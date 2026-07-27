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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SHE3855SG/00
Driver da 8,6 mm, chiuse sul retro
Auricolare
I cuscinetti sono disponibili in 3 misure, dalla small alla large, per adattarli perfettamente al tuo orecchio.
Il microfono incorporato consente di passare facilmente dall'ascolto della musica alle chiamate, garantendo una connessione costante.
Il rivestimento opaco metallizzato a vuoto di alta qualità offre una maggiore protezione delle superfici e si adatta perfettamente all'iPhone 6S.
Recensioni