lungo termine.

Tecnologia a tenuta morbida per un maggiore comfort

La maschera LiteTouch è realizzata in modo da adattarsi ai contorni del viso, pertanto permette al paziente di ottenere una tenuta più elevata e di ridurre le perdite applicando una forza minima, migliorando così l’aderenza alla terapoa a lungo termine.

Tecnologia a tenuta morbida per un maggiore comfort

La maschera LiteTouch è realizzata in modo da adattarsi ai contorni del viso, pertanto permette al paziente di ottenere una tenuta più elevata e di ridurre le perdite applicando una forza minima, migliorando così l’aderenza alla terapoa a lungo termine.
Maschera facciale

La maschera facciale è più semplice da usare rispetto al boccaglio

La maschera LiteTouch è a elevata tenuta , il che rende il trattamento più confortevole e meno dipendente dalla tecnica. A differenza del boccaglio, per la maschera facciale non è necessario che i pazienti riescano a garantire una tenuta con le labbra.

La maschera facciale è più semplice da usare rispetto al boccaglio

La maschera LiteTouch è a elevata tenuta , il che rende il trattamento più confortevole e meno dipendente dalla tecnica. A differenza del boccaglio, per la maschera facciale non è necessario che i pazienti riescano a garantire una tenuta con le labbra.

La maschera facciale è più semplice da usare rispetto al boccaglio

La maschera LiteTouch è a elevata tenuta , il che rende il trattamento più confortevole e meno dipendente dalla tecnica. A differenza del boccaglio, per la maschera facciale non è necessario che i pazienti riescano a garantire una tenuta con le labbra.
Struttura trasparente

La struttura trasparente facilita l'applicazione

Il suo design esclusivo unisce un guscio rigido trasparente a un'esclusiva interfaccia a tenuta morbida. Questo la rende più facile da applicare sul viso dei bambini e permette di vedere attraverso durante la terapia.

La struttura trasparente facilita l'applicazione

Il suo design esclusivo unisce un guscio rigido trasparente a un'esclusiva interfaccia a tenuta morbida. Questo la rende più facile da applicare sul viso dei bambini e permette di vedere attraverso durante la terapia.

La struttura trasparente facilita l'applicazione

Il suo design esclusivo unisce un guscio rigido trasparente a un'esclusiva interfaccia a tenuta morbida. Questo la rende più facile da applicare sul viso dei bambini e permette di vedere attraverso durante la terapia.
Disponibile in tre misure

Disponibile in tre misure per adattarsi a tutti i pazienti

Disponibile in tre misure per adattarsi a tutti i pazienti

Disponibile in tre misure per adattarsi a tutti i pazienti

Disponibile in tre misure per adattarsi a tutti i pazienti

Disponibile in tre misure per adattarsi a tutti i pazienti

Disponibile in tre misure per adattarsi a tutti i pazienti

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