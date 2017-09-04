Questa confezione comprende due cuffie e un trasmettitore. L'audio è di ottima qualità, ogni cuffia ha il proprio volume e la portata di trasmissione è impressionante. Ottime per guardare la TV di notte senza disturbare o per continuare ad ascoltare la propria musica o la tv mentre si è impegnati a fare altro (lavare i piatti, giardinaggio, bricolage...). Perfette anche come regalo per chiunque poiché le applicazioni sono molto varie e certamente ognuno può trarne beneficio. Il trasmettitore può restare sempre connesso all'uscita audio (jack della cuffia) e si attiva automaticamente quando rileva del suono mentre si disattiva automaticamente quando non c'è alcun suono da trasmettere per alcuni minuti consecutivi. Questo le rende utilissime anche a persone anziane.