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Fuori produzione

Shaver S9000 PrestigeTestine di rasatura di ricambio

SH98/70

4.3
| (3) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
E il tuo rasoio torna come nuovo
In due anni le testine del tuo rasoio tagliano 9 milioni di peli del tuo viso. Sostituisci le testine per mantenere al 100% le prestazioni del tuo rasoio. Compatibili con Series 9000 Prestige.
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Cambia le testine ogni 2 anni per risultati ottimali

E il tuo rasoio torna come nuovo

  • Lame di precisione con nanotecnologia

  • Compatibili con SP981X, SP982X e SP986X

Testine sostitutive per S9000 Prestige

Testine sostitutive per S9000 Prestige

Le testine sostitutive SH98 sono compatibili con tutti i modelli Shaver S9000 Prestige con testine arrotondate (SP981X, SP982X e SP986X). Non sono compatibili con i rasoi di forma angolare S9000 Prestige (SP983X, SP984X, SP987X e SP988X) che invece adottano il modello successivo SH91. Le testine sostitutive SH91 sono compatibili con tutti i modelli Shaver S9000 Prestige, con testine di forma angolare e arrotondata.

Sostituzione semplice

Sostituzione semplice

1. Rimuovi la piastra superiore della testina di rasatura. 2. Sostituisci la staffa con quella nuova. 3. Per ripristinare il rasoio, tieni premuto il pulsante on/off per più di 5 secondi.

Il modo più semplice per mantenere al meglio il tuo rasoio

Il modo più semplice per mantenere al meglio il tuo rasoio

Il dispositivo migliorato rende la manutenzione del tuo rasoio Philips più semplice che mai. Questo nuovo formato ti consentirà di installare le nuove testine di rasatura in due soli passaggi, facilitando la pulizia del rasoio e ottimizzando la rasatura giornaliera.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.3

su 5

3

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
2
1

14/10/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

un amico per la pelle

Rade in maniera precisa e veloce senza irritare troppo la pelle

Pro

precisone di rasatura

Contro

un costo decisamente superiore ad altri

Questa revisione è stata effettuata per Shaver S9000 Prestige SH98/70 Testine di rasatura di ricambio

Questa revisione è stata effettuata per Shaver S9000 Prestige SH98/70 Testine di rasatura di ricambio

12/10/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Rasatura eccezionale

Perfetto anche con barba di 3 giorni. Manca alimentazione nel rasoio

Pro

Perfetto

Contro

Manca lavaggio testine

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver S9000 Prestige SH98/70 Testine di rasatura di ricambio

Sì, consiglio questo prodotto

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27/09/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Non sembra un ricambio originale Philips

Ho scelto la via diretta con Philips per evitare inconvenienti di funzionamento. Normalmente agendo così mi sono trovato sempre bene e consiglierei ancora questa scelta ad amici e conoscenti. Purtroppo ho riscontrato le disfunzioni sotto riportate.

Pro

Precisione e puntualità negli impegni presi

Contro

Non è esattamente identico al pezzo sostituito. Essendo un ordinazione online ha un costo un po elevato. Nell utilizzo il rumore delle testine non sembra così sciolto come quelle montate originalmente.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Shaver S9000 Prestige SH98/70 Testine di rasatura di ricambio

Sì, consiglio questo prodotto

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