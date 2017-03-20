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Fuori produzione

Philips AventTazza con beccuccio

SCF755/05

2.3
| (41) Recensioni
Per bere senza sgocciolare
La nuova tazza per bere Philips Avent senza BPA è dotata di una valvola brevettata che garantisce l'assenza di perdite. Il beccuccio e i manici a prova di dentini consentono al bambino di bere facilmente: comodità e praticità per genitori e figli.
Vedi tutti i vantaggi
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Per passare facilmente dal biberon alla tazza

Per bere senza sgocciolare

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  • 340 ml

  • 18m+

A prova di perdite! Le mamme confermano

Basta con il disordine! La nuova valvola in attesa di brevetto garantisce la fuoriuscita dell'acqua solamente quando il bambino beve dal beccuccio.

Facile conversione in una tazza a flusso libero

Basta semplicemente rimuovere la valvola e il bicchiere antigoccia diventa un bicchiere a flusso libero.

Il beccuccio angolato consente una minore inclinazione della testa

Il beccuccio angolato consente una minore inclinazione della testa

Il beccuccio angolato è stato progettato per aiutare i bambini a fare i primi sorsetti senza dover inclinare troppo la testa all'indietro.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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2.3

su 5

41

Recensioni

20/03/2017

Italia

Italia

Ottimo

L'ho preso e lo uso tantissimo...non perde assolutamente né dal beccuccio, né dalla chiusura, evitando così che mia figlia si lavi come faceva con i normali biberon!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF755/07 Tazza con beccuccio

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF755/07 Tazza con beccuccio

01/07/2016

France

France

Le top

Après avoir testé plusieurs bib anti fuite, celui ci reste de loin le meilleur, même quand ma fille le jette à terre aucune fuite, facile à nettoyer, bonne prise en main...bref j en suis fan

Questa revisione è stata effettuata per SCF755/05 Tasse à bec

Questa revisione è stata effettuata per SCF755/05 Tasse à bec

02/05/2016

France

France

Au Top

Bébé a adopté sa tasse d'apprentissage, aucune fuite ce qui est un plus. La valve est facile a retirer et a remettre. Facile a nettoyer, résistant (nombreuses chutes de la chaise haute), beau design.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF755/07 Tasse à bec

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF755/07 Tasse à bec

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 