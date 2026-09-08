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Nuova

Moving SoundAuricolari true wireless

TAMS3YL/00

4.7

| (13) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Disponibile in

Black
Black
Yellow
Yellow

The Buds

I colori risaltano. La musica coinvolge. Con il loro look audace e l'atteggiamento disinvolto, The Buds fanno durare il divertimento grazie a un audio caldo e dettagliato e a una custodia di ricarica intelligente e arrotondata che scivola facilmente in tasca. La tua giornata, le tue playlist, il tuo ritmo.

Vedi tutti i vantaggi

The Buds

  • Audio d'impatto. Look rétro

  • Custodia di ricarica intelligente

  • Cancellazione adattiva del rumore

  • Fino a 42 ore di riproduzione

Immergiti nella musica con la cancellazione adattiva del rumore

Immergiti nella musica con la cancellazione adattiva del rumore

La cancellazione adattiva del rumore reagisce rapidamente all'ambiente circostante per eliminare in tempo reale i rumori esterni, incluso il vento. Se vuoi sentire cosa succede intorno a te, la Modalità di avviso lascia passare i suoni esterni. La funzione Avviso rapido mette in risalto le voci, così puoi conversare senza togliere le cuffie.

Continua a seguire il ritmo con la custodia di ricarica smart rotonda

Continua a seguire il ritmo con la custodia di ricarica smart rotonda

Molto più di un semplice caricabatterie, questa custodia smart ti consente di gestire chiamate, riproduzione, cancellazione del rumore e Auracast™ oppure di attivare la modalità Audio Lo-Fi. Può persino aiutarti a scattare foto attivando da remoto la fotocamera del dispositivo connesso. Le animazioni selezionabili di vinile, cassetta e amplificatore ti consentono di modificare l'aspetto del touchscreen a colori da 1.47" della custodia.

Segui il ritmo più a lungo con un'autonomia fino a 42 ore

Segui il ritmo più a lungo con un'autonomia fino a 42 ore

Con la cancellazione del rumore disattivata, una ricarica completa offre 10 ore di riproduzione, più altre 32 ore grazie alla custodia di ricarica smart (con la cancellazione del rumore attivata, hai a disposizione 7 ore più altre 23 ore dalla custodia). Per una ricarica rapida, 15 minuti offrono 3 ore aggiuntive. La custodia può essere ricaricata tramite USB-C.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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Recensioni

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di utenti consiglia questo prodotto

3
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08/09/2026

Deutschland

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Good

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Questa revisione è stata effettuata per Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer

Date of Use 2026-09-08

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Date of Use 2026-09-08

08/09/2026

Deutschland

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Schöne Qualität

Das war so gute Qualität ich mag es ich finde Toll so geil

Sì, consiglio questo prodotto

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Deutschland

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Philips

Super nachhaltik produciert top design sehr freundliche menschen.

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