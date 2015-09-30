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  • Mantiene le bevande alla giusta temperatura più a lungo
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Fuori produzione

Philips AventTazze termiche con cannuccia

SCF766/00

5
| (2) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Mantiene le bevande alla giusta temperatura più a lungo
La tazza termica con cannuccia Philips Avent SCF766/00 consente di mantenere le bevande calde/fredde per un periodo di tempo più lungo in modo che il bimbo possa gustare al meglio la propria bevanda. È a prova di perdite e facile da usare per il tuo bimbo, grazie all'esclusivo coperchio avvitabile.
Vedi tutti i vantaggi
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A prova di perdite, facile da usare in modo autonomo

Mantiene le bevande alla giusta temperatura più a lungo

  • Da 260 ml

  • Cannuccia (12m+)

Mantiene le bevande alla giusta temperatura più a lungo

Cannuccia morbida con valvola a prova di perdite integrata

Facile da attivare: il liquido fuoriesce con facilità durante la suzione

Specifiche tecniche

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Recensioni

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5.0

su 5

2

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
3
2
1

30/09/2015

Italia

Italia

Compratore verificato

Pratico e funzionale

Abbiamo acquistato questo prodotto per cercare di far fronte al torrido caldo che questa estate ha investito l'italia. La praticità nell'uso, la facilità nella pulizia e la funzionalità nell'utilizzo hanno reso questa tazza termica un ottima ed indispensabile alternativa ai tradizionali biberon. Nostra figlia ormai non ne fa più a meno. Consigliato vivamente.

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Questa revisione è stata effettuata per SCF766/00 Tazze termiche con cannuccia

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21/08/2013

Italia

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PRODOTTO COMODO E PRATICO

HO FATTO USARE QUESTO PRODOTTO AL MIO BIMBO E DEVO DIRE CHE E' COMODO SIA PER LA RESISTENZA E LA TENUTA ALLA GOCCIA.

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 