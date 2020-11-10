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  • Ortodontici per un comfort ottimale
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Fuori produzione

Philips AventSucchietto Classic

SCF196/18

5
| (2) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Ortodontici per un comfort ottimale
Le tettarelle Philips Avent, anatomiche, piatte e simmetriche, non interferiscono con lo sviluppo naturale del palato, dei dentini e delle gengive. Tutti i succhietti Philips Avent sono in silicone, inodore e insapore. I colori possono variare.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Succhietti dal design vivace e colorato

Ortodontici per un comfort ottimale

  • 0-6 mesi

  • Ortodontico e senza BPA

  • Pacco da 2

Anello di sicurezza

Anello di sicurezza

Per togliere facilmente il succhietto Philips Avent ogni volta che vuoi

Tettarella anatomica, piatta e simmetrica

Tettarella anatomica, piatta e simmetrica

Le tettarelle simmetriche piatte a forma di goccia Philips Avent non interferiscono con lo sviluppo naturale del palato, dei dentini e delle gengive del bambino, anche se il succhietto è capovolto nella bocca.

Tettarelle in silicone per il tuo bimbo

Tettarelle in silicone per il tuo bimbo

La tettarella in silicone Philips Avent è insapore e inodore e viene, quindi, accettata più facilmente dal bimbo. Il silicone è liscio, trasparente, facile da pulire e non risulta appiccicoso. La tettarella è robusta, duratura e non perde la forma né il colore nel tempo.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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5.0

su 5

2

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
3
2
1

10/11/2020

España

España

IDEAL PARA TU BEBE

Lo elegido porque los beneficios para mi bebe, me ha gustado su forma y materiales y lo he recomendado a mis amigas

Pro

Todo

Contro

Nada

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF196/18 Chupete Classic

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF196/18 Chupete Classic

01/10/2015

Deutschland

Deutschland

Compratore verificato

Einwandrei

Tut was es soll. Unsere Kleine beutzt die Teile ohne Probleme. Auch lassen sich die Sauger enwandferei reinigen. Tips: Die Kunstoffabdeckungen nicht wegschmeissen. Dies ersetzen sehr schön und platzsparen ein Etui. Die Kunstoffkästchen kann man bei vorsichtigem entfernen deer Sticker auch als Transport / SammelEtui verwenden. Ob die Sauger der Mitbewerber besser sind, können wir nicht beurteilen. Da wir aber alles von Avent gTut was es soll. Unsere Kleine beutzt die Teile ohne Probleme. Auch lassen sich die Sauger enwandferei reinigen. Tips: Die Kunstoffabdeckungen nicht wegschmeissen. Diess ersetzen sehr schön und platzsparend ein Etui. Die Kunstoffkästchen kann man bei vorsichtigem entfernen deer Sticker auch als Transport- / Sammel-Etui verwenden. Ob die Sauger der Mitbewerber besser sind, können wir nicht beurteilen. Da wir aber alles von Avent gekauft haben sind wir mit der Entscheidung nach wie vor zufriedenund würde auch immer wieder darauf zurückgreifen.ekauft haben sind wir mit der Entscheidung nach wie vor zufriedenund würde auch immer wieder darauf zurückgreifen.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF196/01 Modische Schnuller

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF196/01 Modische Schnuller

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. Non legare il succhietto intorno al collo del bambino per evitare il pericolo di soffocamento.