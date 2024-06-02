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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Per il corpo
15 minuti per parte inferiore gambe
<gt/> 250.000 impulsi luminosi
Cavo extra lungo
Il funzionamento di Philips Lumea è basato sull'innovativa tecnologia IPL (Intense Pulsed Light), che deriva da quella utilizzata nei centri estetici. Philips ha adattato questa tecnologia per un utilizzo sicuro ed efficace nel comfort di casa tua. Questo innovativo sistema di rimozione dei peli superflui è stato sviluppato in collaborazione con dermatologi esperti ed è il frutto di oltre 10 anni di approfondite ricerche con oltre 2000 volontari.
Philips Lumea applica delicati impulsi di luce alla radice del pelo, rallentandone gradualmente la crescita. Ripetendo il trattamento, otterrai una pelle visibilmente liscia e depilata.
I nostri studi hanno dimostrato una significativa riduzione dei peli dopo quattro soli trattamenti eseguiti a distanza di due settimane, con pelle liscia e priva di peli. Per mantenere questi risultati è sufficiente ripetere i trattamenti quando è necessario. L'intervallo tra i trattamenti può variare in base alla ricrescita individuale. - Per ingrandire l'immagine, fai clic su di essa nella galleria nella parte superiore di questa pagina
Riconoscimenti
4.2
su 5
1611
Recensioni
89%
di utenti consiglia questo prodotto
Seresia85
02/06/2024
Italia
Compratore verificato
Fantastico, i peli non sono più un problema
Ho finalmente risolto tutti i problemi riguardanti i peli superflui: mentre con i metodi tradizionali c'è sempre qualche pelo che ricrescere prima di altri e non si è mai lisce per tanto tempo a lungo, ma adesso con Lumea non devo più preoccuparmi perché i peli sono SPARITI! È veramente una sensazione incredibile e Philips è sempre una garanzia do successo. Lo consiglio a tutte le mie amiche!
Pro
Indolore
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Dispositivo di epilazione IPL
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Dispositivo di epilazione IPL
06/01/2024
Italia
Compratore verificato
Sicuramente da acquistare
Che dire? Il prodotto funziona alla perfezione, fa tutto ciò che ci si aspetta! Dopo la 3 applicazione i peli, soprattutto quelli più scuri e robusti, sono spariti Ne resta solo qualcuno qua e là, ma veramente li puoi contare. Mai più senza Unica pecca, perché funzioni con ottimi risultati bisogna amarsi di pazienza per applicare la luce su tutti i punti, senza tralasciare spazi, e per fare tutto il corpo ci si impiega almeno 1 ora e 1/2, ma è un sacrificio ripagato in pieno
Pro
I peli scompaiono
Contro
Ci vuole tanto tempo per trattare le parti
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Dispositivo di epilazione IPL
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 7000 Series BRI921/00 Dispositivo di epilazione IPL
Rosy86
17/12/2023
Italia
Compratore verificato
Perfetto
Dopo averla utilizzata per diversi giorni,vi posso confermare che questo prodotto è fantastico facile e leggero quindi si può utilizzare anche da soli...Ma soprattutto è efficace,io essendo scura non credevo nella riuscita ed invece ...ci sono alcuni punti dove i peli non ricrescono piu
Pro
Facile e leggero
Contro
Avere i preferito che ci fossero anche i pezzi più piccoli
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 Dispositivo di epilazione IPL
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Lumea IPL 7000 Series BRI920/00 Dispositivo di epilazione IPL