Possiedo molti oggetti elettronici di marca Philips e ne sono sempre rimasto soddisfatto. Ho acquistato questo prodotto come regalo per mia madre che possiede una fotocamera digitale, ma non ha molta dimestichezza con il PC. Trovo che l'idea del prodotto sia fantastica: una cornice digitale che si può staccare dalla base per diventare album fotografico digitale. Lo schermo ha una buona qualità, sia nei colori che nella resa dei dettagli; il menù è a mio avviso intuitivo e i comandi tattili sono abbastanza precisi. Ci sono però dei particolari dozzinali che influiscono negativamente sulla qualità percepita: 1. i comandi a sfioramento hanno una retroilluminazione non omogenea: in basso buona, in alto scarsa 2. gli stessi comandi rimangono sempre accesi, anche quando la cornice è sulla sua base e non viene toccata. 3. lo sportellino del vano laterale non si chiude bene quando è inserita una scheda SD. Insomma ripeto che il prodotto è valido ma deludono certi dettagli che non ci si aspetta da un prodotto Philips.