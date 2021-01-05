ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Philips Avent succhietto ultra soft

Fuori produzione

Supporto

Philips Aventsucchietto ultra soft

SCF222/21

Philips Avent succhietto ultra soft

Fuori produzione

Vai al negozio

Accedi o crea un account

Registra il prodotto

Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.

Registra ora

Manuali e documentazione

Eco passport - English (US)

  • PDF file, 364 kB
  • 5 January 2021

Istruzioni d'uso

  • PDF file, 755.9 kB
  • 20 March 2026

Domande frequenti