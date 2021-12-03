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4.1
su 5
335
Recensioni
88%
di utenti consiglia questo prodotto
Loranny
03/12/2021
Italia
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IL MIO BIMBO LO AMA!
Ero alla ricerca di un ciuccio che mio figlio apprezzasse, ne ho provati vari ma lui rifiutava sempre. Soothie è stato un toccasana. Finalmente quando piange riesco a calmarlo in poco tempo, e quando si addormenta ormai lo chiede sempre! Mai più senza!!!
Pro
Morbidezza e forma
Contro
Nessuno
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Questa revisione è stata effettuata per Soothie SCF099/20 Soothie
Sì, consiglio questo prodotto
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Gia131
03/12/2021
Italia
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Soothie scf099/20
Consiglierei a tutti quelli che hanno un bimbo a qui vogliono bene Prodotto veramente eccezionale
Pro
Ben fatto, il bimbo ne va matto
Contro
Niente
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Questa revisione è stata effettuata per Soothie SCF099/20 Soothie
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Tizzy76
17/11/2021
Italia
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Un ottimo prodotto
Ho apprezzato molto il modello del soothe della sua particolarita
Pro
molto bello
Contro
Nulla
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Questa revisione è stata effettuata per Soothie SCF099/20 Soothie
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