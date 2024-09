Accelerate il flusso di lavoro

Radiography 7000 M affronta le sfide legate all'imaging grazie all'ottimizzazione del flusso di lavoro, alla facilità d'uso, alla centralità del paziente, alla riproducibilità e alla versatilità. I miglioramenti del flusso di lavoro intelligente consentono di ridurre i passaggi manuali necessari per completare un esame, riducendo in tal modo il carico di lavoro dei tecnici di radiologia e garantendo risultati di imaging più rapidi e sicuri. L'utilizzo di Radiography 7000 M con flusso di lavoro automatizzato consente di risparmiare il 26,8%(3) del tempo per esame paziente e di esaminare circa il 37% in più di pazienti in un giorno per la stessa durata(1)