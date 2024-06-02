Ho finalmente risolto tutti i problemi riguardanti i peli superflui: mentre con i metodi tradizionali c'è sempre qualche pelo che ricrescere prima di altri e non si è mai lisce per tanto tempo a lungo, ma adesso con Lumea non devo più preoccuparmi perché i peli sono SPARITI! È veramente una sensazione incredibile e Philips è sempre una garanzia do successo. Lo consiglio a tutte le mie amiche!