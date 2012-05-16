Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SPH8608/12
Riscopri la magia di condividere i tuoi racconti
Con un album fotografico, puoi riscoprire la magia di condividere una storia. Puoi far ridere qualcuno, farlo rabbrividire, piangere o sorridere, tutto senza dire neanche una parola. Che aspetti, prendilo e condividilo con gli altri.
20,3 cm (8")
Comandi tattili sulla cornice
Il timer accende o spegne PhotoFrame agli orari desiderati, riducendo il consumo di energia nel totale rispetto dell'ambiente e consentendo di risparmiare fino a un terzo sui costi di elettricità legati al prodotto.
Questo sistema docking è sia un supporto che una stazione di ricarica. Una volta completamente carica, la batteria integrata di PhotoFrame consente 2 ore di visualizzazione delle foto senza alimentazione.
Gli album fotografici Philips sono progettati e prodotti secondo i nostri principi di EcoDesign, mirati a ridurre l'impatto ambientale globale tramite un consumo energetico inferiore, l'eliminazione delle sostanze pericolose, un peso ridotto, confezioni più funzionali e riciclabili.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
2.7
su 5
11
Recensioni
TEC1979
16/05/2012
Italia
OTTIMO PRODOTTO
BELLO DA TENERE SOPRA IL MOBILE E COMODO DA PORTARE CON SE PER FAR VEDERE LE FOTO.... MI PIACE !
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SPH8608 Album fotografico digitale
Sì, consiglio questo prodotto
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Nick54
26/10/2013
Italia
buon prodotto migliorabile nel software di gestione
Trovo che sia un buon prodotto, elegante, con batterie autonome. Mi sarei aspettato un maggiore facilità d'uso. Trovo anche che vi siano dei "bachi" nel programma software. Ad. es. il timer di risparmio energetico non spegne lo strumento ogni giorno e non visualizza la funzione On/Off, anche se la esegue, ma rimane sempre in Off. Ho avuto anche qualche problema a caricare le foto in memoria, anche se in solito formato jpg. La gestione per cartelle non è semplice.
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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lupo73
15/05/2012
Italia
bello e semplice
semplice da usare e bello da vedere.ottimo rapporto qualita/prezzo
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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