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  • Per bere senza sgocciolare
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Fuori produzione

Philips AventTazza con beccuccio

SCF751/07

3
| (192) Recensioni
Per bere senza sgocciolare
La nuova tazza Philips Avent senza BPA è dotata di una valvola brevettata che garantisce l'assenza di perdite. Il beccuccio e i manici morbidi consentono al bambino di bere facilmente: comodità e praticità per genitori e figli.
Vedi tutti i vantaggi
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Per passare facilmente dal biberon alla tazza

Per bere senza sgocciolare

  • Per bere senza sgocciolare

  • 200 ml

  • 6m+

A prova di perdite! Le mamme confermano

Basta con il disordine! La nuova valvola in attesa di brevetto garantisce la fuoriuscita dell'acqua solamente quando il bambino beve dal beccuccio.

Il beccuccio angolato consente una minore inclinazione della testa

Il beccuccio angolato consente una minore inclinazione della testa

Il beccuccio angolato è stato progettato per aiutare i bambini a fare i primi sorsetti senza dover inclinare troppo la testa all'indietro.

Morbidi manici evolutivi per mani piccole

Morbidi manici evolutivi per mani piccole

I manici evolutivi aiutano il tuo bambino a tenere la tazza da solo. Questi manici hanno una forma adatta alle mani piccole e sono anche antiscivolo grazie alla impugnatura antiscivolo.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.0

su 5

192

Recensioni

10/12/2017

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Il mio bimbo lo adora! Lo usiamo da un mese circa, lui ne ha 9 al momento. È comodissimo da tenere in mano per i piccoli e il tappino interno permette di lasciarglielo usare autonomamente anche da pieno per imparare a gestirlo senza che si versi una sola goccia di liquido. Consiglio l'acquisto senza dubbio.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF751/05 Tazza con beccuccio

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF751/05 Tazza con beccuccio

17/12/2014

United Kingdom

United Kingdom

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF751/13 Spout Cup

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF751/13 Spout Cup

17/12/2014

United Kingdom

United Kingdom

perfect grip

It has a great look and it is really easy to hold for a childs hand. I love it

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF751/13 Spout Cup

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF751/13 Spout Cup

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 