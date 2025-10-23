Ho provato diversi succhietti per il mio bimbo, ma devo dire che con il Philips Avent Ultra Soft SCF091/41 mi sono trovata particolarmente bene. La prima cosa che ho notato è quanto sia morbido e delicato sulla pelle: lo scudo è flessibile e non lascia quei segni rossi sulle guance che altri ciucci invece tendevano a lasciare. Questo per me è stato un grande sollievo, perché la pelle del mio piccolo è davvero sensibile. Un altro punto forte è la custodia sterilizzante che arriva nella confezione. È comodissima: basta aggiungere un po’ d’acqua e metterla in microonde, e il ciuccio è subito pulito e pronto all’uso. Quando siamo fuori casa mi ha salvato più di una volta. Il capezzolo in silicone è ben fatto, morbido e resistente, e il mio bimbo lo ha accettato subito senza problemi (cosa che non è sempre scontata). Inoltre, il fatto che sia simmetrico mi fa stare più tranquilla sullo sviluppo della bocca e dei dentini. Gli unici aspetti un po’ meno pratici, secondo me, sono che dopo la pulizia rimane qualche goccia d’acqua dentro al capezzolo e bisogna scuoterlo per farla uscire, e che il prezzo è leggermente più alto rispetto ad altri succhietti più basici. Però la qualità si vede e si sente. In sintesi: per noi questo succhietto è diventato uno dei preferiti. È comodo, delicato e pratico da igienizzare. Se dovessi consigliarlo ad altri genitori direi assolutamente sì, soprattutto se il loro bimbo ha la pelle delicata o tende ad arrossarsi con altri modelli.