ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

  • Fotogramma singolo del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia a beneficio emotivo
  • Fotografia a beneficio emotivo
  • Fotogramma singolo del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia alternativa del prodotto
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia del prodotto in uso
  • Fotografia a beneficio emotivo
  • Fotografia a beneficio emotivo

Fuori produzione

Philips AventCuscinetti termici per l'allattamento 2 in 1

SCF258/02

4

| (2) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Aiutano a stimolare e a lenire la pelle

Philips Avent SCF258/02 aiuta a stimolare e lenire la pelle.

Vedi tutti i vantaggi
Prodotti compatibili
Single Electric (Corded Use)

Single Electric (Corded Use)
Tiralatte

SCF395/01

Tiralatte elettrico

Tiralatte elettrico

SCF395/31

Elettrico singolo ricaricabile

Elettrico singolo ricaricabile

SCF396/31

Tiralatte elettrico

Tiralatte elettrico

SCF397/31

Tiralatte manuale

Tiralatte manuale

SCF430/20

Tiralatte manuale

Tiralatte manuale

SCF430/10

Tiralatte manuale

Tiralatte manuale

SCF430/13

Tiralatte elettrico Advanced

Tiralatte elettrico Advanced

SCF391/11

Tiralatte elettrico

Tiralatte elettrico

SCF396/11

Tiralatte elettrico

Tiralatte elettrico

SCF397/11

Per stimolare il flusso di latte prima dell'allattamento

Aiutano a stimolare e a lenire la pelle

  • Stimolare e lenire la pelle

  • Utilizzo a caldo o a freddo

  • 2 pz.

Utilizzo a freddo per lenire i seni indolenziti o ingorgati

Utilizzo a freddo per lenire i seni indolenziti o ingorgati

Per lenire i seni indolenziti o ingorgati. Conservare in frigorifero o in freezer. Utilizzare sempre con l'apposito rivestimento.

Sviluppate con gli esperti dell'allattamento

Sviluppate in collaborazione con un'ostetrica e un consulente per l'allattamento che aiuta le mamme nell'allattamento al seno da 20 anni.

Rivestimenti morbidi inclusi

Rivestimenti morbidi inclusi

Per un comfort ottimale sulla pelle

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.0

su 5

2

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
2
1

21/09/2016

Deutschland

Deutschland

Einfach super

Diese Kühl-Pads hat mein Freund mir gekauft nachdem ich meinen ersten Milchstau hatte und sie haben mir ab da sehr gute Dienste geleistet und kommen immer mal wieder zum Einsatz. Die spezielle Form macht sie so besonders und perfekt anwendbar.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF258/02 2-in-1-Thermopad

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF258/02 2-in-1-Thermopad

20/11/2012

France

France

mitigé

utiliser a froid pour calmer les douleurs des monter de lait et il ai vraiment top a chaud je suis difficilement convaincu de son efficaciter...

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF258/02 Thermo-coussinets 2 en 1

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF258/02 Thermo-coussinets 2 en 1

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee