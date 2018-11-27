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0-6 mesi
Per togliere facilmente il succhietto Philips Avent ogni volta che vuoi
Le tettarelle simmetriche piatte a forma di goccia Philips Avent non interferiscono con lo sviluppo naturale del palato, dei dentini e delle gengive del bambino, anche se il succhietto è capovolto nella bocca.
La tettarella in silicone Philips Avent è insapore e inodore e viene, quindi, accettata più facilmente dal bimbo. Il silicone è liscio, trasparente, facile da pulire e non risulta appiccicoso. La tettarella è robusta, duratura e non perde la forma né il colore nel tempo.
5.0
su 5
6
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Mary81
27/11/2018
Italia
Ottimo
Mia figlia fin dal primo giorno di nascita usa questi prodotti...eccellenti! Abbiamo provato le varie tipologie,e si trova bene con tutti. Ottimi prodotti. Ottimo rapporto qualità prezzo e disegni molto belli. Complimenti
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF132/01 Succhietti Airflow
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF132/01 Succhietti Airflow
SRiffat
29/07/2012
United Kingdom
the product is good
My hubby buy it for the baby and it was good.my baby loves to play with it or sometimes she just go to sleep by putting in her mouth after a while.
Questa revisione è stata effettuata per SCF132/02 Freeflow soothers
Questa revisione è stata effettuata per SCF132/02 Freeflow soothers
Claire7812
29/07/2012
United Kingdom
Best dummy you can buy
Great dummy, comes in so many colours and is robust after months of use
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF132/02 Freeflow soothers
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Questa revisione è stata effettuata per SCF132/02 Freeflow soothers
Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.