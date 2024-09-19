ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Immagine principale
  • Fotografia principale in uso
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto con l'accessorio
  • Immagine principale
  • Fotografia principale in uso
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto con l'accessorio

Fuori produzione

Cuffie True wireless

TAT1138WT/00

4.1

| (7) Recensioni | 86% di utenti consiglia questo prodotto

Disponibile in

Black
Black
Blu
Blu

Suono cristallino

Ascolta i suoni alla perfezione. Queste cuffie True wireless utilizzano driver da 13 mm per un audio potente e bassi intensi e un microfono IA per chiamate nitide. Con resistenza a schizzi e sudore IPX4 e una custodia di ricarica di dimensioni tascabili per 15 ore di riproduzione.

Vedi tutti i vantaggi

Suono cristallino

  • Alta qualità delle chiamate

  • Driver da 13 mm per bassi intensi

  • Design ergonomico per un comfort ideale

  • Resistenza a schizzi e sudore IPX4

Driver personalizzati da 13 mm per un audio ricco e bassi incisivi

Ascolta i tuoi contenuti audio proprio come dovrebbero essere ascoltati. Queste cuffie utilizzano driver dinamici da 13 mm dal design personalizzato per offrirti un'esperienza di ascolto straordinaria. L'elevata capacità di potenza dei driver migliora la dinamica e i bassi, così non perderai nemmeno una nota.

Zero preoccupazioni. Fino a 15 ore di riproduzione con la custodia

Non importa quanto è lunga la tua giornata, queste cuffie ti accompagneranno sempre. Hai 5 ore di riproduzione e 10 ore aggiuntive grazie alla pratica custodia di ricarica di dimensioni tascabili.

Microfono IA per un'alta qualità delle chiamate

Non lasciare che il tuo ascolto sia interrotto da suoni indesiderati attorno a te. Queste cuffie sono dotate di un microfono IA che utilizza un algoritmo di intelligenza artificiale avanzato per filtrare il rumore che non desideri ascoltare e garantire un'alta qualità delle chiamate. Ottieni comunicazioni sempre chiare.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.1

su 5

7

Recensioni

86%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2

19/09/2024

Deutschland

Deutschland

Die Kopfhörer sind Hammer vom Klang

Jeden meiner Freunde und in meiner Familie würde ich dieses Produkt empfehlen.

Pro

Is perfekt für unterwegs

Contro

Keine

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Data di utilizzo 2024-08-19

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Data di utilizzo 2024-08-19

27/04/2024

Deutschland

Deutschland

Compratore verificato

Das Gerät ist in der Anwendung gans einfach.

Ich war überracht wie einfach die Bedienung war.Der Preis war auch super günstig.

Pro

Lange Akku laufzeit.

Contro

Keine.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Data di utilizzo 2023-03-27

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Data di utilizzo 2023-03-27

27/03/2024

Deutschland

Deutschland

Absolute Kaufempfehlung bin mit der Qualität sehr

Habe dieses Produkt sehr günstig im Angebot erworben und war wegen des Preises skeptisch gewesen, aber die Marke Philips hat mich eigentlich auch immer schnell positiv überrascht- so auch dieses Produkt. Ich bin begeistert und bereue den schnäppchenkauf auch nicht

Pro

Gute Klang Qualität, Sound super, angenehm zu tragen im Ohr

Contro

bisher ist mir nix negatives aufgefallen

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Data di utilizzo 2024-02-27

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per TAT1138BK True Wireless Kopfhörer

Data di utilizzo 2024-02-27

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. La durata della batteria per la riproduzione è approssimativa e può variare a seconda delle condizioni di applicazione.