LiteTouch Maschera per camera distanziatrice

La maschera LiteTouch è concepita per offrire maggiore comfort ai pazienti e una somministrazione più agevole dei farmaci per aerosol. Si conforma rapidamente e comodamente ai contorni del viso e offre una tenuta sicura ma morbida, che permette di ottenere maggiore aderenza alla terapia ed efficacia di trattamento.
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Tecnologia a tenuta morbida per un maggiore comfort
La maschera LiteTouch è realizzata in modo da adattarsi ai contorni del viso, pertanto permette al paziente di ottenere una tenuta più elevata e di ridurre le perdite applicando una forza minima, migliorando così l’aderenza alla terapoa a lungo termine.
Tecnologia a tenuta morbida per un maggiore comfort
La maschera LiteTouch è realizzata in modo da adattarsi ai contorni del viso, pertanto permette al paziente di ottenere una tenuta più elevata e di ridurre le perdite applicando una forza minima, migliorando così l’aderenza alla terapoa a lungo termine.
Tecnologia a tenuta morbida per un maggiore comfort
La maschera LiteTouch è realizzata in modo da adattarsi ai contorni del viso, pertanto permette al paziente di ottenere una tenuta più elevata e di ridurre le perdite applicando una forza minima, migliorando così l’aderenza alla terapoa a lungo termine.
Maschera facciale
La maschera facciale è più semplice da usare rispetto al boccaglio
La maschera LiteTouch è a elevata tenuta , il che rende il trattamento più confortevole e meno dipendente dalla tecnica. A differenza del boccaglio, per la maschera facciale non è necessario che i pazienti riescano a garantire una tenuta con le labbra.
La maschera facciale è più semplice da usare rispetto al boccaglio
La maschera LiteTouch è a elevata tenuta , il che rende il trattamento più confortevole e meno dipendente dalla tecnica. A differenza del boccaglio, per la maschera facciale non è necessario che i pazienti riescano a garantire una tenuta con le labbra.
La maschera facciale è più semplice da usare rispetto al boccaglio
La maschera LiteTouch è a elevata tenuta , il che rende il trattamento più confortevole e meno dipendente dalla tecnica. A differenza del boccaglio, per la maschera facciale non è necessario che i pazienti riescano a garantire una tenuta con le labbra.
Struttura trasparente
La struttura trasparente facilita l'applicazione
Il suo design esclusivo unisce un guscio rigido trasparente a un'esclusiva interfaccia a tenuta morbida. Questo la rende più facile da applicare sul viso dei bambini e permette di vedere attraverso durante la terapia.
La struttura trasparente facilita l'applicazione
Il suo design esclusivo unisce un guscio rigido trasparente a un'esclusiva interfaccia a tenuta morbida. Questo la rende più facile da applicare sul viso dei bambini e permette di vedere attraverso durante la terapia.
La struttura trasparente facilita l'applicazione
Il suo design esclusivo unisce un guscio rigido trasparente a un'esclusiva interfaccia a tenuta morbida. Questo la rende più facile da applicare sul viso dei bambini e permette di vedere attraverso durante la terapia.
Disponibile in tre misure
Disponibile in tre misure per adattarsi a tutti i pazienti
Disponibile in tre misure per adattarsi a tutti i pazienti
Disponibile in tre misure per adattarsi a tutti i pazienti
Disponibile in tre misure per adattarsi a tutti i pazienti
Disponibile in tre misure per adattarsi a tutti i pazienti
Disponibile in tre misure per adattarsi a tutti i pazienti
Tecnologia a tenuta morbida per un maggiore comfort
La maschera LiteTouch è realizzata in modo da adattarsi ai contorni del viso, pertanto permette al paziente di ottenere una tenuta più elevata e di ridurre le perdite applicando una forza minima, migliorando così l’aderenza alla terapoa a lungo termine.
Tecnologia a tenuta morbida per un maggiore comfort
La maschera LiteTouch è realizzata in modo da adattarsi ai contorni del viso, pertanto permette al paziente di ottenere una tenuta più elevata e di ridurre le perdite applicando una forza minima, migliorando così l’aderenza alla terapoa a lungo termine.
Tecnologia a tenuta morbida per un maggiore comfort
La maschera LiteTouch è realizzata in modo da adattarsi ai contorni del viso, pertanto permette al paziente di ottenere una tenuta più elevata e di ridurre le perdite applicando una forza minima, migliorando così l’aderenza alla terapoa a lungo termine.
Maschera facciale
La maschera facciale è più semplice da usare rispetto al boccaglio
La maschera LiteTouch è a elevata tenuta , il che rende il trattamento più confortevole e meno dipendente dalla tecnica. A differenza del boccaglio, per la maschera facciale non è necessario che i pazienti riescano a garantire una tenuta con le labbra.
La maschera facciale è più semplice da usare rispetto al boccaglio
La maschera LiteTouch è a elevata tenuta , il che rende il trattamento più confortevole e meno dipendente dalla tecnica. A differenza del boccaglio, per la maschera facciale non è necessario che i pazienti riescano a garantire una tenuta con le labbra.
La maschera facciale è più semplice da usare rispetto al boccaglio
La maschera LiteTouch è a elevata tenuta , il che rende il trattamento più confortevole e meno dipendente dalla tecnica. A differenza del boccaglio, per la maschera facciale non è necessario che i pazienti riescano a garantire una tenuta con le labbra.
Struttura trasparente
La struttura trasparente facilita l'applicazione
Il suo design esclusivo unisce un guscio rigido trasparente a un'esclusiva interfaccia a tenuta morbida. Questo la rende più facile da applicare sul viso dei bambini e permette di vedere attraverso durante la terapia.
La struttura trasparente facilita l'applicazione
Il suo design esclusivo unisce un guscio rigido trasparente a un'esclusiva interfaccia a tenuta morbida. Questo la rende più facile da applicare sul viso dei bambini e permette di vedere attraverso durante la terapia.
La struttura trasparente facilita l'applicazione
Il suo design esclusivo unisce un guscio rigido trasparente a un'esclusiva interfaccia a tenuta morbida. Questo la rende più facile da applicare sul viso dei bambini e permette di vedere attraverso durante la terapia.
Disponibile in tre misure
Disponibile in tre misure per adattarsi a tutti i pazienti
Disponibile in tre misure per adattarsi a tutti i pazienti
Disponibile in tre misure per adattarsi a tutti i pazienti
Disponibile in tre misure per adattarsi a tutti i pazienti
Disponibile in tre misure per adattarsi a tutti i pazienti
Disponibile in tre misure per adattarsi a tutti i pazienti
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