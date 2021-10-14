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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SP9861/16R1
SP9820/18
SP9821/12
SP9860/13R1
SP9860/16
SP9861/13
SP9861/16
SP9862/14
Lame di precisione con nanotecnologia
Compatibili con SP981X, SP982X e SP986X
Le testine sostitutive SH98 sono compatibili con tutti i modelli Shaver S9000 Prestige con testine arrotondate (SP981X, SP982X e SP986X). Non sono compatibili con i rasoi di forma angolare S9000 Prestige (SP983X, SP984X, SP987X e SP988X) che invece adottano il modello successivo SH91. Le testine sostitutive SH91 sono compatibili con tutti i modelli Shaver S9000 Prestige, con testine di forma angolare e arrotondata.
1. Rimuovi la piastra superiore della testina di rasatura. 2. Sostituisci la staffa con quella nuova. 3. Per ripristinare il rasoio, tieni premuto il pulsante on/off per più di 5 secondi.
Il dispositivo migliorato rende la manutenzione del tuo rasoio Philips più semplice che mai. Questo nuovo formato ti consentirà di installare le nuove testine di rasatura in due soli passaggi, facilitando la pulizia del rasoio e ottimizzando la rasatura giornaliera.
4.3
su 5
3
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Marco59
14/10/2021
Italia
Compratore verificato
un amico per la pelle
Rade in maniera precisa e veloce senza irritare troppo la pelle
Pro
precisone di rasatura
Contro
un costo decisamente superiore ad altri
Questa revisione è stata effettuata per Shaver S9000 Prestige SH98/70 Testine di rasatura di ricambio
Questa revisione è stata effettuata per Shaver S9000 Prestige SH98/70 Testine di rasatura di ricambio
Maudipa
12/10/2021
Italia
Compratore verificato
Rasatura eccezionale
Perfetto anche con barba di 3 giorni. Manca alimentazione nel rasoio
Pro
Perfetto
Contro
Manca lavaggio testine
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver S9000 Prestige SH98/70 Testine di rasatura di ricambio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver S9000 Prestige SH98/70 Testine di rasatura di ricambio
D'Artagnan57
27/09/2021
Italia
Compratore verificato
Non sembra un ricambio originale Philips
Ho scelto la via diretta con Philips per evitare inconvenienti di funzionamento. Normalmente agendo così mi sono trovato sempre bene e consiglierei ancora questa scelta ad amici e conoscenti. Purtroppo ho riscontrato le disfunzioni sotto riportate.
Pro
Precisione e puntualità negli impegni presi
Contro
Non è esattamente identico al pezzo sostituito. Essendo un ordinazione online ha un costo un po elevato. Nell utilizzo il rumore delle testine non sembra così sciolto come quelle montate originalmente.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver S9000 Prestige SH98/70 Testine di rasatura di ricambio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Shaver S9000 Prestige SH98/70 Testine di rasatura di ricambio