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Fuori produzione

Philips Avent Ultra airciuccio

SCF349/11

4.7
| (61) Recensioni | 98% di utenti consiglia questo prodotto
Lascia respirare la pelle del tuo bambino
Calma il tuo bambino con il comfort dell'aria. Il ciuccio ultra air Philips Avent è dotato di fori extra-large per mantenere asciutta la pelle del tuo bambino. La tettarella extra-rigida promuove la crescita dei denti e delle gengive. Disponibile in vari colori e modelli.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Progettato per calmare i bambini durante il periodo della dentizione

Lascia respirare la pelle del tuo bambino

  • Tettarella extra resistente

  • Ortodontico e senza BPA

  • Pacco da 2

  • 18m+

Lascia respirare la pelle del bambino

Lascia respirare la pelle del bambino

I fori extra-large lasciano passare l'aria, offrendo comfort e mantenendo la pelle del tuo bambino asciutta.

Tettarella extra rigida

Tettarella extra rigida

La tettarella extra rigida rispetta la forma naturale del palato, dei denti e delle gengive.

Tettarella realizzata al 100% in silicone per uso alimentare

Tettarella realizzata al 100% in silicone per uso alimentare

Realizzare le nostre tettarelle ultra soft e ultra air in silicone è stata per noi una scelta consapevole, poiché si tratta di un materiale sicuro e inerte, ampiamente utilizzato nelle applicazioni mediche, privo di sostanze chimiche pericolose, di sostanze attive a livello endocrino (ad esempio, BPA) e di allergeni.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.7

su 5

61

Recensioni

98%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2

18/11/2023

Italia

Italia

Il ciuccio del tuo bambino

Ho utilizzato questo ciuccio per mio figlio (adatto da 18+ mesi) e ne sono estremamente soddisfatta. Gli aspetti positivi del prodotto sono davvero molti come ad esempio la qualità dei materiali, la possibilità di lavarlo in lavastoviglie, la possibilità di sterilizzare due ciucci rapidamente e comodamente con il solo uso del microonde grazie all'apposita custodia. Il ciuccio è molto positivo anche per il bambino perchè dotato di ampi fori che permettono di far respirare la pelle evitando quegli spiacevoli arrossamenti, al mio bambino è molto gradito anche l'anello che permette di prendere e togliere il ciuccio in autonomia e con facilità. Consiglio caldamente questo prodotto, io ne sono rimasta davvero soddisfatta e anche il mio piccolo.

Pro

- Lascia respirare la pelle - Custodia doppia per la sterilizzazione - Buoni materiali

Contro

- Non riscontrato

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF349/18 ciuccio

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF349/18 ciuccio

10/11/2023

Italia

Italia

Ciuccio perfetto

Questo ciuccio è davvero ottimo. Grazie alla leggerezza ed alla forma della tettarella, è stato subito accettato dal mio bimbo. Inoltre, lascia traspirare la pelle del bambino, evitando fastidiose irritazioni intorno alla bocca. Molto utile anche la custodia, sia per il trasporto, sia per facilitarne la sterilizzazione.

Pro

Traspirante

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF349/18 ciuccio

Sì, consiglio questo prodotto

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09/11/2023

Italia

Italia

Perfetto!

Mi sono trovata molto bene, succhietto molto apprezzato anche dal mio bimbo. Morbido, facile da pulire e molto comodo.

Pro

Apprezzato dal bambino

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per ultra air SCF349/18 ciuccio

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. Per motivi di igiene, sostituire i ciucci dopo 4 settimane di utilizzo.