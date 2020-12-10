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Philips AventSet per la cura del bambino

SCH400/00

4.6
| (23) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Il mio primo Beauty Set
Con il nostro Beauty Set SCH400, puoi prenderti cura del tuo bambino nel migliore dei modi. Il set include un termometro digitale veloce, preciso e pratico, un aspiratore nasale dalla punta morbida, uno spazzolino da dito e un set per la cura di unghie e capelli.
Vedi tutti i vantaggi

Tutto l'occorrente per la cura del tuo bimbo in un unico set

Il mio primo Beauty Set

  • Tutto l'occorrente per il tuo bimbo

  • Set completo

  • Bambini e bambine

Termometro digitale con precisione professionale*

Termometro digitale con precisione professionale*

Misura in maniera precisa e facile la temperatura corporea del tuo bimbo. Il termometro digitale offre precisione professionale* e la punta flessibile garantisce un maggiore comfort per te e il tuo bambino.

Set compatto e strutturato

Questo set strutturato offre spazio anche per prodotti aggiuntivi, pur essendo compatto e pratico da portare con te. È l'ideale per i viaggi e per la stanza del tuo bambino.

Aspiratore nasale sicuro con punta morbida e flessibile

Aspiratore nasale sicuro con punta morbida e flessibile

L'aspiratore nasale aiuta ad aprire le vie respiratorie del tuo bimbo per aiutarlo a stare e a dormire meglio.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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4.6

su 5

23

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2

10/12/2020

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Ho acquistato il set per i miei figli, utile per quando si è in giro e soprattutto ricco di accessori differenti. Per i neonati ha inoltre l'aspiratore nasale e lo spazzolino utile per i primi dentini

Pro

Facile e comodo utilizzo

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCH400/30 Set Baby Care

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCH400/30 Set Baby Care

09/12/2020

Italia

Italia

Il set contiene una bella varietà di prodotti

Sono rimasta piacevolmente soddisfatta del set, all’interno si trova tutto il necessario pee la cura del bambino. Ottimo anche come idea regalo nascita.

Pro

Varietà di prodotti

Contro

Unico colore

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCH400/30 Set Baby Care

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCH400/30 Set Baby Care

07/12/2020

Italia

Italia

Uno scrigno delicato

Grazie a Philips ho avuto modo di provare questo bel set BabyCare e confrontarlo con un altro in mio possesso di altra marca: molto più completo ed utile questo Philips Avent. I prodotti sono davvero utili e svolgono le loro funzioni in modo eccellente, soprattutto il tagliaunghie morbido e facile da usare, le lime davvero ottime e delicate. Ho apprezzato molto il tira muchi, facile da usare e portare dietro. Prodotto colorato, pratico e da poter essere portato facilmente con me.

Pro

Praticità evdelicatezza

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCH400/30 Set Baby Care

Sì, consiglio questo prodotto

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