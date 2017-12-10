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Fuori produzione
Per bere senza sgocciolare
200 ml
6m+
.
Il beccuccio angolato è stato progettato per aiutare i bambini a fare i primi sorsetti senza dover inclinare troppo la testa all'indietro.
Questa tazza Philips Avent è realizzata con un materiale che non contiene BPA.
4.5
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
kekant2308
10/12/2017
Italia
Ottimo prodotto
Il mio bimbo lo adora! Lo usiamo da un mese circa, lui ne ha 9 al momento. È comodissimo da tenere in mano per i piccoli e il tappino interno permette di lasciarglielo usare autonomamente anche da pieno per imparare a gestirlo senza che si versi una sola goccia di liquido. Consiglio l'acquisto senza dubbio.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF751/05 Tazza con beccuccio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF751/05 Tazza con beccuccio
Alfonso1980
30/09/2015
Italia
Utile
Facilità e praticità di impiego. Meno bello il design. Il prodotto anche se ergonomico presenta il beccuccio molto rigido. Il bambino ha bisogno di tempo per abituarsi alla suzuone da questo biberon. Ottima la conformazione interna con valvola in silicone antiperdita. Abbastanza ingombrante nella borsa della mamma. Difficile da inserire in porta biberon termici standard. Nel complesso Buon prodotto
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF751/03 Tazza con beccuccio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF751/03 Tazza con beccuccio
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.