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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Supporto
QG3020/10
Fuori produzione
La batteria del regolacapelli/Bodygroom Philips si scarica rapidamente
Il Bodygroom, il regolabarba o il regolacapelli Philips non si carica
Il Philips Groomer non taglia in modo uniforme
La pelle è irritata dopo l'utilizzo del Bodygroom Philips
Il Bodygroom/regolacapelli Philips non funziona
Il regolacapelli/groomer Philips emette un rumore strano
Verifica i termini della garanzia e inoltra una richiesta di riparazione e sostituzione del prodotto