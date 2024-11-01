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mL26-8 Transducer

Trasduttore compatto e a frequenza ultra-alta

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Scopri il pluripremiato trasduttore ad array lineare compatto a frequenza ultra-alta Philips mL26-8, progettato per fornire un'eccezionale versatilità dell'imaging dal bulbo oculare all'anca. Grazie a preimpostazioni specialistiche per apparato muscoloscheletrico, mammella, imaging vascolare, derma e imaging oculare, il trasduttore mL26-8 offre un'adattabilità ineguagliabile su EPIQ e Affiniti. Orgoglioso vincitore del premio “Best Innovation Award” per l'imaging multidisciplinare da Journées Francophones de Radiologie 2023.

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Specifiche Tecniche

Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Tecnologia
  • Banda larga
Numero di elementi
  • 192
Gamma di frequenze
  • 26-8 MHz
Tipo di array
  • Lineare compatto
Applicazioni
  • Applicazioni di imaging superficiale (muscoloscheletrico e piccoli organi) ad alta risoluzione, imaging vascolare, derma e imaging oculare
Idoneo per biopsia
  • No
Specifiche tecniche
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Tecnologia
  • Banda larga
Numero di elementi
  • 192
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Tecnologia
  • Banda larga
Numero di elementi
  • 192
Gamma di frequenze
  • 26-8 MHz
Tipo di array
  • Lineare compatto
Applicazioni
  • Applicazioni di imaging superficiale (muscoloscheletrico e piccoli organi) ad alta risoluzione, imaging vascolare, derma e imaging oculare
Idoneo per biopsia
  • No

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