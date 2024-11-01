Scopri il pluripremiato trasduttore ad array lineare compatto a frequenza ultra-alta Philips mL26-8, progettato per fornire un'eccezionale versatilità dell'imaging dal bulbo oculare all'anca. Grazie a preimpostazioni specialistiche per apparato muscoloscheletrico, mammella, imaging vascolare, derma e imaging oculare, il trasduttore mL26-8 offre un'adattabilità ineguagliabile su EPIQ e Affiniti. Orgoglioso vincitore del premio “Best Innovation Award” per l'imaging multidisciplinare da Journées Francophones de Radiologie 2023.
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Note:
I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.