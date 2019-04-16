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Fuori produzione

Philips AventTazza con beccuccio

SCF753/03

4.8
| (6) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Per bere senza sgocciolare
Il bicchiere antigoccia Philips Avent senza BPA è dotato di una valvola in attesa di brevetto che garantisce l'assenza di perdite. I morbidi manici garantiscono una facile presa della tazza anche per le manine del tuo bimbo, mentre il beccuccio rigido è a prova di morso. Comodità e praticità per genitori e figli.
Vedi tutti i vantaggi
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Per passare facilmente dal biberon alla tazza

Per bere senza sgocciolare

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  • 260 ml

  • dai 12 mesi in poi

  • Beccuccio rigido

A prova di perdite! Le mamme confermano

Basta con il disordine! La nuova valvola in attesa di brevetto garantisce la fuoriuscita dell'acqua solamente quando il bambino beve dal beccuccio.

Facile conversione in una tazza a flusso libero

Basta semplicemente rimuovere la valvola e il bicchiere antigoccia diventa un bicchiere a flusso libero.

Il beccuccio angolato consente una minore inclinazione della testa

Il beccuccio angolato consente una minore inclinazione della testa

Il beccuccio angolato è stato progettato per aiutare i bambini a fare i primi sorsetti senza dover inclinare troppo la testa all'indietro.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.8

su 5

6

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

16/04/2019

Italia

Italia

Utilissimo

Facile per le prime bevute con la tazza , semplice da usare e con manici antiscivolo. Una vera scoperta . Facile da pulire . Prezzo ottimo . Materiale resistente e antirottura . Beccuccio non troppo grande e adatto ad ogni bimbo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF753 Tazza con beccuccio

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF753 Tazza con beccuccio

09/02/2017

Italia

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questo prodotto è comodo e conveniente

Mi sono trovata bene soprattutto grazie alla valvola interna che non permette la fuoriuscita dell'acqua quando si capovolge il bicchiere, quindi niente schizzi a terra e nel piatto.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF753 Tazza con beccuccio

Sì, consiglio questo prodotto

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06/02/2017

Italia

Italia

Consigliatissimo

Ottimo prodotto, sicuro, pratico e di buona qualità. La mia bimba di 13 mesi lo utilizza in modo autonomo senza mai bagnarsi. Facile da montare. È possibile lavarlo in lavastoviglie.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF753 Tazza con beccuccio

Sì, consiglio questo prodotto

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 