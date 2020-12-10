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Garanzia di 2 anni
Tutto l'occorrente per il tuo bimbo
Set completo
Bambini e bambine
Misura in maniera precisa e facile la temperatura corporea del tuo bimbo. Il termometro digitale offre precisione professionale* e la punta flessibile garantisce un maggiore comfort per te e il tuo bambino.
Questo set strutturato offre spazio anche per prodotti aggiuntivi, pur essendo compatto e pratico da portare con te. È l'ideale per i viaggi e per la stanza del tuo bambino.
L'aspiratore nasale aiuta ad aprire le vie respiratorie del tuo bimbo per aiutarlo a stare e a dormire meglio.
4.6
su 5
23
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Alep86
10/12/2020
Italia
Parte della promozione
Ottimo prodotto
Ho acquistato il set per i miei figli, utile per quando si è in giro e soprattutto ricco di accessori differenti. Per i neonati ha inoltre l'aspiratore nasale e lo spazzolino utile per i primi dentini
Pro
Facile e comodo utilizzo
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCH400/30 Set Baby Care
Sì, consiglio questo prodotto
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SaraP90
09/12/2020
Italia
Parte della promozione
Il set contiene una bella varietà di prodotti
Sono rimasta piacevolmente soddisfatta del set, all’interno si trova tutto il necessario pee la cura del bambino. Ottimo anche come idea regalo nascita.
Pro
Varietà di prodotti
Contro
Unico colore
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCH400/30 Set Baby Care
Sì, consiglio questo prodotto
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Maritony
07/12/2020
Italia
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Uno scrigno delicato
Grazie a Philips ho avuto modo di provare questo bel set BabyCare e confrontarlo con un altro in mio possesso di altra marca: molto più completo ed utile questo Philips Avent. I prodotti sono davvero utili e svolgono le loro funzioni in modo eccellente, soprattutto il tagliaunghie morbido e facile da usare, le lime davvero ottime e delicate. Ho apprezzato molto il tira muchi, facile da usare e portare dietro. Prodotto colorato, pratico e da poter essere portato facilmente con me.
Pro
Praticità evdelicatezza
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCH400/30 Set Baby Care
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCH400/30 Set Baby Care
±0,1°C tra 35°C e 42 °C alla temperatura ambiente di 22°C