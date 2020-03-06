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Fuori produzione
SHD8700/10
Musica wireless
La libertà di ascoltare la musica e vedere la TV in tutta la casa grazie a queste cuffie. La trasmissione digitale consente una ricezione perfetta e una buona riproduzione audio. Gli auricolari a conchiglia girevoli e la fascia interna autoregolabile offrono un comfort e una vestibilità perfetti.
Driver da 40 mm, chiuse sul retro
Cuffie sovrauricolari
La funzione di carica semplice ed intelligente consente di ricaricare completamente la batteria in pochissimo tempo. La capacità residua della batteria è determinata da un circuito interno che consente di ottimizzare la tensione in entrata per una carica veloce che ottimizza anche la durata della batteria stessa.
La trasmissione digitale a 2,4 GHz previene la compressione e la perdita di dati tra il trasmettitore e le cuffie. I segnali digitali vengono convertiti in analogico alla fine del processo di trasmissione. Il risultato finale è un'ottima qualità audio con un'acustica fluida e perdita di dati minima.
La fascetta interna di queste cuffie Philips facilita l'adattamento del dispositivo alla testa. Il meccanismo si regola automaticamente per garantire il massimo comfort.
3.2
su 5
18
Recensioni
1942Dolfijn
06/03/2020
Nederland
Dipendente Philips
Geweldig apparaat. Je voelt hem niet op je hoofd.
[Employee of philipsglobal] Gebruik hem voor de tv en geeft een mooi warm geluid. Zelfs op grote afstand van de tv.
Pro
Mooi warm geluid en zit lekker op je hoofd.
Contro
Geen
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Questa revisione è stata effettuata per SHD8700 Digital wireless headphones
Data di utilizzo 2018-03-06
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Data di utilizzo 2018-03-06
42Dolfijn
22/05/2017
Nederland
Bijzonder mooi geluid
Mooi uiterlijk en zeer goed geluid. Jammer van een mankement maar dat is door Philips op een zeer snelle en goede wijze opgelost. Komplimenten
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hendr99
28/02/2017
Nederland
perfecte prijs/prestatie
Deze hoofdtelefoon biedt een uitstekend geluid en de installatie is eenvoudig. Het geluid is perfect en de set biedt een goed draagcomfort. De bijgeleverde batterijen hebben een capaciteit van 900maH en gaan lang mee. Kortom, de hoofdtelefoon biedt vergeleken andere merken een uitstekende prijs/performance!
Sì, consiglio questo prodotto
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