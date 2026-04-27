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Fuori produzione
Lame SteelPrecision
Sensore Power Adapt
Testine flessibili 360-D
Rifinitore a scomparsa integrato
Potenti ma delicate, le 45 lame autoaffilanti SteelPrecision di questo rasoio Philips eseguono fino a 90.000 azioni di taglio al minuto, tagliando più peli ad ogni passata** per una rifinitura pulita e confortevole.
Il rasoio elettrico è dotato di sensore intelligente dei peli del viso che legge la densità dei peli 125 volte al secondo. La tecnologia adatta automaticamente la potenza di taglio per una rasatura delicata e semplicissima.
Progettato per seguire i contorni del viso, questo rasoio elettrico Philips è dotato di testine completamente flessibili che ruotano a 360° per una rasatura accurata e confortevole.
4.2
su 5
308
Recensioni
86%
di utenti consiglia questo prodotto
AntonioM71
27/04/2026
Italia
Compratore verificato
Ottimo rasoio, non irrita la pelle ed è silenzioso!!!
Questa revisione è stata effettuata per Shaver Series 5000 S5889/50 Rasoio elettrico Wet & Dry
Date of Use 2026-03-16
Questa revisione è stata effettuata per Shaver Series 5000 S5889/50 Rasoio elettrico Wet & Dry
Date of Use 2026-03-16
Emelos
26/03/2026
Italia
Compratore verificato
ottimo prodotto +++++++ spero nei ricambi delle lame senza avere problemi
Questa revisione è stata effettuata per Shaver Series 5000 S5885/25 Rasoio elettrico Wet & Dry
Questa revisione è stata effettuata per Shaver Series 5000 S5885/25 Rasoio elettrico Wet & Dry
Barbapapà senior
22/03/2026
Italia
Compratore verificato
Radersi...che piacere 😊
Non è il primo rasoio Philips che acquisto . Mi sono sempre trovato bene
Questa revisione è stata effettuata per Shaver Series 5000 S5885/25 Rasoio elettrico Wet & Dry
Questa revisione è stata effettuata per Shaver Series 5000 S5885/25 Rasoio elettrico Wet & Dry
Fonte: Euromonitor International Limited, volume delle vendite al dettaglio, secondo la definizione di rasoi per il corpo, dati 2024, ricerca condotta a ottobre 2024.
Testato rispetto a Philips serie 3000.