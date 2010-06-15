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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SCF170/21
Pensato per le esigenze quotidiane di comfort del tuo bambino
Vieni incontro alle esigenze fondamentali del tuo bambino con il succhietto Philips Avent Classic. Disponibile in una vasta gamma di colori, la nostra tettarella ortodontica e piatta rispetta lo sviluppo sano del cavo orale del tuo bimbo.
Per un comfort essenziale
0-6 mesi
Ortodontico e senza BPA
Pacco da 2
I bimbi sanno cosa gli piace! Abbiamo chiesto alle mamme in che modo i loro bambini rispondono alle tettarelle Philips Avent e 9 bambini su 10 accettano i nostri succhietti.*
La nostra tettarella piatta in silicone ha una forma simmetrica che rispetta il palato, i denti e le gengive del tuo bimbo o della tua bimba durante la crescita.
Puoi avere la certezza che il comfort del tuo bimbo sia in buone mani. Il succhietto è stato fabbricato presso il nostro pluripremiato sito nel Regno Unito*.
Recensioni
Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
Il marchio di succhietti numero 1 al mondo
Per motivi di igiene, sostituire i succhietti dopo 4 settimane di utilizzo
La nostra gamma supporta le mamme e i bambini in ogni fase dello sviluppo
Produttore dell'anno nel 2014
Test effettuato online su 100 mamme, nel 2012, nel Regno Unito