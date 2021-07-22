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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
2 biberon
330 ml
Tettarella a flusso veloce
6m+
L'ampia tettarella dalla forma anatomica consente un allattamento simile a quello al seno e aiuta il tuo bambino a passare facilmente dall'allattamento al seno a quello al biberon.
Tettarella liscia a prova di dentini progettata per le esigenze in costante cambiamento dei bambini in crescita.
I petali e le increspature all'interno della tettarella consentono una grande flessibilità ed evitano il collasso, per una poppata senza interruzioni.
4.8
su 5
117
Recensioni
99%
di utenti consiglia questo prodotto
Enea
22/07/2021
Italia
Compratore verificato
Rapporto qualità prezzo ottimo
Sto utilizzando questo prodotto da diversi mesi con il mio primo figlio. Dopo aver provato biberon di altri marchi e non essendoci trovati bene per diversi motivi, abbiamo deciso di acquistare questo biberon della philips e da subito si è rivelato ottimo. Nostro figlio l’ha accettato fin da subito senza alcun problema e senza soffrire di coliche, in più è facile da lavare e ha la valvola anticollasso. Solo in un occasione abbiamo riscontrato un piccolo problema con la valvola ma si risolve facilmente in due minuti seguendo le istruzioni che si trovano sul sito ufficiale. Lo consigliamo assolutamente!!!
Pro
Facile da lavare, valvola anticollasso
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF038/17 Biberon Natural
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF038/17 Biberon Natural
testiale
15/04/2021
Italia
Compratore verificato
Biberon Natural SCF036/17
Ottimo prodotto, soprattutto per le caratteristiche anticolica. Piace tantissimo alla mia bimba. Davvero consigliato!
Pro
Anticolica
Contro
nulla
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF036/17 Biberon Natural
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF036/17 Biberon Natural
Clioazzurra75
08/01/2021
Italia
Parte della promozione
Prodotto ottimo
Allora,biberon eccezionale,sono passate un bel po' di settimane,il mio bambino ha provato il nuovo biberon della Philips,ottimo come anti colica,ottimo come tenere caldo il latte quando lo dò a mio figlio.Dieci e lode.
Pro
Ottimo biberon
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF036/17 Biberon Natural
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF036/17 Biberon Natural
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011