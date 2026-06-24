La spazzola dell'aspirapolvere Philips PowerPro Stick non ruota

Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Qualora la spazzola dell'aspirapolvere Philips PowerPro Stick non dovesse ruotare, potrebbe essere sporca. Ecco come pulire la spazzola da soli.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: FC6167/01 , FC6404/01 , FC6400/01 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›
Gli accessori dell'aspirapolvere Philips sono compatibili con altri modelli?
Dove si trova il numero di modello/numero di serie dell'aspirapolvere Philips?
Come pulire la spazzola dell'aspirapolvere Philips
Pulire il contenitore della polvere dell'aspirapolvere senza sacchetto Philips
Come si pulisce il filtro dell'aspirapolvere Philips?