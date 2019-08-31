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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Con tettarella a prova di dentini
18m+
Ortodontico e senza BPA
Pacco da 2
La tettarella a prova di dentini di questo succhietto è progettata appositamente per i bambini più grandi*.
La pelle ha bisogno di respirare, soprattutto quella del tuo bimbo. Il nostro scudo presenta 6 fori per un maggiore passaggio d'aria, consentendo di ridurre le irritazioni sulla pelle.
Puoi avere la certezza che il comfort del tuo bimbo sia in buone mani. Il succhietto è stato fabbricato presso il nostro pluripremiato sito nel Regno Unito*.
4.4
su 5
37
Recensioni
88%
di utenti consiglia questo prodotto
Valebianca1990
31/08/2019
Italia
Parte della promozione
Il prodotto piace a mia figlia
Mia figlia ha usato veramente poco il ciuccio, ho provato varie marche ma lo teneva un po' e poi lo lasciava in giro, invece con questo si trova benissimo. È lei a prenderlo e a usarlo. Resiste bene ai denti e agli urti
Pro
Resistente
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF186/25 Succhietti Airflow
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF186/25 Succhietti Airflow
ste1234
20/08/2019
Italia
Parte della promozione
Succhietti Airflow
Ottimi succhietti in materiale resistente e anatomico. Adatti per bambini dai 18 mesi i su. Consigliato.
Pro
Anatomia tettarella e resistenza
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF186/25 Succhietti Airflow
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF186/25 Succhietti Airflow
Domy83
09/08/2019
Italia
Parte della promozione
Dipendente Philips
Ottimo prodotto
[Employee of philipsglobal] Sono davvero ottimi il mio cucciolo lo ha usato da subito ed è tornato il sorriso sul suo visino Ottimo il materiale e e la struttura. Nessun contro Consiglio il prodotto
Pro
Ottimo davevro
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF186/24 Succhietti Airflow
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF186/24 Succhietti Airflow
Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
Il marchio di succhietti numero 1 al mondo
Questo succhietto non deve essere usato come massaggiagengive. Resistente a morsi occasionali
Per motivi di igiene, sostituire i succhietti dopo 4 settimane di utilizzo
La nostra gamma supporta le mamme e i bambini in ogni fase dello sviluppo
Produttore dell'anno nel 2014