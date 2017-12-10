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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SCF751/07
Per bere senza sgocciolare
200 ml
6m+
Basta con il disordine! La nuova valvola in attesa di brevetto garantisce la fuoriuscita dell'acqua solamente quando il bambino beve dal beccuccio.
Il beccuccio angolato è stato progettato per aiutare i bambini a fare i primi sorsetti senza dover inclinare troppo la testa all'indietro.
I manici evolutivi aiutano il tuo bambino a tenere la tazza da solo. Questi manici hanno una forma adatta alle mani piccole e sono anche antiscivolo grazie alla impugnatura antiscivolo.
3.0
su 5
192
Recensioni
kekant2308
10/12/2017
Italia
Ottimo prodotto
Il mio bimbo lo adora! Lo usiamo da un mese circa, lui ne ha 9 al momento. È comodissimo da tenere in mano per i piccoli e il tappino interno permette di lasciarglielo usare autonomamente anche da pieno per imparare a gestirlo senza che si versi una sola goccia di liquido. Consiglio l'acquisto senza dubbio.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF751/05 Tazza con beccuccio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF751/05 Tazza con beccuccio
PhilipsAventTester27
17/12/2014
United Kingdom
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF751/13 Spout Cup
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF751/13 Spout Cup
PhilipsAventTester26
17/12/2014
United Kingdom
perfect grip
It has a great look and it is really easy to hold for a childs hand. I love it
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF751/13 Spout Cup
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF751/13 Spout Cup
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.