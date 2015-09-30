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Fuori produzione
Da 260 ml
Cannuccia (12m+)
5.0
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Alfonso80
30/09/2015
Italia
Compratore verificato
Pratico e funzionale
Abbiamo acquistato questo prodotto per cercare di far fronte al torrido caldo che questa estate ha investito l'italia. La praticità nell'uso, la facilità nella pulizia e la funzionalità nell'utilizzo hanno reso questa tazza termica un ottima ed indispensabile alternativa ai tradizionali biberon. Nostra figlia ormai non ne fa più a meno. Consigliato vivamente.
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Questa revisione è stata effettuata per SCF766/00 Tazze termiche con cannuccia
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CHEYENNEROSSA
21/08/2013
Italia
PRODOTTO COMODO E PRATICO
HO FATTO USARE QUESTO PRODOTTO AL MIO BIMBO E DEVO DIRE CHE E' COMODO SIA PER LA RESISTENZA E LA TENUTA ALLA GOCCIA.
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Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.