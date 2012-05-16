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Fuori produzione

Album fotografico digitale

SPH8608/12

2.7

| (11) Recensioni

Riscopri la magia di condividere i tuoi racconti

Con un album fotografico, puoi riscoprire la magia di condividere una storia. Puoi far ridere qualcuno, farlo rabbrividire, piangere o sorridere, tutto senza dire neanche una parola. Che aspetti, prendilo e condividilo con gli altri.

Vedi tutti i vantaggi

Album fotografico digitale

Riscopri la magia di condividere i tuoi racconti

  • 20,3 cm (8")

  • Comandi tattili sulla cornice

Display ad accensione o spegnimento automatici a orari preimpostati per il risparmio energetico

Il timer accende o spegne PhotoFrame agli orari desiderati, riducendo il consumo di energia nel totale rispetto dell'ambiente e consentendo di risparmiare fino a un terzo sui costi di elettricità legati al prodotto.

Sistema docking di ricarica della batteria

Questo sistema docking è sia un supporto che una stazione di ricarica. Una volta completamente carica, la batteria integrata di PhotoFrame consente 2 ore di visualizzazione delle foto senza alimentazione.

Album fotografico dal design ecologico

Gli album fotografici Philips sono progettati e prodotti secondo i nostri principi di EcoDesign, mirati a ridurre l'impatto ambientale globale tramite un consumo energetico inferiore, l'eliminazione delle sostanze pericolose, un peso ridotto, confezioni più funzionali e riciclabili.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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2.7

su 5

11

Recensioni

16/05/2012

Italia

Italia

OTTIMO PRODOTTO

BELLO DA TENERE SOPRA IL MOBILE E COMODO DA PORTARE CON SE PER FAR VEDERE LE FOTO.... MI PIACE !

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SPH8608 Album fotografico digitale

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26/10/2013

Italia

Italia

buon prodotto migliorabile nel software di gestione

Trovo che sia un buon prodotto, elegante, con batterie autonome. Mi sarei aspettato un maggiore facilità d'uso. Trovo anche che vi siano dei "bachi" nel programma software. Ad. es. il timer di risparmio energetico non spegne lo strumento ogni giorno e non visualizza la funzione On/Off, anche se la esegue, ma rimane sempre in Off. Ho avuto anche qualche problema a caricare le foto in memoria, anche se in solito formato jpg. La gestione per cartelle non è semplice.

Sì, consiglio questo prodotto

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15/05/2012

Italia

Italia

bello e semplice

semplice da usare e bello da vedere.ottimo rapporto qualita/prezzo

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