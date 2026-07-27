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  • Ritmo intenso e bassi straordinari
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Fuori produzione

Cuffie con microfono

SHE3855SG/00

Ritmo intenso e bassi straordinari
Le eleganti cuffie in-ear Philips Chromz riproducono bassi decisi, sono comode e belle da vedere. Disponibili con rivestimenti metallizzati a vuoto opachi in diversi colori da abbinare all'iPhone 6S.
Vedi tutti i vantaggi

Finitura metallizzata opaca a vuoto di alta qualità

Ritmo intenso e bassi straordinari

  • Driver da 8,6 mm, chiuse sul retro

  • Auricolare

3 cuscinetti in gomma intercambiabili offrono un'aderenza ottimale

3 cuscinetti in gomma intercambiabili offrono un'aderenza ottimale

I cuscinetti sono disponibili in 3 misure, dalla small alla large, per adattarli perfettamente al tuo orecchio.

Microfono incorporato per passare dalla musica alle chiamate

Microfono incorporato per passare dalla musica alle chiamate

Il microfono incorporato consente di passare facilmente dall'ascolto della musica alle chiamate, garantendo una connessione costante.

L'elegante rivestimento opaco metallizzato a vuoto offre protezione extra

L'elegante rivestimento opaco metallizzato a vuoto offre protezione extra

Il rivestimento opaco metallizzato a vuoto di alta qualità offre una maggiore protezione delle superfici e si adatta perfettamente all'iPhone 6S.

Specifiche tecniche

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