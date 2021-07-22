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  • Facile da abbinare all'allattamento al seno
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Fuori produzione

Philips AventBiberon Natural

SCF036/27

4.8
| (117) Recensioni | 99% di utenti consiglia questo prodotto
Facile da abbinare all'allattamento al seno
Il nostro Biberon Natural con tettarella morbida e anti-collasso è progettato per i bambini in crescita. Gli esclusivi petali e la tettarella dalla forma anatomica consentono un allattamento naturale e facilita la combinazione tra allattamento al seno e al biberon.
Vedi tutti i vantaggi
ROW Philips Avent Nr1 Recommended brand by moms worldwide Icon [master-fc6671207bf9427eb2b7b27500eaec22] [com-mig]

Il marchio più consigliato dalle mamme1

Allattamento naturale

Facile da abbinare all'allattamento al seno

  • 2 biberon

  • 330 ml

  • Tettarella a flusso veloce

  • 6m+

Allattamento naturale grazie all'ampia tettarella sagomata

Allattamento naturale grazie all'ampia tettarella sagomata

L'ampia tettarella dalla forma anatomica consente un allattamento simile a quello al seno e aiuta il tuo bambino a passare facilmente dall'allattamento al seno a quello al biberon.

In morbido e liscio silicone per le esigenze del bambino in crescita

Tettarella liscia a prova di dentini progettata per le esigenze in costante cambiamento dei bambini in crescita.

Flessibile, con struttura della tettarella scanalata anti-collasso

Flessibile, con struttura della tettarella scanalata anti-collasso

I petali e le increspature all'interno della tettarella consentono una grande flessibilità ed evitano il collasso, per una poppata senza interruzioni.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.8

su 5

117

Recensioni

99%

di utenti consiglia questo prodotto

1

22/07/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Rapporto qualità prezzo ottimo

Sto utilizzando questo prodotto da diversi mesi con il mio primo figlio. Dopo aver provato biberon di altri marchi e non essendoci trovati bene per diversi motivi, abbiamo deciso di acquistare questo biberon della philips e da subito si è rivelato ottimo. Nostro figlio l’ha accettato fin da subito senza alcun problema e senza soffrire di coliche, in più è facile da lavare e ha la valvola anticollasso. Solo in un occasione abbiamo riscontrato un piccolo problema con la valvola ma si risolve facilmente in due minuti seguendo le istruzioni che si trovano sul sito ufficiale. Lo consigliamo assolutamente!!!

Pro

Facile da lavare, valvola anticollasso

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF038/17 Biberon Natural

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF038/17 Biberon Natural

15/04/2021

Italia

Italia

Compratore verificato

Biberon Natural SCF036/17

Ottimo prodotto, soprattutto per le caratteristiche anticolica. Piace tantissimo alla mia bimba. Davvero consigliato!

Pro

Anticolica

Contro

nulla

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF036/17 Biberon Natural

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF036/17 Biberon Natural

08/01/2021

Italia

Italia

Prodotto ottimo

Allora,biberon eccezionale,sono passate un bel po' di settimane,il mio bambino ha provato il nuovo biberon della Philips,ottimo come anti colica,ottimo come tenere caldo il latte quando lo dò a mio figlio.Dieci e lode.

Pro

Ottimo biberon

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF036/17 Biberon Natural

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF036/17 Biberon Natural

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. 0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011