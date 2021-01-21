Prova la libertà con BlueSeal QE. Basato sul BlueSealMagnet di Philips, completamente sigillato, BlueSeal QE contribuisce a trasformare la produttività RM con operazioni affidabili e senza elio [1]. Imaging di alta qualità e flussi di lavoro rapidi e prevedibili supportano un'elevata produttività giornaliera, riducendo il costo totale di gestione (TCO). Con SmartSpeed Precise, gli esami possono essere eseguiti fino a 3 volte più velocemente, mantenendo le tempistiche senza compromettere la qualità dell'immagine [2]. Il flusso di lavoro semplificato riduce al minimo i tempi di configurazione, per esami efficienti e prevedibili. Il magnete sigillato consente operazioni affidabili senza rabbocco dell'elio [3]. Il tempo di attività elevato del sistema e il design ad alta efficienza energetica contribuiscono a ridurre il TCO, anche negli ambienti più dinamici. Gli esami guidati rapidi e le funzionalità di comfort creano un'esperienza di tranquillità e sicurezza per i pazienti e il personale.
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1. Confronto effettuato con il magnete Ingenia 1.5T zero boil off.
2. Rispetto all'imaging Philips SENSE.
3, Anche nella remota eventualità che venga meno la tenuta ermetica del magnete, la fuoriuscita di una quantità trascurabile di elio non influirebbe in modo sostanziale sull'ossigeno presente nella sala.
4. Rispetto ai sistemi ZBO esistenti nel settore.
5. Tecnologia di ricostruzione costituita da un primo motore di intelligenza artificiale applicato alla sorgente del segnale (Adaptive CS-NET) e da un secondo motore di intelligenza artificiale applicato ai dati di imaging complessi non elaborati (Precise Net).
6, In media, valore calcolato su un campione di siti in cui sono installati sistemi RM Philips.
7. Rispetto all'imaging con Philips SENSE/C-SENSE.
8, Rispetto a una workstation.
9. Con integrazione ottimale si intende che il flusso di lavoro è una fase di post-elaborazione abilitata automaticamente nella console RM. La convalida delle applicazioni di intelligenza artificiale viene eseguita da una terza parte e non da Philips.
10. Con il termine "flusso di lavoro" si intendono i passaggi successivi al completamento dell'acquisizione dei dati fino all'elaborazione con intelligenza artificiale. Non è necessario alcun intervento dell'utente aggiuntivo per inviare i dati al cloud dell'applicazione esterna e ricevere i referti in PACS.
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