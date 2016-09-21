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Fuori produzione
Aiutano a stimolare e a lenire la pelle
Philips Avent SCF258/02 aiuta a stimolare e lenire la pelle.
SCF395/01
SCF395/31
SCF396/31
SCF397/31
SCF430/20
SCF430/10
SCF430/13
SCF391/11
SCF396/11
SCF397/11
Stimolare e lenire la pelle
Utilizzo a caldo o a freddo
2 pz.
Per lenire i seni indolenziti o ingorgati. Conservare in frigorifero o in freezer. Utilizzare sempre con l'apposito rivestimento.
Sviluppate in collaborazione con un'ostetrica e un consulente per l'allattamento che aiuta le mamme nell'allattamento al seno da 20 anni.
Per un comfort ottimale sulla pelle
4.0
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Stephienchen
21/09/2016
Deutschland
Einfach super
Diese Kühl-Pads hat mein Freund mir gekauft nachdem ich meinen ersten Milchstau hatte und sie haben mir ab da sehr gute Dienste geleistet und kommen immer mal wieder zum Einsatz. Die spezielle Form macht sie so besonders und perfekt anwendbar.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF258/02 2-in-1-Thermopad
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF258/02 2-in-1-Thermopad
Emilie72000
20/11/2012
France
mitigé
utiliser a froid pour calmer les douleurs des monter de lait et il ai vraiment top a chaud je suis difficilement convaincu de son efficaciter...
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF258/02 Thermo-coussinets 2 en 1
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