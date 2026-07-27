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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SCF176/21
3-6 m
No BPA
Le tettarelle simmetriche piatte a forma di goccia Philips Avent non interferiscono con lo sviluppo naturale del palato, dei dentini e delle gengive del bambino, anche se il succhietto è capovolto nella bocca.
La tettarella in silicone Philips Avent è insapore e inodore e viene, quindi, accettata più facilmente dal bimbo. Il silicone è liscio, trasparente, facile da pulire e non risulta appiccicoso. La tettarella è robusta, duratura e non perde la forma né il colore nel tempo.
Per mantenere pulite e protette le tettarelle sterilizzate
Recensioni
Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
Non legare il succhietto intorno al collo del bambino per evitare il pericolo di soffocamento.
9 bambini su 10 accettano il succhietto Philips Avent (test effettuato online su 100 mamme, Regno Unito, 2012)