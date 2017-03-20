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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SCF755/03
Per bere senza sgocciolare
340 ml
18m+
Basta con il disordine! La nuova valvola in attesa di brevetto garantisce la fuoriuscita dell'acqua solamente quando il bambino beve dal beccuccio.
Basta semplicemente rimuovere la valvola e il bicchiere antigoccia diventa un bicchiere a flusso libero.
Il beccuccio angolato è stato progettato per aiutare i bambini a fare i primi sorsetti senza dover inclinare troppo la testa all'indietro.
2.3
su 5
41
Recensioni
Didi15
20/03/2017
Italia
Ottimo
L'ho preso e lo uso tantissimo...non perde assolutamente né dal beccuccio, né dalla chiusura, evitando così che mia figlia si lavi come faceva con i normali biberon!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF755/07 Tazza con beccuccio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF755/07 Tazza con beccuccio
Leanne061214
01/07/2016
France
Le top
Après avoir testé plusieurs bib anti fuite, celui ci reste de loin le meilleur, même quand ma fille le jette à terre aucune fuite, facile à nettoyer, bonne prise en main...bref j en suis fan
Questa revisione è stata effettuata per SCF755/05 Tasse à bec
Questa revisione è stata effettuata per SCF755/05 Tasse à bec
Vanessa
02/05/2016
France
Au Top
Bébé a adopté sa tasse d'apprentissage, aucune fuite ce qui est un plus. La valve est facile a retirer et a remettre. Facile a nettoyer, résistant (nombreuses chutes de la chaise haute), beau design.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF755/07 Tasse à bec
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF755/07 Tasse à bec
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.