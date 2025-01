Configurato per le vostre esigenze

Philips Radiography 7300 C offre un'ampia gamma di opzioni di configurazione in base alle esigenze cliniche, al layout della sala e al budget. Il sistema offre la possibilità di scegliere la configurazione che meglio soddisfa le esigenze del reparto. Inoltre può anche essere configurato specificamente per gli esami del torace in posizione verticale o per l'integrazione in pronto soccorso e sale traumi. Premium, Pro, Plus, Value o ER: ogni pacchetto contiene il sistema di imaging più adatto per voi, insieme a componenti e applicazioni selezionate.