Prima dell'acquisto mi sono documentata bene e infatti nessuna delusione. La tazza è perfetta per il mio bimbo che dal biberon sta imparando a bere da solo. È un prodotto molto sicuro poiché Grazie alla valvola non c'è rischio che possa uscire più liquido e che possa andare quindi di traverso. La sicurezza per me prima di tutto, e poi è anche spiritosa, il che non guasta! Consigliata!!