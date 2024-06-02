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Fuori produzione

Lumea AdvancedDispositivo di epilazione IPL

SC1995/60

4.2
| (1611) Recensioni | 89% di utenti consiglia questo prodotto

1 premio

Riduzione delicata e a lunga durata dei peli superflui
Philips Lumea Advanced è ideale per prevenire la ricrescita dei peli sul corpo. L'applicazione regolare di delicati impulsi di luce consente di mantenere una pelle liscia come seta tutti i giorni.
Vedi tutti i vantaggi

Riduzione delicata e a lunga durata dei peli superflui

  • Per il corpo

  • 15 minuti per parte inferiore gambe

  • &lt;gt/> 250.000 impulsi luminosi

  • Cavo extra lungo

Adatta ad un uso sicuro ed efficace nel comfort di casa tua

Adatta ad un uso sicuro ed efficace nel comfort di casa tua

Il funzionamento di Philips Lumea è basato sull'innovativa tecnologia IPL (Intense Pulsed Light), che deriva da quella utilizzata nei centri estetici. Philips ha adattato questa tecnologia per un utilizzo sicuro ed efficace nel comfort di casa tua. Questo innovativo sistema di rimozione dei peli superflui è stato sviluppato in collaborazione con dermatologi esperti ed è il frutto di oltre 10 anni di approfondite ricerche con oltre 2000 volontari.

Goditi una pelle liscia ogni giorno

Goditi una pelle liscia ogni giorno

Philips Lumea applica delicati impulsi di luce alla radice del pelo, rallentandone gradualmente la crescita. Ripetendo il trattamento, otterrai una pelle visibilmente liscia e depilata.

Efficacia senza sforzo

I nostri studi hanno dimostrato una significativa riduzione dei peli dopo quattro soli trattamenti eseguiti a distanza di due settimane, con pelle liscia e priva di peli. Per mantenere questi risultati è sufficiente ripetere i trattamenti quando è necessario. L'intervallo tra i trattamenti può variare in base alla ricrescita individuale. - Per ingrandire l'immagine, fai clic su di essa nella galleria nella parte superiore di questa pagina

Specifiche tecniche

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Parti e accessori

Riconoscimenti

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Recensioni

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4.2

su 5

1611

Recensioni

89%

di utenti consiglia questo prodotto

02/06/2024

Italia

Italia

Compratore verificato

Fantastico, i peli non sono più un problema

Ho finalmente risolto tutti i problemi riguardanti i peli superflui: mentre con i metodi tradizionali c'è sempre qualche pelo che ricrescere prima di altri e non si è mai lisce per tanto tempo a lungo, ma adesso con Lumea non devo più preoccuparmi perché i peli sono SPARITI! È veramente una sensazione incredibile e Philips è sempre una garanzia do successo. Lo consiglio a tutte le mie amiche!

Pro

Indolore

Contro

Nessuno

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Dispositivo di epilazione IPL

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Dispositivo di epilazione IPL

06/01/2024

Italia

Italia

Compratore verificato

Sicuramente da acquistare

Che dire? Il prodotto funziona alla perfezione, fa tutto ciò che ci si aspetta! Dopo la 3 applicazione i peli, soprattutto quelli più scuri e robusti, sono spariti Ne resta solo qualcuno qua e là, ma veramente li puoi contare. Mai più senza Unica pecca, perché funzioni con ottimi risultati bisogna amarsi di pazienza per applicare la luce su tutti i punti, senza tralasciare spazi, e per fare tutto il corpo ci si impiega almeno 1 ora e 1/2, ma è un sacrificio ripagato in pieno

Pro

I peli scompaiono

Contro

Ci vuole tanto tempo per trattare le parti

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Dispositivo di epilazione IPL

Sì, consiglio questo prodotto

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17/12/2023

Italia

Italia

Compratore verificato

Perfetto

Dopo averla utilizzata per diversi giorni,vi posso confermare che questo prodotto è fantastico facile e leggero quindi si può utilizzare anche da soli...Ma soprattutto è efficace,io essendo scura non credevo nella riuscita ed invece ...ci sono alcuni punti dove i peli non ricrescono piu

Pro

Facile e leggero

Contro

Avere i preferito che ci fossero anche i pezzi più piccoli

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 Dispositivo di epilazione IPL

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 Dispositivo di epilazione IPL

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