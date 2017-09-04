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Fuori produzione

Cuffia HiFi wireless

SHC5102/10

3.2

| (26) Recensioni

Libertà wireless

Mai più problemi di cavi. Con queste cuffie Philips avrai massima libertà di movimento in casa per ascoltare la musica. Ricaricabili e leggere, non ti daranno fastidio durante l'ascolto prolungato.

Vedi tutti i vantaggi

Cuffie completamente regolabili

Libertà wireless

  • Cuffie sovrauricolari

La trasmissione FM Wireless garantisce libertà di movimento

Con la trasmissione FM wireless ad alta frequenza, il cui segnale attraversa anche le pareti, è possibile ascoltare la musica da un'altra stanza.

Ricaricabile

Le cuffie sono state disegnate per essere utilizzate con batterie ricaricabili. Mai più costi aggiuntivi per un uso prolungato.

Fascetta con regolazione automatica

Nella maggior parte dei casi, le cuffie da indossare all'aperto si regolano spostando la fascetta nella posizione desiderata. Questa operazione può essere fastidiosa poiché deve essere ripetuta ad ogni utilizzo delle cuffie. Con queste cuffie dotate di fascetta interna flessibile, che si regola automaticamente in base alla forma e alle dimensioni della testa, la tua voglia di musica sarà soddisfatta in minor tempo e senza fastidi.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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3.2

su 5

26

Recensioni

04/09/2017

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo prodotto

Ne avevo già acquistato un altro, soddisfatto del prodotto alla prima esigenza ne ho comprato un altro.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SHC5102 Wireless HiFi Headphone

Sì, consiglio questo prodotto

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20/12/2015

Italia

Italia

Un complemento essenziale per ogni TV

Questa confezione comprende due cuffie e un trasmettitore. L'audio è di ottima qualità, ogni cuffia ha il proprio volume e la portata di trasmissione è impressionante. Ottime per guardare la TV di notte senza disturbare o per continuare ad ascoltare la propria musica o la tv mentre si è impegnati a fare altro (lavare i piatti, giardinaggio, bricolage...). Perfette anche come regalo per chiunque poiché le applicazioni sono molto varie e certamente ognuno può trarne beneficio. Il trasmettitore può restare sempre connesso all'uscita audio (jack della cuffia) e si attiva automaticamente quando rileva del suono mentre si disattiva automaticamente quando non c'è alcun suono da trasmettere per alcuni minuti consecutivi. Questo le rende utilissime anche a persone anziane.

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Questa revisione è stata effettuata per SHC5102 Wireless HiFi Headphone

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07/11/2015

France

France

Bon rapport qualité prix

Produits de bonne qualité, son vraiment agréable et bien dosé parfais pour deux personnes. Autonomie vraiment très correct. Bonne porté. Pour ce qui on du souffle pensé à bien régler vos différentes sources audio.

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Questa revisione è stata effettuata per SHC5102 Casque Hi-Fi sans fil

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