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Fuori produzione

Philips AventTazza per bambino decorata

SCF609/05

Igiene anche in viaggio

La tazza Philips Avent a flusso più rapido è ideale per i bimbi attivi. È totalmente a tenuta anche se viene agitata o fatta cadere e consente al bimbo di bere facilmente. La tazza ha un coperchio a scatto e un'utile clip laterale per attaccarla alla cintura o al passeggino.

Vedi tutti i vantaggi
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Flusso più rapido, antigoccia

Igiene anche in viaggio

  • Da 340 ml

  • Con beccuccio rigido (18m+)

Beccuccio a prova di perdite con valvola brevettata

Beccuccio a prova di perdite con valvola brevettata

La valvola brevettata controlla il flusso ed è anti-goccia anche se la tazza viene capovolta o rovesciata.

Tutte le parti possono essere lavate comodamente in lavastoviglie

Tutte le parti possono essere lavate comodamente in lavastoviglie

La tazza può essere completamente sterilizzata a fini igienici

La tazza può essere completamente sterilizzata a fini igienici

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023. 