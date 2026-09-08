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The Buds
I colori risaltano. La musica coinvolge. Con il loro look audace e l'atteggiamento disinvolto, The Buds fanno durare il divertimento grazie a un audio caldo e dettagliato e a una custodia di ricarica intelligente e arrotondata che scivola facilmente in tasca. La tua giornata, le tue playlist, il tuo ritmo.
Audio d'impatto. Look rétro
Custodia di ricarica intelligente
Cancellazione adattiva del rumore
Fino a 42 ore di riproduzione
La cancellazione adattiva del rumore reagisce rapidamente all'ambiente circostante per eliminare in tempo reale i rumori esterni, incluso il vento. Se vuoi sentire cosa succede intorno a te, la Modalità di avviso lascia passare i suoni esterni. La funzione Avviso rapido mette in risalto le voci, così puoi conversare senza togliere le cuffie.
Molto più di un semplice caricabatterie, questa custodia smart ti consente di gestire chiamate, riproduzione, cancellazione del rumore e Auracast™ oppure di attivare la modalità Audio Lo-Fi. Può persino aiutarti a scattare foto attivando da remoto la fotocamera del dispositivo connesso. Le animazioni selezionabili di vinile, cassetta e amplificatore ti consentono di modificare l'aspetto del touchscreen a colori da 1.47" della custodia.
Con la cancellazione del rumore disattivata, una ricarica completa offre 10 ore di riproduzione, più altre 32 ore grazie alla custodia di ricarica smart (con la cancellazione del rumore attivata, hai a disposizione 7 ore più altre 23 ore dalla custodia). Per una ricarica rapida, 15 minuti offrono 3 ore aggiuntive. La custodia può essere ricaricata tramite USB-C.
4.7
su 5
13
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
08/09/2026
Deutschland
Good
Good I like it I loved it very much Good I like it I loved it very much
Questa revisione è stata effettuata per Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Questa revisione è stata effettuata per Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Bär 382
08/09/2026
Deutschland
Schöne Qualität
Das war so gute Qualität ich mag es ich finde Toll so geil
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Icecubeyay
08/09/2026
Deutschland
Philips
Super nachhaltik produciert top design sehr freundliche menschen.
Questa revisione è stata effettuata per Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08
Questa revisione è stata effettuata per Moving Sound TAMS3YL True Wireless Kopfhörer
Date of Use 2026-09-08