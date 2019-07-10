Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Per un comfort essenziale
6-18m
Ortodontico e senza BPA
Pacco da 2
La nostra tettarella piatta in silicone ha una forma simmetrica che rispetta il palato, i denti e le gengive del tuo bimbo o della tua bimba durante la crescita.
Puoi avere la certezza che il comfort del tuo bimbo sia in buone mani. Il succhietto è stato fabbricato presso il nostro pluripremiato sito nel Regno Unito*.
La nostra impugnatura di sicurezza ti consente di rimuovere facilmente il succhietto del tuo bambino in qualsiasi momento. Anche le mani dei più piccoli possono afferrarlo.
3.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Jlin1984
10/07/2019
Nederland
Na 2 dagen al stuk
Na 2 dagen al stuk, mijn dochter vindt deze speen heerlijk, dus dan toch maar blijven kopen
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF195/03 Classic-fopspeen
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF195/03 Classic-fopspeen
Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
Il marchio di succhietti numero 1 al mondo
Per motivi di igiene, sostituire i succhietti dopo 4 settimane di utilizzo
La nostra gamma supporta le mamme e i bambini in ogni fase dello sviluppo
Produttore dell'anno nel 2014