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PhotoFrame digitale

SPF1017/00

4

| (2) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

"...non riuscivo a smettere di ridere quel giorno!"

Mantieni vivi i tuoi momenti più memorabili tutto l'anno con Philips PhotoFrame. Questa cornice compatta è facile da utilizzare, è dotata di un'ampia memoria e si abbina perfettamente ad ogni arredamento.

Vedi tutti i vantaggi

"...non riuscivo a smettere di ridere quel giorno!"

  • 17,8 cm (7")

  • Formato 16:10

Imagen Pro per toni della pelle più nitidi, intensi e naturali

La tecnologia imagen è un'esclusiva di Philips per l'ottimizzazione delle immagini che, tramite un'analisi automatica, corregge i colori e regola il contrasto delle foto. imagen Pro è una tecnologia di ottimizzazione ancora più avanzata, che include i 3 elementi essenziali dello standard imagen: migliore dettaglio nei colori, maggiore profondità e contrasto ottimizzato. Oltre a tutto questo, imagen Pro offre toni della pelle migliorati, immagini più chiare e visualizzazione di foto senza sfarfallio, fondamentale per le immagini ferme.

Orientamento automatico adatto alla visualizzazione verticale e orizzontale

Il riconoscimento automatico della visualizzazione orizzontale/verticale utilizza un sensore che riconosce l'orientazione PhotoFrame e visualizza ogni foto nella modalità corretta.

Divertiti con i collage: visualizza più foto in una sola schermata

Si tratta di un effetto di presentazione che permette di visualizzare le foto sotto forma di collage combinando automaticamente e in maniera casuale foto diverse per evitare la visualizzazione di bordi anti-estetici nelle foto più piccole delle dimensioni dello schermo.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.0

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Recensioni

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di utenti consiglia questo prodotto

4
2
1

20/08/2010

Deutschland

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Questa revisione è stata effettuata per SPF1017 Digital PhotoFrame

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15/05/2012

España

España

Marco con almacenamiento

Aparte de que no pierde calidad en las imagenes para la resolucion que tiene lo mejor que tiene es una propia memoria para las fotos que quieres mantener siempre sin tener que contar con unidades extraibles externas.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SPF1017 Digital PhotoFrame

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