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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
0-6 mesi
Ortodontico e senza BPA
Pacco da 2
Per togliere facilmente il succhietto Philips Avent ogni volta che vuoi
Le tettarelle simmetriche piatte a forma di goccia Philips Avent non interferiscono con lo sviluppo naturale del palato, dei dentini e delle gengive del bambino, anche se il succhietto è capovolto nella bocca.
La tettarella in silicone Philips Avent è insapore e inodore e viene, quindi, accettata più facilmente dal bimbo. Il silicone è liscio, trasparente, facile da pulire e non risulta appiccicoso. La tettarella è robusta, duratura e non perde la forma né il colore nel tempo.
5.0
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Ferman 1428
10/11/2020
España
IDEAL PARA TU BEBE
Lo elegido porque los beneficios para mi bebe, me ha gustado su forma y materiales y lo he recomendado a mis amigas
Pro
Todo
Contro
Nada
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF196/18 Chupete Classic
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF196/18 Chupete Classic
Glock
01/10/2015
Deutschland
Compratore verificato
Einwandrei
Tut was es soll. Unsere Kleine beutzt die Teile ohne Probleme. Auch lassen sich die Sauger enwandferei reinigen. Tips: Die Kunstoffabdeckungen nicht wegschmeissen. Dies ersetzen sehr schön und platzsparen ein Etui. Die Kunstoffkästchen kann man bei vorsichtigem entfernen deer Sticker auch als Transport / SammelEtui verwenden. Ob die Sauger der Mitbewerber besser sind, können wir nicht beurteilen. Da wir aber alles von Avent gTut was es soll. Unsere Kleine beutzt die Teile ohne Probleme. Auch lassen sich die Sauger enwandferei reinigen. Tips: Die Kunstoffabdeckungen nicht wegschmeissen. Diess ersetzen sehr schön und platzsparend ein Etui. Die Kunstoffkästchen kann man bei vorsichtigem entfernen deer Sticker auch als Transport- / Sammel-Etui verwenden. Ob die Sauger der Mitbewerber besser sind, können wir nicht beurteilen. Da wir aber alles von Avent gekauft haben sind wir mit der Entscheidung nach wie vor zufriedenund würde auch immer wieder darauf zurückgreifen.ekauft haben sind wir mit der Entscheidung nach wie vor zufriedenund würde auch immer wieder darauf zurückgreifen.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF196/01 Modische Schnuller
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF196/01 Modische Schnuller
Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
Non legare il succhietto intorno al collo del bambino per evitare il pericolo di soffocamento.