BlueSeal QE Trasforma la produttività in ambito RM

Prova la libertà con BlueSeal QE. Basato sul BlueSealMagnet di Philips, completamente sigillato, BlueSeal QE contribuisce a trasformare la produttività RM con operazioni affidabili e senza elio [1]. Imaging di alta qualità e flussi di lavoro rapidi e prevedibili supportano un'elevata produttività giornaliera, riducendo il costo totale di gestione (TCO). Con SmartSpeed Precise, gli esami possono essere eseguiti fino a 3 volte più velocemente, mantenendo le tempistiche senza compromettere la qualità dell'immagine [2]. Il flusso di lavoro semplificato riduce al minimo i tempi di configurazione, per esami efficienti e prevedibili. Il magnete sigillato consente operazioni affidabili senza rabbocco dell'elio [3]. Il tempo di attività elevato del sistema e il design ad alta efficienza energetica contribuiscono a ridurre il TCO, anche negli ambienti più dinamici. Gli esami guidati rapidi e le funzionalità di comfort creano un'esperienza di tranquillità e sicurezza per i pazienti e il personale.