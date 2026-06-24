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La spazzola dell'aspirapolvere Philips PowerPro Stick non ruota

Qualora la spazzola dell'aspirapolvere Philips PowerPro Stick non dovesse ruotare, potrebbe essere sporca. Ecco come pulire la spazzola da soli.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: FC6167/01 , FC6404/01 , FC6400/01 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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