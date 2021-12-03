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Philips AventSoothie SCF099/22 Soothie

SCF099/22

4.1
| (335) Recensioni | 88% di utenti consiglia questo prodotto
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Recensioni

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4.1

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Recensioni

88%

di utenti consiglia questo prodotto

03/12/2021

Italia

Italia

IL MIO BIMBO LO AMA!

Ero alla ricerca di un ciuccio che mio figlio apprezzasse, ne ho provati vari ma lui rifiutava sempre. Soothie è stato un toccasana. Finalmente quando piange riesco a calmarlo in poco tempo, e quando si addormenta ormai lo chiede sempre! Mai più senza!!!

Pro

Morbidezza e forma

Contro

Nessuno

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Questa revisione è stata effettuata per Soothie SCF099/20 Soothie

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03/12/2021

Italia

Italia

Soothie scf099/20

Consiglierei a tutti quelli che hanno un bimbo a qui vogliono bene Prodotto veramente eccezionale

Pro

Ben fatto, il bimbo ne va matto

Contro

Niente

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17/11/2021

Italia

Italia

Un ottimo prodotto

Ho apprezzato molto il modello del soothe della sua particolarita

Pro

molto bello

Contro

Nulla

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