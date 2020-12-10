Il cofanetto che contiene i prodotti è bello da vedere, i colori vanno bene sia per maschietto che per femminuccia ed è molto pratico. I prodotti contenuti all'interno sono vari, dal termometro all'aspiratore nasale alla spazzola molto graziosa e con le setole morbidissime. In totale i prodotti sono 10 ma 8 tipologie in quanto le limette sono 3 (forse l'unico punto a sfavore). È molto utile perché i prodotti che servono per la cura del bambino sono a portata di mano e sempre in ordine. I prodotti sono tutti di ottima qualità e studiati per i più piccoli. Ad esempio il termometro ha la punta flessibile (fondamentale per i più piccini) e le limette a cui magari uno non ci pensa sono utilissime per arrotondare le unghiette ed evitare che il piccolo si graffi.