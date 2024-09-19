Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Suono cristallino
Ascolta i suoni alla perfezione. Queste cuffie True wireless utilizzano driver da 13 mm per un audio potente e bassi intensi e un microfono IA per chiamate nitide. Con resistenza a schizzi e sudore IPX4 e una custodia di ricarica di dimensioni tascabili per 15 ore di riproduzione.
Alta qualità delle chiamate
Driver da 13 mm per bassi intensi
Design ergonomico per un comfort ideale
Resistenza a schizzi e sudore IPX4
Ascolta i tuoi contenuti audio proprio come dovrebbero essere ascoltati. Queste cuffie utilizzano driver dinamici da 13 mm dal design personalizzato per offrirti un'esperienza di ascolto straordinaria. L'elevata capacità di potenza dei driver migliora la dinamica e i bassi, così non perderai nemmeno una nota.
Non importa quanto è lunga la tua giornata, queste cuffie ti accompagneranno sempre. Hai 5 ore di riproduzione e 10 ore aggiuntive grazie alla pratica custodia di ricarica di dimensioni tascabili.
Non lasciare che il tuo ascolto sia interrotto da suoni indesiderati attorno a te. Queste cuffie sono dotate di un microfono IA che utilizza un algoritmo di intelligenza artificiale avanzato per filtrare il rumore che non desideri ascoltare e garantire un'alta qualità delle chiamate. Ottieni comunicazioni sempre chiare.
4.1
su 5
7
Recensioni
86%
di utenti consiglia questo prodotto
ACHILLES 28
19/09/2024
Deutschland
Die Kopfhörer sind Hammer vom Klang
Jeden meiner Freunde und in meiner Familie würde ich dieses Produkt empfehlen.
Pro
Is perfekt für unterwegs
Contro
Keine
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Data di utilizzo 2024-08-19
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Data di utilizzo 2024-08-19
Halstuch 87
27/04/2024
Deutschland
Compratore verificato
Das Gerät ist in der Anwendung gans einfach.
Ich war überracht wie einfach die Bedienung war.Der Preis war auch super günstig.
Pro
Lange Akku laufzeit.
Contro
Keine.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Data di utilizzo 2023-03-27
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Data di utilizzo 2023-03-27
Aerith
27/03/2024
Deutschland
Absolute Kaufempfehlung bin mit der Qualität sehr
Habe dieses Produkt sehr günstig im Angebot erworben und war wegen des Preises skeptisch gewesen, aber die Marke Philips hat mich eigentlich auch immer schnell positiv überrascht- so auch dieses Produkt. Ich bin begeistert und bereue den schnäppchenkauf auch nicht
Pro
Gute Klang Qualität, Sound super, angenehm zu tragen im Ohr
Contro
bisher ist mir nix negatives aufgefallen
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Data di utilizzo 2024-02-27
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per TAT1138BK True Wireless Kopfhörer
Data di utilizzo 2024-02-27
La durata della batteria per la riproduzione è approssimativa e può variare a seconda delle condizioni di applicazione.