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Fuori produzione

Cuffie wireless digitali

SHD8700/10

3.2

| (18) Recensioni

Musica wireless

La libertà di ascoltare la musica e vedere la TV in tutta la casa grazie a queste cuffie. La trasmissione digitale consente una ricezione perfetta e una buona riproduzione audio. Gli auricolari a conchiglia girevoli e la fascia interna autoregolabile offrono un comfort e una vestibilità perfetti.

Vedi tutti i vantaggi

Cuffie leggere e comode

Musica wireless

  • Driver da 40 mm, chiuse sul retro

  • Cuffie sovrauricolari

La funzione di carica veloce consente il caricamento rapido

La funzione di carica veloce consente il caricamento rapido

La funzione di carica semplice ed intelligente consente di ricaricare completamente la batteria in pochissimo tempo. La capacità residua della batteria è determinata da un circuito interno che consente di ottimizzare la tensione in entrata per una carica veloce che ottimizza anche la durata della batteria stessa.

Trasmissione digitale nitida (2,4 GHz)

La trasmissione digitale a 2,4 GHz previene la compressione e la perdita di dati tra il trasmettitore e le cuffie. I segnali digitali vengono convertiti in analogico alla fine del processo di trasmissione. Il risultato finale è un'ottima qualità audio con un'acustica fluida e perdita di dati minima.

Fascia interna a regolazione automatica che assicura massimo comfort

La fascetta interna di queste cuffie Philips facilita l'adattamento del dispositivo alla testa. Il meccanismo si regola automaticamente per garantire il massimo comfort.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.2

su 5

18

Recensioni

06/03/2020

Nederland

Nederland

Dipendente Philips

Geweldig apparaat. Je voelt hem niet op je hoofd.

[Employee of philipsglobal] Gebruik hem voor de tv en geeft een mooi warm geluid. Zelfs op grote afstand van de tv.

Pro

Mooi warm geluid en zit lekker op je hoofd.

Contro

Geen

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Questa revisione è stata effettuata per SHD8700 Digital wireless headphones

Data di utilizzo 2018-03-06

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Data di utilizzo 2018-03-06

22/05/2017

Nederland

Nederland

Bijzonder mooi geluid

Mooi uiterlijk en zeer goed geluid. Jammer van een mankement maar dat is door Philips op een zeer snelle en goede wijze opgelost. Komplimenten

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28/02/2017

Nederland

Nederland

perfecte prijs/prestatie

Deze hoofdtelefoon biedt een uitstekend geluid en de installatie is eenvoudig. Het geluid is perfect en de set biedt een goed draagcomfort. De bijgeleverde batterijen hebben een capaciteit van 900maH en gaan lang mee. Kortom, de hoofdtelefoon biedt vergeleken andere merken een uitstekende prijs/performance!

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